Kışın evde hareketli kalmanın 5 sırrı

Kışın soğuk havalar antrenman yapmak için yataktan çıkmanıza izin vermese de, evde hareketli kalmanın ipuçlarını keşfederek sağlıklı kalabilirsiniz.

En motive olmuş insanlar bile kış başladığında hava ile çıkmaza girebilir. Egzersiz yapmak şöyle dursun, vücudu hareket ettirmek bile bazıları için göz korkutucu bir görev olabilir. Öte yandan Kovid-19 salgını çoğu kişinin spor salonu antremanlarından vazgeçmesine neden oldu.

Uzun bir süredir dışarıyla olan bağ konusunda temkinli olmaya özen gösteriyoruz. Aslında, bu duruma soğuk havalarda eklenince miskinlik kendini göstermeye başlıyor. Bu yüzden, kış uyuşukluğunu ve Kovid-19 tehlikesini yenmenize yardımcı olmak için sizi formda tutmaya yardımcı olacak bazı evde fitness uygulamalarını araştırdık. İşte, Kovid-19 kışında nasıl güvenli egzersiz yapılır;

1. ISINMA İLE BAŞLAYIN

Isınma, egzersiziniz için bir tetikleyici görevi görür. Egzersiz yapmak istemediğiniz günlerde bile, sadece birkaç temel dinamik esneme ile güne başlayın. Vücuda hareket etme zamanının geldiğini söyler. Ayrıca ısınma, vücut ısısını kademeli olarak artırmaya ve yaralanma riskini azaltırken antrenmana hazırlamaya yardımcı olur.

2. GÜN BOYUNCA AKTİF KALIN

Özel antrenman süresi önemli olsa da, gün içinde hareket halinde olmak da önemlidir. Ev işleri yapmak, evde yürüyüşe çıkmak, hatta kimse izlemiyormuş gibi dans etmek bile vücudunuz üzerinde çalışmak için yapabileceğiniz birkaç şeydir. Telefonda konuşurken bi etrafta dolaşmayı deneyin.

3. MEDİTASYON YAPIN

Meditasyon ve derin nefes alma egzersizleri, sakin kalmanıza ve ayrıca iyileşmenize yardımcı olabilir. Ayrıca akciğer fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olabilirler ve Kovid-19 semptomlarına karşı daha az duyarlı olmanıza yardımcı olabilirler. Bu dikkatli uygulamalar beyninizi rahatlatır ve mutlu hormonları uyarır.

4. ONLİNE DERSLERE KAYIT OLUN

Spor salonları ve fitness merkezlerine gitmek istemiyorsanız, çevrimiçi bir fitness sınıfına katılmak yardımcı olabilir. Sınıf boyunca önceden kaydedilmiş bir video veya eğitmen tarafından yönetilen bir ders olabilir. Derslerinizi önceden planlayın ve her gün uygulayın. Bir grupla antrenman yapıyorsanız, bu herkesin motive olmasına yardımcı olacaktır. Kendi başınıza antrenman yapmayı tercih eden biriyseniz, önceden kaydedilmiş bir seans size hem rahat olma hem de antrenmanı tamamlama özgürlüğü verir.

5. VARYASYONLARI KEŞFEDİN

Hem yiyecek hem de beslenme için seçeneklerinizi keşfedin. Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak ilerlemek için iyi olsa da, bazen işleri sarsmak iyi bir fikir olabilir. Daha fazla çeşitte egzersiz seçeneği veya daha sağlıklı yiyecek seçenekleri arayın.