Kışın cildinizi korumaya yarayacak 10 ipucu

Havaların soğumasıyla kuruyan ve daha hassaslaşan cildiniz için uygulayabileceğiniz yöntemler sayesinde siz de kusursuz bir görüntüye sahip olabilirsiniz.

Kış mevsimi cildimiz için en kötü zamandır, özellikle de kuru bir cilde sahipseniz. Yılın bu zamanında soğuk hava cildinizdeki nemi çalarak cildin kurumasına, kaşınmasına ve sinirlenmesine neden olur. Bu koşullar altında, çoğu kadının pürüzsüz ve parlak cildini koruyabilmeleri konusunda kafası karışır. Siz de bu ikilemdeyseniz, bu sorunu sizin için çözeceğiz.

Kış mevsimi boyunca, cilt bariyerinin bozulması ve kırılganlığı, kuruluk, hassasiyet ve parlaklık eksikliği belirtileri olarak ortaya çıkabilen en yaygın şeydir. İşte, cilt bakımı rutininizi kışa uyum sağlamasını sağlayacak bazı yöntemler;

1. NEMLENDİRİCİLİ BİR TEMİZLEYİCİ KULLANIN

Sıcaklık düştükçe nem seviyeleri de düşer ve cildimiz nemini etrafımızdaki kuru havaya kaybeder. Bu nedenle, kış mevsiminde, kurumuş cildi nemlendirmeye yardımcı olabilecek ve cildin soğuk havanın zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olmak için cilt bariyerini destekleyen nemlendirici bir temizleyiciye geçin. Bu aynı zamanda ciltte gergin veya kuru bir his bırakmadan ölü deri hücrelerini temizlemeye yardımcı olur.

2. CİLDİNİZİ TEMİZ TUTUN

Cildi temiz tutmanın ve biriken kirlerden arındırmanın anahtarı, hem sabah hem de gece olmak üzere günde iki kez temizlenmektir. Cildin doğal hücre yenilenme süreci, başka herhangi bir ürün uygulanmadan önce çıkarılması gereken üst katmanlarda kalıntılar oluşturur. Bunun nedeni, cilde nüfuz eden gelecekteki önemli bileşenlerin etkinliğini etkileyebilmeleridir. Temizlik ayrıca kan akışını arttırır ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

3. HYALURANİK ASİT KULLANIN

Kış mevsiminde sert ve soğuk rüzgarlara maruz kalmak cildin kurumasına neden olabilir. Bu nedenle cildinizi her zaman nemlendirin ve harika sonuçlar için hyaluronik asit kullanın. Hyaluranik asit cildin ihtiyacı olan nemi emebilmesi için zemin hazırlarken aynı zamanda su bazlı bir nem etkisi de yaratır. Sabah ve akşamları hyaluranik asit kullanarak farkı keşfedin.

4. CİLT BAKIM RUTİNİNİZE RETİNOL EKLEYİN

Retinol cildi dolgunlaştırmak ve pürüzsüzleştirmek için harikadır. Her zaman iyi bir güneş koruyucu ile takip edilmelidir. Retinol, hücre döngüsünü artırır, yağ akışını düzenler ve pigmentasyon görünümünü iyileştirir. Retinol içeren nemlendirici ya da güneş koruyucu kremlerde aynı görevi görecektir.

5. GÜNEŞ KREMİNİ KALKAN OLARAK KULLANIN

Yapabileceğiniz en büyük hata, kış mevsiminde güneş koruyucu kullanmamaktır. Cildimiz yıl boyunca UV ışınlarından zarar görebilir. Hafifliği, nefes alabilirliği, okyanus dostu olması ve kullanım kolaylığı için mineral bazlı bir SPF kullanın. Ayrıca, masa başı çalışıyorsanız, uzun süre mavi ışığa maruz kalmak da güneşle aynı etkiyi göstermektedir.

6. MASKEYLE CİLDİ ONARIN

Kış mevsiminde nem seviyeleri ve düşük sıcaklık bazen birçok cilt sorununa neden olabilir. Bu nedenle, her zaman kirleri çıkarmaya, lekeleri sakinleştirmeye ve cildinize peeling yapmaya yardımcı olabilecek kil ve deniz yosunu özü içeren bir maske kullanın.

7. C VİTAMİNİ İLE GENÇLEŞİN

Cilt bakım rejiminize C vitamini ekleyin. C vitamini kış mevsiminde etkili bir şekilde çalışır ve güneş kremi tarafından tamamen engellenmeyen güneş ışınlarıyla savaşmaya yardımcı olur. Ayrıca, kolajen üretimini artırmaya yardımcı olan ve daha parlak bir cilt ile sonuçlanan cilt pigmentasyonu için de iyidir.

8. DUDAKLARA VE GÖZ DERİSİNE ÖZEN GÖSTERİN

Cilt bakım rutinlerinde genellikle atlanan ya da unutulan iki bölge vardır: Dudaklara ve göz çevresi. Kış aylarında daha fazla bakıma ihtiyaç duyan dudak, soğuk havanın etkisiyle kurumaya ve çatlamaya meyillidir. Bu yüzden, mutlaka nemlendirici kullanmak gerekir. Göz çevresi de kuruluğa bağlı olarak daha çabuk kırışıkları belirginleştirebilir.

9. VÜCUT YAĞI KULLANIN

Kış mevsiminde cildinizin koruyucu bariyerini nemli tutmak için, güçlendirici shea ve kakao yağları gibi mutlaka sahip olunması gereken kış cildi bileşenleri içeren kremsi vücut yağıyla kendinizi şımartın. Duştan sonra uygulayacağınız bu yağlar etkinliğini iki katına çıkaracaktır.

10. BESLEYİCİ BİR DİYET UYGULAYIN

Cilt bakımı rejiminizin yanı sıra besleyici ve mevsimlik bir diyetle kış cilt rutinini tamamlamak her zaman önemlidir. Bu mevsimde balkabağı gibi beta-karoten açısından zengin sebzeler yiyin. Bu, hücre yenilenmesine yardımcı olur, cilt fonksiyonunu düzenler ve kolajen üretimini destekler.