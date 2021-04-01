Kız çocuklarına cesur olmayı öğretin

Çocuklarınızı yetiştirirken kız ya da erkek ayırmaksızın cesur olmayı öğretmek, yetişkinlik dönemlerindeki hayatlarını doğrudan etkiliyor.

Erkek ve kız çocuklarını yetiştirmek için kullandığımız yöntemler farklıdır. Bazen bu yöntemler bilinçaltında kullandığımız basmakalıp önyargılardan etkilenir. Erkek çocukların cesur, dirençli ve cesur olması beklenir. Ancak kızlara sakin, temkinli ve mükemmel olmaları söylenir. Ancak bu yaklaşım, çocuklarımızın geleceğini olumsuz etkileyebilir.

MÜKEMMEL OLMAYA ÇALIŞMAK SAĞLIKLI DEĞİLDİR

"Pratik mükemmelleştirir" diyorlar. Ama gerçekten mükemmel olmamız gerekiyor mu? Psikologlar, mükemmeliyetçilik peşinde koşmanın sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Mükemmeliyetçilik, hata yapma korkumuzdan beslenir. Ve korktuğumuzda, doğru, mantıklı kararlar veremeyiz. Böylece, çocuklarınızı mükemmel olmaya teşvik ederek, onlara hata yapmaktan korkmalarını öğretiyorsunuz.

Ancak gerçek yaşam deneyimlerinde hatalardan kaçınmak mümkün değildir. Çocuklarınız eninde sonunda işleri karıştırdığında, durumdan çıkış yolunu bulmalarını ve ilk başta hatayı yaptıkları gerçeğinden dolayı üzülmemelerini istersiniz.

ÖZELLİKLE KIZLAR ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞAR

Cinsiyete güven uçurumuyla ilgili tartışmalar yeni değil. Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan bir araştırma, kadınların kendi performanslarını erkeklere kıyasla daha düşük olarak değerlendirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu doğrulamaktadır. Çalışma, erkekler ve kadınlar arasında güven ve kendini tanıtmada bir boşluk olup olmadığını belirlemek için 4 bin katılımcıyı test etti. Deney, kadınların kendilerine güvenlerinin çok az olmadığını gösterdi; Performanslarının erkekler kadar iyi olduğundan emin olsalar bile kendilerini daha az tanıtıyorlar.

Bu nedenle, kızınızın hayatın sunduğu fırsatları kaçırmasını önlemek için ona risk almayı, yüksek sesle konuşmayı ve yeteneklerini yeterince değerlendirmeyi öğretmelisiniz.

Kızların özgüvenli olmamalarının ana nedenlerinden biri, toplum tarafından uygulanan klişelerdir. Kadınların matematikte güzel, sessiz ve kötü olması beklenirken, erkeklerin güçlü, cesur olması ve kafalarında hızlıca matematik yapması beklenir. Bu basmakalıp yaklaşım, bir kadının yeteneklerine ilişkin algısını şekillendirebilir. İnsanların yeteneklerini nasıl algıladıklarını belirlemek için yapılan araştırmalar, kadınların genellikle erkeksi olduğu iddia edilen bir alanda yeteneklerini küçümseme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Kız ve erkek çocuklarına ortak konuşma dili seçmek en sağlıklısı. Erkekleri "çok denedikleri" veya "çaba gösterdikleri" için översek, kızlar "iyi", "mükemmel" veya "zeki" oldukları için övülür. Kızlarınızı yargılarla etiketlemeyi bırakın ve çabaları için onları övün. Yaptığı işin illa mükemmel olması gerekmiyor, bir hedefe ulaşmak için çaba göstermesi için cesaretlendirilmesi gerekiyor.