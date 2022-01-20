Kışın düzenli vücut yağı kullanmanız için 6 neden

Zorlu geçen kış aylarında yüzünüze bakım uygularken vücudunuzu göz ardı ediyorsanız, tüm cildinize tam bakım sağlayacak yağlardan faydalanabilirsiniz…

Kış tüm hızıyla devam ederken cilt sorunlarınız her geçen gün artabilir, soğuk rüzgar ve sıcaklık düşüşü ışığınızı aşağıya çekebilir. Kışın cilt bakımı rutininizi güçlendirmek için güzellik rejiminize bir adım daha eklemeniz gerekir: Vücut bakım yağları.

Kış aylarında cildimiz aşırı nem kaybından dolayı kurur ve kaşınır. Kuru kış mevsiminde herhangi bir nemlendirici losyon veya yağ sürmemek, kan damarlarına verilen hasar nedeniyle cildi kanamaya bile elverişli hale getirebilir. Yağlar eski zamanlardan beri cilt bakımında kullanılmaktadır ve sadece masajlar için değil, aynı zamanda nemlendirmek, cildi sıkılaştırmak ve çatlakları azaltmak için de harika bir seçimdir. İşte, her gün vücut yağları kullanmanın faydaları;

1. CİLDİNİZİN ESNEKLİĞİNİ KORUR

Vücut yağlamanın cildinizi nemlendirdiği açıktır. Bununla birlikte, tahriş olmuş cildi, çatlakları, selüliti veya elastikiyet kaybını tedavi etmeye de yardımcı olur. Vücut yağları, cildin elastikiyetini artırmanın yanı sıra hücre yenilenmesini hızlandırmaya yardımcı olan karmaşık lipidlerle yüklüdür. Ayrıca cilt tahrişini azaltmaya yardımcı olur.

2. KAN DOLAŞIMINI ARTIRIR

Cildinize masaj yapmak kanınızı yüzeye çıkarır. Ancak bir yağ ile yapıldığında, vücudunuz içindeki iyiliği ve cilt besinlerini daha iyi emer. Hepsi bu kadar değil; vücut yağları, zihninizi rahatlatmak ve vücudunuzun genel sağlığını iyileştirmek için mükemmel bir yol sunar. Kan dolaşımını iyileştirir ve ayrıca tüm stres kaynaklı endişeleri ortadan kaldırarak cilt için benzersiz bir detoks işlevi görür.

3. NEMİ HAPSEDER

Vücut yağı cildinize sızma eğilimindedir ve nemi hapseder. Vücut yağı cildin nemli kalmasına yardımcı olur ve ayrıca cildin her hücresine nüfuz edebilir. Hepsi bu kadar değil, sürekli nem sağlayarak cildinizin kalitesini artırırlar.

4. CİLT BARİYERİNİ DÜZELTİR

Vücut yağları, cildi besleyen ve kirleticiler ile serbest radikallere karşı koruyucu bir bariyer oluşturan ve böylece size parlak ve sağlıklı bir cilt veren esansiyel yağ asitleri ile yüklüdür. Özellikle banyo sonrasında temiz cilde uygulamak etkiyi fazlasıyla artırır.

5. YARA İZLERİNİ YOK EDER

Vücut yağlanması yara izlerinin solmasına yardımcı olur ve vücuttaki çatlakları giderebilir. Vücudunuza günlük olarak kuşburnu ve havuç tohumu yağı ile masaj yapmak, yara izlerinden ve vücut sivilce izlerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir.

6. ZİHNİ SAKİNLEŞTİRİR

Vücut yağlanması aromaterapi için de son derece iyidir. Uçucu yağların sakinleştirici ve yatıştırıcı kokusu, stresli bir günün ardından vücudun dinlenmesini ve rahatlamasını kolaylaştırır. Kış aylarında vücut yağlanması nemin cilde sızmasını kolaylaştırır. Bu nedenle tek seferlik bir uygulama bile gün boyu sürer. Zihni sakinleştirmenin ek bir bonusu ile cildin güzel bir şekilde beslenmiş ve pürüzsüz görünmesini ve hissetmesini sağlar.