Koronavirüs çocuklarda miyopiyi artırıyor

Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, koronavirüsle birlikte evlere kapanan çocukların televizyon, bilgisayar, telefonlarla daha çok iç içe oldukları için miyopiye yakalanmalarının yüksek olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle Çin’de yapılan bir çalışmada, 6 yaşındaki çocuklarda miyopinin 3 kat, 7 yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşındaki çocuklarda 1.5 kat arttığı gözlendi. Yine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre böyle giderse 2050 yılında dünya nüfusunun yarısının miyop olacağı tahmin edilmekte. Miyopinin, uzaktaki objeleri bulanık görme ya da göremememe yakınmasıyla kendini gösteren bir kırma kusuru olduğunu belirten Göz Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, daha çok okul çağındaki çocuklarda ortaya çıktığını söyledi.

GÖZLER SIK SIK DİNLENDİRİLMELİ

Yaşamakta olduğumuz salgın döneminde hayatımıza pek çok kavramın girdiğini belirten Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, “Pek çok kişi işlerini evlerinden yürütmeye, okulları kapandığı için öğrenciler eğitim ve öğretimlerini evlerden almaya başladı. Bu dönemde televizyon, bilgisayar, tablet, telefonlarla daha çok iç içe oldu ve onlarla daha çok vakitlerini geçirmeye başladı. Bu cihazlarla uzun süre yakından çalışmalar bilhassa 6-8 yaşındaki okul çağındaki çocuklarda güçlü akomodasyona sebep olmakta ve kalıcı akomodasyon spasmı oluşturmaktadır. Akomodasyon spazmı da bu dönemde miyopinin ortaya çıkmasına, var olanın da artmasına sebep olabilmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan miyopilere dijital miyopi de diyebiliriz. Bu konuda İngiltere’den Fight of Sight isimli bir kuruluşun yaptırdığı bir çalışma sonucunda bir önerisi var. Pandemi sebebiyle dijital ekranlara bağımlı kalan kişilerde, bilhassa okul çocuklarında gözlerinin dinlenmesi miyopi konusunda olumsuz gelişmelerin engellenmesi açısından 20-20-20 kuralı yararlı olabilir. Yani, televizyon, bilgisayar, tablet, mobil telefon ekranına kesintisiz 20 dakikadan fazla bakmamalıyız. Her 20 dakikada bir ekrandan en az 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzaklara bakmalıyız. En az 20 saniye gözlerinizi uzaklarda tutmalıyız. Tüm bunları her 20 dakikada bir ekran başından kalkıp, evlerinizin akciğeri balkonlarınıza çıkıp altı metreden uzaklara bakıp temiz hava alırken yapabiliriz.” diye konuştu.