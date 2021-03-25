Koreli kadınların 3 saniye kuralı ile güzelleşin

Yüzünüzü yıkadıktan sonra havlu ile kurulamanın zararlarından daha önce bahsetmiştik. Peki, cildiniz daha ıslakken nemlendirici kullanmanızın faydalarını öğrenmeye ne dersiniz?

Kore güzellik ürünleri, dünyanın dört bir yanındaki mağazaların raflarında yer alırken sevimli ambalajlarına direnmek neredeyse imkansız. Ancak Koreli kadınlara muhteşem ışıltılı ciltlerini veren sadece cilt bakım ürünleri değil, takip ettikleri güzellik rutinleridir. Kore cilt bakımı rutinlerinin en önemlilerinden biri, nemlendiricinizi yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra, örneğin 3 saniye içinde uygulamanızı gerektiren 3 saniyelik nemlendirme kuralıdır. İşte, bu kuralın cildiniz üzerindeki etkileri;

1. CİLDİN ÜRÜNÜ DAHA İYİ EMMESİNE YARDIMCI OLUR

Cilt bakım ürünlerinizi yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra uygularsanız, cildiniz bu ürünlerden en iyi şekilde faydalanacaktır. Cildinizin dış tabakası bir kalkan görevi gördüğünden ve canlı hücreler ile çevre arasında bir bariyer görevi gördüğünden, içinden geçmeye çalışan cilt bakımı bileşenlerine direnir. Ancak cildiniz nemli olduğunda, aktif bileşenleri serumlarınızdan veya nemlendiricilerinizden emmesi daha kolaydır.

2. CİLDİNİZİ AYDINLATIR

Kulağa çelişkili gelse de cildiniz yıkadıktan hemen sonra daha da susuzluk hissedebilir. Bunun nedeni, suyun cildinizden hızla buharlaşması ve cildin uçucu yağlarının çoğunu beraberinde almasıdır. Sonuç olarak, donuk görünen susuz bir cilde sahip olabilirsiniz. Nemlendiricinizi ne kadar hızlı uygularsanız, çok ihtiyaç duyulan hidrasyona kilitlenme ve cildinizi ışıltılı ve canlı hale getirme şansınız o kadar artar.

3. CİLDİNİZİN DAHA GENÇ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR

İyi nemlendirilmiş cilt dolgun ve genç görünür; bu sadece optik bir yanılsama değildir. Cildiniz kuruduğunda tüm ince çizgileri ve kırışıklıkları daha görünür hale getirir. Kremler ve serumların cildinizi daha pürüzsüz hale getirmesi gerekse de ve bunları kuru cilde uygulamak mantıklı gelse de, gerçekte cildin tüm faydaları elde etmesine izin vermez. Kuru ciltte ölü cilt hücreleri biriktiği için nemlendiricinin geçmesini önleyecektir.

4. CİLDİNİZİ DAHA SAĞLIKLI TUTAR

Yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra nemlendiricinizi uyguluyorsanız cildinizin dengesini korumasına yardımcı olur. Cildiniz aşırı kuruduğunda, yüzeyin altındaki bezler kuruluğu nötralize etmek için daha fazla sebum üretmeye başlar ve bu da sonunda sivilcelerin çıkmasına neden olabilir.

5. CİLDİNİZİ GÜNEŞİN ZARARLARINDAN KORUR

Koreli kadınlar ciltlerini zararlı UV ışınlarından nasıl koruyacaklarını bilir ve yüzünüzü temizledikten hemen sonra nemlendirici uygulamak önemli bir adımdır. Güneş cildi kurutarak buruşuk ve pul pul görünmesine neden olabilir ve birçok yüz kremi SPF içerdiğinden cildiniz nemlendirmenin iki faydasını görecektir.

6. HASSAS CİLDİ YATIŞTIRIR

Hassas cilt kolayca tahriş olur ve ekstra özel bakıma ihtiyaç duyar. Kremi cildin kurumadan daha fazla sürmek, kuru ve kaşıntılı lekeleri önlemeye yardımcı olacaktır. Dermatoloji uzmanları, cilt tahrişini önlemek için yüzünüzü günde en fazla iki kez yıkamanızı önerir.

7. CİLT BAKIM RUTİNİNİZİ HIZLANDIRIR

Kore cilt bakımı rutininin 10 adımının hepsini takip etmek çok zor olabilir ve çoğumuz bu kadar karmaşık bir güzellik rejimi için zamanımız yok, ancak 3 saniye kuralı aslında daha kısa sürede hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. İster sabah kapıdan çıkmak için aceleniz olsun ister akşam yatmak için sabırsızlanın, havluyla kurutmayı atlamak size çok fazla zaman kazandıracak ve daha iyi görünen (ve hissettiğiniz) bir cilt sağlayacaktır.