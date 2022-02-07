Kişisel bakımda ihmal edilmemesi gereken 7 bölge

Kendinizi iyi hissetmek için yaptığınız kişisel bakımdan çoğunlukla gözden kaçan ve ihmal edilen bölgeleri öğrenerek ihtiyaçları olan bakımı sağlamaya ne dersiniz?

İster inanın ister inanmayın, belirli vücut bölümlerine çok sık bakmayı veya temizlemeyi ihmal ediyoruz. Vücudunuzun tüm parçaları ve bölgeleri eşit derecede önemlidir ve düzgün çalışabilmeleri için biraz bakıma ihtiyaç duyar.

Vücudunuz akıllıdır ve ona uygun şekilde bakmadığınız zaman buna göre tepki verir. Aslında bu, sağlığınıza yönelik tehlikeleri memnuniyetle karşılayabilir ve ciddi bir enfeksiyona yol açabilir. Bununla birlikte, vücudunuzun bu bölgelerini bilmek, tehlike olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. İşte, kişisel bakımınızda ihmal etmemeniz gereken bölgeler;

1. BOYUN

Yüzü yıkamamıza rağmen bazen boynu görmezden gelme eğilimindesiniz. Ama yüzünüzü yıkarken boynunuzu da yıkadığınızdan emin olun. Boyun çok fazla ölü deri biriktirme eğilimindedir, bu nedenle haftada bir kez sert ovmalarla değil, doğal bir ovma ile nazikçe ovma yapılmalıdır. Kilo alırsanız, boyun koyulaşır, bu nedenle kilonun kontrol altında olması ve boyun derisinin temiz, açık renkli kalması için düzenli olarak egzersiz yapılması gerekir.

2. DİZ

Dizler vücudunuzun ağırlığını tutar. Egzersizler nedeniyle sürtünme olur ve cilt kalınlaşır, kurur ve koyulaşır. Bu nedenle, egzersiz yapıyorsanız, yumuşak bir mat üzerinde yaptığınızdan emin olun, böylece sürtünme dizlerin kalınlaşmasına neden olmaz. Cilt koyulaşmamalıdır. Ve diz bölgesi için iyi bir nemlendirici kullanılmalıdır. Tercihen diz bölgesine her gece uygulanması gereken laktik asit veya üre içeren ürünlerdir. Haftada bir belki diz bölgesine odaklanmak önemlidir.

3. KOLTUK ALTI

Koltuk altı, ihmal edilen vücut bölgeleri arasındadır. Hijyenin korunması için tüyleri sık sık temizleyin ve alerji ve koyuluk olmaması için kokusuz ter önleyici kullanın. Antiperspirant o bölgedeki teri azaltacak ve herhangi bir enfeksiyonun oluşmasını önleyecektir. Yine alerjiye neden olan ürünler kullanırsanız koltuk altları da koyulaşır. Retinol içeren koltuk altı kremleri vardır ve bunlar her gece uygulanmalıdır, böylece koltuk altlarında cildin nazikçe pul pul dökülmesi ve cildin temiz kalması, renginin homojen olması ve koyulaşmaması sağlanır.

4. İÇ UYLUKLAR

İç uyluk tere eğilimli bir bölgedir. Bu yüzden o bölgede mantar enfeksiyonlarına yakalanmak kolaydır. Bu nedenle, herhangi bir egzersiz yapıyorsanız, talk içermeyen bir pudra kullandığınızdan emin olmalısınız. Egzersiz yapıyorsanız, hızlı ve temiz bir duş alın. O bölgedeki kıllar koltuk altı gibi iyi yönetilmelidir. Buna ek olarak, iç çamaşırları çok yumuşak ve rahat olmalıdır. Sentetik iç çamaşırlarından kaçının, aksi takdirde tahriş alerjileri, iç uyluk bölgelerinde kızarıklıklar olur.

5. EKLEMLER

Parmak eklemlerini temizlemek için üre bazlı nemlendirici kullanmalı ve haftada bir kez ovma yapılmalıdır. Çok sert bir el yıkama kullanmayın çünkü bu, eldeki cildin kurumasına neden olur. Güçlü el yıkama ile eklemler koyulaşacaktır.

6. AYAKLAR

Ayak kremi her gece uygulanmalıdır. Ve mümkün olduğunca ayakları havalandırmaya çalışmalısınız. Sürekli çorap giyilmemelidir. Ayak parmakları arasında mantar enfeksiyonu oluşmaması için ayakkabı çok sıkı olmamalıdır. Tırnaklarda mantar enfeksiyonu olmaması için tırnakların düzgün bir şekilde kesildiğinden emin olun ve nasır gelişmemesi için ayakkabılarınızın tam oturduğundan ve ortopedik olduğundan emin olun.

7. GÖBEK DELİĞİ

Göbek deliğiniz nem birikmesine eğilimlidir. Bu nedenle banyodan sonra göbek deliği bölgesini yumuşak bir bez veya kağıt mendil kullanarak iyice kuruladığınızdan emin olun. Ve yine, o bölgede kuruluk olabileceğinden, biraz nemlendirici uygulanması gereken bir alandır.