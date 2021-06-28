Kişisel bakım uygularken sıklıkla yapılan 9 hata

Günümüzün popüler güzellik alışkanlıklarından size olumsuz sonuçlar yaratabilecek uygulamaları öğrenmeye ne dersiniz?

İnternet üzerinde cilt bakımıyla ilgili çeşitli yöntemlere ulaşmak artık çok kolay. Bununla birlikte, bilginin bolluğu ve karşılanabilirliği, eleştirel düşünmeyi gerektirir. Çünkü bu sözde danışmanların hiçbiri güzellik alanında uzman değildir. Uzman yardımıyla ya da kendi tecrübeleriniz doğrultusunda cilt yapınıza uygun bir cilt bakım ritüeli benimsemek kusursuz bir görüntü için oldukça önemlidir. Uzak durmanız gereken uygulamalardan bazılarını sizler için sıraladık…

1. PARILTI İÇEREN ÜRÜNLER KULLANMAK

Kozmetik üreticileri, vücut peelinglerinden dekoratif kozmetiklere kadar çeşitli ürünlere parıltı ve yansıtıcı parçacıklar ekleyerek çoğu zaman ürünlerin ışıltılı özelliklerini vurgular. Ancak uzmanlar bu ürünlere çok dikkat etmemiz gerektiğine inanıyor. Yüze taze ve sağlıklı bir görünüm vermesi gereken bu partiküller, tahrişe, cilt kuruluğuna ve kızarıklıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Akneye yatkın olanlar bu ürünlere özellikle dikkat etmelidir.

2. VAKUMLU MASAJ YAPMAK

Yüzde ve bacaklarda vakumlu masajlar, son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak bu prosedürler göründüğü kadar güvenli değildir ve herkese uygun değil. Bu nedenle, bu masajın ana kontrendikasyonu ciltte kızarıklık ve siğillerin varlığıdır. Vücut çukurluğu için, örümcek damarlarının ve varisli damarların ortaya çıkmasına neden olabilen kan damarlarının kırılganlığı ve geçirgenliği de bir kontrendikasyondur. Bu nedenle, yöntemin görünen basitliği ve güvenliğine rağmen, önce bir uzmana danışmak her zaman daha iyidir.

3. ALKOL İÇEREN LOSYONLAR KULLANMAK

Yağlı cilde sahip olan her kadın, alkol bazlı ürünlerle aşırı sebum üretimi sorunuyla başa çıkmak için muhtemelen yağlı parlaklıktan kurtulmaya çalışmıştır. Evet, bu yöntem anında kuruma etkisi sağlar, ancak uzun vadede bu ürünler nedeniyle mikrobiyom bozulduğu ve cildin lipit bariyeri zarar gördüğü için daha da tatsız sonuçlar doğurur.

Aynı zamanda, alkolün farklı olabileceğini belirtmekte fayda var. Etil, denatüre veya daha az sıklıkla izopropil alkol zararlı türleri ifade eder. Setil, stearil ve setearil gibi yağlı alkoller çok daha yumuşaktır ve yumuşatıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, bu alkollerin az miktarda bulunduğu ürünler her türlü cilt için uygundur.

4. TÜY DÖKÜCÜ KREM KULLANMAK

Tüy dökücü krem ​​cezbedici bir üründür: ekonomiktir, kullanımı kolaydır ve ağdanın verdiği aynı etkiyi acısız bir şekilde vadeder. Sorun, tüylerin güçlü bir kimyasal karışımı nedeniyle dökülmesi veya çözülmesidir ve bunu cilde zarar vermeden kullanmanın bir yolu yoktur. Bu nedenle bu tür ürünleri büyük bir özenle, kesinlikle çok sık olmamak kaydıyla ve kendi cildinizin özelliklerini de göz önünde bulundurarak kullanmakta fayda var.

5. SAÇA PARFÜM SIKMAK

Parfüm sıkmanın en iyi olduğu tüm noktaları bilmemize rağmen, bazen filmlerde veya reklamlarda olduğu gibi yüzümüze sıkıyoruz. Arada bir yaparsanız bu konuda olumsuz bir şey yoktur.

