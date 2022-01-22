Kışın sıklıkla yapılan 7 saç bakımı hatası

Soğuk havalarda saçlarınız mat ve cansız bir görüntüye sahip oluyorsa, kışın saç bakımında kaçınmanız gereken hataları öğrenmeye ne dersiniz?

Kış başlar başlamaz hemen saç ve cildimizin sağlığını etkilemeye başlar. Soğuk ve kuru kış rüzgarları saçları kuru, kırılgan hale getirebilir ve ciddi kırılmalara ve saç dökülmesine neden olabilir. Soğuk hava ayrıca saç derisini kurutarak pullanma, kepek, kaşıntı ve tahrişe neden olabilir.

Hava koşullarının yanı sıra, saçın durumunu daha da hasarlı hale getirebilecek bazı hatalar bile yapıyoruz. İşte, kış ayların yıpranmaları önlemek ve saçlarınızı korumak için kaçınmanız gereken hatalar;

1. YANLIŞ ŞAMPUAN SEÇİMİ

Saç derimizi ve saçımızı temiz ve sağlıklı tutmak için şampuan kullanıyoruz. Bu saç ürünü yanlış seçilirse ciddi saç dökülmesine neden olabilir. Saçlarımızı şampuanladığımızda, saç köklerine etki ederek saç derisine gider. Bu nedenle, kullandığımız şampuan ne olursa olsun, sağlıklı saç büyümesini sürdürmek için hafif ve uygun olmalıdır. Bu nedenle, şampuanınızı akıllıca seçin.

2. YETERSİZ TEMİZLİK

Kış aylarında çoğu insan genellikle saçlarını ve saç derisini yeterince temizlemekten kaçınır. Saçın uzun süre temizlenmemesi saç derisi gözeneklerinin ve saç köklerinin tıkanmasına neden olabilir. Saç derisindeki kir, toz ve yağın tıkanması saç derisinde tahrişe, kaşıntıya ve saç dökülmesine neden olur. Bu nedenle, saçınızı ve saç derinizi yeterince ve zaman zaman temizlediğinizden emin olun.

3. SAÇI NEMLENDİRMEMEK

Kış aylarında saç bakımı, cildi nemlendirmek kadar önemlidir. Soğuk havalarda saçlarınız beslenmesini kaybetme eğilimindedir. Saçı ve saç derisini beslemek için saçınızı her şampuanladığınızda saç kremi gerekir. Saç kremleri saçın kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olur. Saçı kabarmadan, yumuşak ve pürüzsüz tutar ve saçı yönetmeyi kolaylaştırır. Derinlemesine bakım için saç yağını da uygulayabilir ve 2 saate kadar bırakabilirsiniz.

4. SICAK SUYLA YIKANMAK

Sıcak su anında saçı olumsuz etkiler. Saçları yıkamak için sıcak su kullanmak saç köklerini zayıflatabilir, saçı kırılgan hale getirebilir ve saç köklerine zarar verebilir. Sıcak su saç derisini kurutur ve doğal yağları da kaybeder. Saçınızı yıkamak için daima ılık su kullanın. Ilık su, her türlü birikinti ve kiri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca saç büyümesini teşvik eden kan akışını uyarır.

5. SAÇI ISINMA İŞLEMLERİNE SIK MARUZ BIRAKMAK

Saç kurutma makinesi veya ısıtıcı aletlerin aşırı kullanılması ciddi saç kuruluğuna neden olabilir. Isı ile şekillendirme araçlarının sık kullanımı saçın bakımını ve doğal yağlarını kaybetmesine neden olabilir. Bu sonuçta saç kırılmasına ve hasara oluşturur, bunlar da saç dökülmelerinin ana nedenleridir. Saçın içindeki doğal yağları kaybetmemesi için düşük sıcaklıklarda saç kurutma makinesi kullanın.

6. KİMYASAL İŞLEMLERE DEVAM ETMEK

Kışlar saç ve saç derisi için zaten sert ve kuru geçer. Bu havalarda saç boyası gibi herhangi bir kimyasal işlem yaptırırsanız saçlarda daha fazla kuruluk, saç köklerinin zayıflaması ve aşırı saç dökülmesine neden olabilir. Soğuk havalarda saç bakımı veya saç boyası yaptırmaktan kaçının.

7. UZUN SAATLER BERE TAKMAK

Uzun saatler bere takmak sadece saçınızı düzleştirmekle kalmaz, aynı zamanda saç derisinin nefes almasını da engeller. Kafa derisi temiz hava alamadığında kir, toz veya sebum ile tıkanır. Saçın beslenmesini kaybetmesine neden olarak saç köklerinin zayıflamasına ve saç köklerinin zarar görmesine neden olur. Bu nedenle uzun süre bere giyilmemesi tavsiye edilir.