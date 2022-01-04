Kışın kilo artışının altında yatan en yaygın 4 neden

Soğuk havalarda değişkenlik gösteren rutinlerinizi gözden geçirmeye ve kilo almanıza neden etkenleri ortadan kaldırmaya ne dersiniz?

Güzel kıyafetler giymek, kabarık kazaklar, bereler kış mevsiminin güzel taraflarıdır. Ancak sezon boyunca olası kilo alımını düşündünüz mü? Birçok insan, kış mevsiminde çeşitli nedenlerle kilo alma eğilimindedir. Sıcaklık düştükçe bu mevsimde kilo almanıza neden olan en yaygın etkenlerden biri olan hareket etme motivasyonunuz da düşer. Aslında kış mevsimi, aşırı yemeyi, hareketsiz davranışı ve kalorisi yüksek gıdaların tüketimini teşvik edebilecek tatiller, düğün mevsimi ve festivallerle doludur. Ayrıca, D vitamini eksikliği, düşük vücut ısısı ve günlük egzersizi kaçırmak, bir süre içinde çok kolay kilo almanıza neden olabilir. İşte, kış aylarında alınan kiloların başlıca nedenleri;

1. YÜKSEK KALORİLİ YİYECEKLER YEMEK

İnsanların çoğu, kış aylarında yemek alışkanlıkları söz konusu olduğunda bile, sonunda başıboş kalıyor. Birçok insan yeni yıl kutlamaları sırasında kahve ve kurabiye, çikolatalı lav kek veya kek yemeye meyillidir. Bunlar ayrıca sodyum içeren ve fazla kiloları biriktirmenize neden olan rahat yiyeceklerdir.

2. AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ

Aşırı alkol tüketimi kilo alımına neden olabilir. İçki kesinlikle sağlığın iksiri değildir. Aşırı alkol tüketimi kesinlikle yarardan çok vücudunuza zarar verebilir. Kış aylarında, birçok insan kendilerini sıcak tutmak için alkole başvurabilir. Bu da, tonlarca kilo almanıza neden olabilir.

3. FİZİKSEL AKTİVETİNİN AZALMASI

Kilo kaybı için uygun bir diyetle birlikte egzersiz de çok önemlidir. Egzersiz olmadan, bir diyet kilo vermenize yardımcı olamaz. Ve soğuk hava nedeniyle insanlar egzersiz yapmaktan genellikle kaçınır. Açıkça, bu mevsimde azaltılmış egzersiz ve artan yemek, kilo alımından büyük ölçüde sorumludur.

4. ÇOK FAZLA UYUMAK

Dışarısı soğuk olduğunda, tek yapmak istediğiniz sıcacık bir yorganın içerisinde uyumak olabilir. Böylece uyku rutininiz nedeniyle zindeliğiniz arka planda kalabilir. Unutmayın, bu daha az uyumanız gerektiği anlamına gelmez, çünkü kilo vermeye çalışıyorsanız yeterince uyumak gerçekten önemlidir. Bu nedenle, zamanında ve yeterince uyuyun.