Ancak düzenli olarak saçınıza parfüm sıkmayı seven biriyseniz, parfümün içinde neredeyse her zaman bulunan etanolün saçlar üzerinde çok agresif bir etkisi olduğunu unutmamalısınız. Böylece saçla teması saç yapısının zarar görmesine ve saç uçlarının kırılmasına neden olurken, saç derisi ile sık teması kuruluğa ve kepeklere neden olabilir.

6. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI YÜZE SÜRMEK

Birçok kişi Hindistan cevizi yağını evrensel bir güzellik ürünü olarak algılar ve genellikle cildi nemlendirmek için kullanılır. Ancak, o kadar basit değil. Laurik ve kaprik asit, E vitamini ve doymuş yağlar gibi elementler sayesinde Hindistan cevizi yağının dirsek ve topuklardaki pürüzlü cildi etkili bir şekilde yumuşattığı ve onardığı doğrudur.

Ancak bu, Hindistan cevizinin yüze veya vücudun başka bir bölümüne uygulandığında aynı şekilde davranacağı anlamına gelmez. Hindistan cevizi yağının en komedojenik yağlardan biri olduğunu unutmamalısınız; gözenekleri tıkayabilir ve kızarıklıklara neden olabilir. Bu yağın bir güzellik ürününün birçok bileşeninden biri olması iyidir, ancak bu yağı saf haliyle yüz maskesi veya nemlendirici ürün olarak kullanmaya değmez.

7. VAZELİN İLE CİLDİ NEMLENDİRMEK

Vazelin, nemlendirme söz konusu olduğunda da en iyi ürünlerden biridir. Ancak, bu ürün aslında bu etkiye sahip değildir. Aslında, vazelin kullandıktan sonra gözenekleri tıkadığı ve uygulandığı her yerde nemi hapsettiği için nemlendirme hissi alıyoruz. Ve nem ile birlikte, vazelin ciltteki fazla sebumu ve kiri tutar. Hepsi komedon şeklinde hoş olmayan bir etkiye neden olur. Bununla birlikte, petrol jölesi kuru cildi yatıştırmaya, çatlamış dudakları yumuşatmaya ve küçük yaraları iyileştirmeye devam edebilir, ancak özellikle cildi akneye eğilimli kişiler için dikkatli ve makul miktarlarda kullanılmalıdır.

8. EVDE KİRPİK LİFTİNGİ YAPMAK

Kirpik lifting bir salon prosedürü olmaktan çıkıp evde yapılabilecek bir işleme dönüşüyor gibi görünüyor. Ancak uzmanlar bu eğilimden endişe duyuyor ve bunu kendi başınıza yapmanızı önermiyorlar, çünkü güzellik uzmanları bu prosedürü gerçekleştirmek için en steril ve güvenli tekniği öğrenmek için aylarca becerilerini mükemmelleştiriyor. İşlemdeki en ufak bir hata bile kirpiklere, göz kapaklarına ve hatta görme duyusuna zarar verme gibi hoş olmayan sonuçlara yol açabilir. Kendiniz satın aldığınız ürünler, gerekli sertifikalara sahip olmayan sahte ürünler olabilir ve bu da sağlığınızı doğrudan tehdit edebilir.

9. YÜZ TEMİZLEME FIRÇASI KULLANMAK

Güzel bir cildin temeli temizliktir. Bununla birlikte, popüler durumlarına rağmen, yüz ovma ve temizleme fırçaları çok agresif hareket eder, cildin doğal pH dengesini bozar ve aşırı kuruluğa ve tahrişe neden olur. Yüz derisinin sağlığı için yapılabilecek en iyi şey, kaliteli nemlendiriciler kullanmaya özen gösterirken köpük veya yumuşak süngerlerle iyice temizlemektir. Daha kaba temizlik haftada 1-2 defadan fazla yapılmamalıdır.