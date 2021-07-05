Kıyafet renklerinizin ruh haliniz üzerindeki etkileri

Renklerin oluşturabileceği duygu yelpazesi hakkında bilgi edinerek kıyafetlerinizi kombinlemeye ve ruh halinizi belirlemeye ne dersiniz?

Farklı renk algımız gelenekler, kültürel gelenekler ve birçok yönden doğanın kendisi tarafından belirlenir. Örneğin, kırmızı rengin nabız hızımızı arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle, gardırobunuzu seçerken doğru renkleri seçmek hem ruh halinizi iyileştirebilir hem de çevrenizdekiler için sizi daha çekici hale getirebilir. İşte, kıyafet seçimi yaparken ruh halinizi de göz önünde bulundurmanızı sağlayacak ipuçları…

KIRMIZI

Kırmızı giymek cesaret ve muhakeme gerektirir. Ten renginize uygun bir ton seçmelisiniz. Kırmızı bir kıyafet özgüveninizi artırabilir ve sizi kalabalıkta öne çıkarabilir. Dünyanın birçok yerinde kırmızı renk, tehlikeli tutku ve cinsellik havasına sahiptir. Tabii ki, gelinliklerin geleneksel rengi olan Hindistan'da değilseniz. Kırmızı ve siyahın kombinasyonu uzun zamandır bir moda klasiği haline geldi. Daha dengeli ve yumuşak bir etki için kırmızıyı beyaz veya bej ile de kullanabilirsiniz.

SARI

Stil uzmanlarına göre, yaşamı onaylayan sarı renk, en takıntılı ve sağduyulu kişilerle bile bir yakınlaşma bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak kırmızı renkte olduğu gibi teninizle çakışmayacak bir renk tonu seçmeye özen göstermelisiniz. Seçtiğiniz renk tonundan emin değilseniz, önce aksesuar veya eteklerle deneyin; üst vücut renk düzeninizi etkilemeyecek öğelerdir.

MAVİ

Kırmızının zıttı olan mavi, kan basıncını düşürerek fizyolojimizi etkiler. Zor bir iş gününden sonra gevşemeyi veya çok önemli bir ilk randevuya hazırlanmayı planlıyorsanız, mavi giymek kesin seçenektir. Bu rengin hem rahatlamanıza hem de olumlu bir ilk izlenim yaratmanıza yardımcı olacağı kesin. Tonun çok koyu olduğu ortaya çıkarsa, mavi öğelerinizi nötr veya açık renkli giysilerle birleştirerek görüntüyü yumuşatmak akıllıca olur.

YEŞİL

Aynı anda hem sakinleştirici hem de canlandırıcı olabilen başka bir renk. Yeşilin birçok tonu vardır, bu da onu tüm cilt tipleri için uygun hale getirir. Yeşil eşyalarınızı öne çıkarmak istiyorsanız nötr renkli aksesuarlar kullanın. Hafif bir renk tonu kullanırken, yeşil öğeleri takı veya parlak renkli bir şapka ile birleştirerek oynayabilirsiniz. Seçiminiz ne olursa olsun, aşırıya kaçmamaya çalışın.

MOR

Bu renk, deneyimli ve kendine güvenen bir izlenim yaratmak için gereklidir. Örneğin, bir iş görüşmesine mor giymenizi öneririz. Mor renkli giysiler genç bir yüzü daha olgun gösterebilir. Üstelik mor en sıradan görünümü bile canlandırabilir. Mor bazlı bir renk şeması ideal olarak pastel tonlarla tamamlanır.

SİYAH

Şüphesiz ki herkese yakışan renk. Giyim söz konusu olduğunda siyah, zayıflatıcı bir görsel efekt yaratmasıyla ünlüdür. Genel olarak konuşursak, siyah renkli ürünler, yüksek zarafet izlenimi yaratabilir. Siyah kıyafetinizin sizi marazi değil de göz alıcı hissettirmesi için tek bir parlak renkli detay veya süs ile dengelemenizi öneririz.

TURUNCU

Sarının güneşli kalitesini ve kırmızının derinliğini birleştiren bir renk. Turuncunun aktiviteyi teşvik etmek ve yaratıcılığı uyandırmak için ideal olduğu düşünülmektedir. Bu kadar kendi kendine yeten bir rengi göze çarpan herhangi bir şeyle dengelememelisiniz. Bunun yerine soğuk veya nötr renklerle birlikte kullanmayı deneyin.