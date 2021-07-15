Kıvırcık saçlarla baş etmenizi sağlayacak 3 yağ

Kurumaya meyilli kıvırcık saçlarınıza gerekli olan nemi sağlamaya yardımcı olarak daha sağlıklı buklelere sahip olmanızı sağlayacak yağları sizler için araştırdık…

Kıvırcık saçlar inanılmaz derecede hassastır ve her bir saç telinin çeşitli kıvrımları, telin en kırılgan kısmını temsil eder. Vücudunuzun doğal yağları tüm saç telini eşit şekilde doyurmak için mücadele ettiğinden, genellikle kıvırcık saçlarınız olduğunda saçlar daha kuru olur. Sonuç olarak, saçınızı nemli tutmak için yağlar kullanmak çok önemlidir. Ve işte burada uçucu yağlar devreye giriyor.

Uçucu yağlar, kıvırcık saç tipleri için anahtar olan kafa derisi desteği için mükemmeldir. Çoğu kıvırcık saçlı insan, saçlarını daha düz dokulu insanlar kadar sık ​​yıkamaz, bu da saç derisi sorunlarına yol açabilir. Uçucu bir yağ ve taşıyıcı yağı kafa derisine uygulayarak, kafa derisi sağlığı korunur ve iyileştirilir, temel olarak hepimizin umduğu ve hayal ettiği şey budur.

BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı, antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle saç büyümesi için güçlü bir uyarıcıdır. Biberiye, kepek semptomlarını yatıştırmak ve önlemek için de harikadır. Biberiye esansiyel yağı dolaşımı güçlendirerek saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

Biberiye yağı, şampuan veya saç kremi ile karıştırabilirsiniz. Saçınızı yıkarken saç kreminize üç ila beş damla eklemek uzun, çok uzun bir yol kat edebilir. Biberiye yağını en sevdiğiniz taşıyıcı yağlardan herhangi birine ekleyin ve en az beş dakika boyunca saç derinize masaj yapın. Ardından, saçınızı yağdan arındıracak şekilde yıkayın. Çoğu uçucu yağın bir baz yağ ile seyreltilmesi gerektiğini ve cildi yakabileceği veya ciddi bir reaksiyona neden olabileceği için tek başına kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

YLANG YLANG YAĞI

Ylang-ylang yağı, folikülü besleyerek ve en üst düzeyde folikül zindeliği sağlayarak optimal saç derisi ortamının yaratılmasına yardımcı olur. Yağ bezlerini uyararak, sebum üretimini artırarak saç dökülmesini ve hasar görmüş saçları tedavi etmeye yardımcı olur. Saç büyümesini teşvik etmek, saç dokusunu iyileştirmek ve kırılmayı ve bölünmüş uçları azaltmak için saç köklerini uyarmak için de harikadır.

Bu, saç maskesi veya bakım tedavisi olarak kullanmak için harika bir yağdır. Beş damla ylang-ylang yağını zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırın ve hafifçe ısıtın; çok sıcak olmasını istemezsiniz, sadece saç derinizi yakmamak için dokunulamayacak kadar sıcak tutun. Saçınıza uygulayın, saç derinize masaj yapın ve 30 dakika bekletin. Durulayın ve şampuanla yıkayın, saçlarınız yenilenmiş ve tazelenmiş hissedecek.

ÇAY AĞACI YAĞI

Saçınızdan dökülen pullarla mücadele ediyorsanız çay ağacı yağı harika bir çözümdür. Saç derisini ve saç köklerini uyarır, aynı zamanda kepek ve dökülme ile savaşır.

Uçucu bir yağ olduğu için çay ağacı gibi bir yağı taşıyıcı yağ ile karıştırmak çok önemlidir. Günlük şampuanla kullanmak için birkaç damla çay ağacı yağı alın, karıncalanma ve yatıştırıcı bir etki için en sevdiğiniz şampuandan biraz karıştırın. Saç büyüme uyarıcısı, kafa derisi masajı veya maske olarak kullanmak için, hindistancevizi veya jojoba gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırın. Bir çay kaşığı taşıyıcı yağ başına bir ila üç damla çay ağacı yağını karıştırarak saçınızın her yerine sürün. 10-15 dakika (ya da isterseniz daha uzun) bekledikten sonra saç derinize 3-5 dakika masaj yapın, ardından iyice durulayın.