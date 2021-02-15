Kişiye özel tüp bebek tedavisiyle başarı artıyor

Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, kişiye özel tüp bebek uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haftada 2 ila 3 kez düzenli cinsel ilişkiye girilmesine rağmen 35 yaşından küçük kadınlarda 1 yıl içinde, 35 yaşından büyük kadınlarda ise 6 ay içinde gebelik oluşmaması kısırlık olarak tanımlanır. Kısırlık nedenleri kadına, erkeğe bağlı ve her ikisi kaynaklı olabileceği gibi, bazen de hiçbir sebep olmaksızın görülebilir. Ancak belirtilen bu süreler içinde eğer gebelik oluşmadıysa mutlaka infertilite uzmanı tarafından hem kadın hem de erkek değerlendirilmelidir. Her 10 çiftten birinde infertilite yani kısırlığın görülebildiğini belirten Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, infertilite tanısı alan çiftlere uygulanan en etkili tekniğin tüp bebek tedavisi olduğunu söyledi.

“İLK İŞ KISIRLIK NEDENİ BELİRLENMELİ”

Kısırlık yani infertilite tanısı alan çiftlere uygulanan en etkili tekniğin tüp bebek tedavisi olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti: "Tüp bebek tedavisi, kadından alınan yumurta ile erkekten alınan spermin, laboratuvar ortamında birleştirilmesi sonrasında elde edilen embriyonun 3-5 günlük takibinden sonra anne adayının rahminin içine yerleştirilmesidir. Kısırlık nedeniyle kliniğe başvuran çiftlerden ilk görüşmede çiftlerin detaylı öyküsü alınır. Ardından anne adayına jinekolojik muayene ve ultrasonografi yapılır. Bu muayene ile anne adayının yumurtalık rezervi, rahimi ve rahim ağzı değerlendirilir. Kısırlığın sebeplerini ortaya koyabilmek için gerekli testler konusunda bilgi verilir. Anne adayının rahim filmi istenir. Baba adayından semen analizi istenir. Tüm bu testler ile amaç kısırlık nedenlerini belirlemektir.”

“KEMOTERAPİ ÖNCESİNDE DE UYGULANABİLİYOR”

Doç. Dr. Yıldırım, “Geçirilmiş ameliyatlara, dış gebeliğe, yumurtalık iltihabına bağlı olarak tüpler tıkanabilir. Bu durumda tüp bebek yöntemini öneriyoruz. Yumurta rezervi azalmışsa, çikolata kisti yani endometriozis durumu varsa, daha önceki standart tedavilerle gebelik elde edilemediyse de tüp bebek uygulanabilir. Ayrıca erkekte azospermi (hiç sperm olmaması) veya şiddetli oligoastenoteratazoospermi (total ileri hareketli sperm sayısı 5 milyonun altında ise), eşlerden birinde talasemi yani Akdeniz anemisi, kistik fibrozis ya da hemofili gibi genetik geçişli hastalık olması durumunda öneriyoruz. Öte yandan Hepatit ve HIV gibi bulaşıcı hastalıklardan eşi korumak veya kanser tedavisi öncesinde tüp bebek uygulanabiliyor. Tüp bebek tedavisine başlarken, çiftler için en uygun olan tedavi şekli belirlenir. Böylelikle tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedaviler sonucu başarı şansı yani gebelik elde etme oranları artmaktadır. Tüp bebek tedavisine anne adayının, mensinin ikinci veya üçüncü günü başlanılmakta ve tedavi süresi hastaya göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 2-2.5 hafta sürmektedir.” diye konuştu.