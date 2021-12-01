Kışın değiştirmeniz gereken 5 cilt bakımı rutini

Soğuk havalar cilt bakımı rutininize daha fazla dikkat etmenizi gerektirirken, bazı basit değişiklikler sayesinde güzelliğiniz artırmaya ne dersiniz?

Gardırobunuzu mevsime göre değiştirdiğiniz gibi, kışın kullandığınız cilt bakım ürünlerinde de bazı değişiklikler yapmak önemlidir. Kışın soğuk ve sert geçen hava koşulları cildinizi olumsuz yönde etkileyebilir.

Soğuk hava cildinizde, kızarıklığa neden olabilir, kuru lekelere yol açabilir, cilt soyulmasına ve diğer sorunlara yol açabilir. Normal-kuru cilde sahip kişiler, yağlı cilde sahip olanlara göre daha fazla kış kuruluğu ile karşı karşıya kalacaktır. Yani kuru bir cildiniz varsa cildinizin ekstra bakıma ihtiyacı vardır.

İşte, kış aylarında tüm cilt sorunlarınızdan kurtulmak için cilt bakımı rejiminizde değiştirmeniz gerekenler rutinler;

1. KREM BAZLI TEMİZLEYİCİLER KULLANIN

Kışın cildiniz zaten nemden yoksundur ve köpük temizleyici kullanırsanız, cildinize zarar verir ve cildinizi tahriş eder. Bir krem ​​temizleyici cildinize doğru miktarda nem sağlayabilir. Yağlı bir cildiniz varsa, soğuk havanın sizi ciddi şekilde etkilememe ihtimali olabilir.

2. NEMLENDİRİCİNİZİ YOĞUN OLANLA DEĞİŞTİRİN

Yazın hafif nemlendiricinizi daha ağır bir şeye dönüştürün ve bu kış daha zengin bir krem ​​deneyin. Bu, cildinizi sadece soğuk havadan korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun süreli nem sağlar. Aramanız gereken tek şey, yağ asitleri içeren bir nemlendiricidir, çünkü nemlendiricinizde bunu bulundurmak cildin nemi hapsetmesine ve koruyucu bariyerini korumasına yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz nemlendiricide karite yağı, buğday gramı, süt kreması vb. arayabilirsiniz.

3. CİLDİNİZE DÜZENLİ OLARAK PEELİNG YAPIN

Tüm kuru ve ölü cilt hücreleri nedeniyle yüzünüz donuk görünebilir. Bu sorunların üstesinden gelmek için tek yapmanız gereken cildinize peeling yapmaktır. Ama aşırıya kaçmamayı unutmayın. Haftada iki veya üç kez peeling yapmak yeterlidir.

4. TONİK KULLANIN

Yüz tonik kullanmadıysanız, kış cilt bakımı rutininiz için şiddetle tavsiye edilir. Bunun nedeni cildi dengelemesi ve cilt bariyerini güçlendirmesidir. Sonuç olarak, cildinizin nemini korumaya yardımcı olur. Ayrıca nemlendiricinizden önce bir tonik uygulamak, emilimi artıracaktır.

5. CİLT SERUMU KULLANMAYA BAŞLAYIN

Cilt bakım rejiminize bir serum eklemediyseniz, cildiniz için bazı temel besinleri kaçırıyor olabilirsiniz. Yaşlanma karşıtı faydaları da vardır. Serumlar kıvamda daha incedir, ancak güçlü bir aktif bileşen konsantrasyonu içerir.

İçeriğin cilt tarafından emilmesini sağlamak ve maksimum sonuç elde etmek için nemlendiricinizden önce serumlar uygulanır. Serum, cildinize nem ve besin vermenin ve ayrıca hepinizi kuru kış havasına karşı korumanın mükemmel bir yoludur.