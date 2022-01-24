Koruyucu ebeveynliğin yarattığı 5 olumsuz etki

Aşırı korumacı ebeveynlik, çocuğunuzun bütünsel büyümesini ve gelişmesini engelleyebilir. İşte, koruyucu ebeveyn olmayı bırakmanız için nedenler…

Çocuklarınız için neredeyse her şeyi detaylı olarak yönetiyor musunuz? Çocuğunuzu hatalardan koruyor musunuz? Çocuğunuzu teselli etmek için çok fazla zaman harcıyor musunuz? Cevabınız evet ise, çocuğunuzun tam gelişimini engelleyen aşırı korumacı ebeveynliğe kendinizi kaptırıyorsunuz.

Aşırı korumacı ebeveynlik, çocuğunuzu üzüntü, başarısızlık, zarar, acı, reddedilme, hayal kırıklığı, zorluklar, kızgınlık ve diğer olumsuz duygulardan korumayı gerektirir. Davranışlarını izlemek, genel fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerine zarar verebilir. Örneğin; ne yediklerini takip etmek, arkadaşlıklarını yönetmek, düşük notlar için onları cezalandırmak, mahremiyetlerini ihlal etmek, ders dışı aktivitelerini düzenlemek vb.

Aşırı korumacı ebeveynlerin çocukları karar verme becerilerinden yoksundur ve bağımsız yaşayamazlar. Ayrıca, kaygı hastalığından mustarip ebeveynler, aşırı ebeveynliği yansıtmaya eğilimlidirler. İşte, aşırı korumacı ebeveynliğin bazı yan etkileri;

1. BİLİŞSEL BECERİ EKSİKLİĞİ

Çocuklarınızla çok fazla ilgilenmek ve onları aksiliklerden korumak zararlı olabilir. Onları kendi kararlarını verme, hata yapma, başarısız olma ve değerli dersler alma yeteneğinden mahrum bırakıyorsanız, daha sonraki yaşamlarında zorluklarla başa çıkamayacaklardır. Ayrıca, çocuk risk almayı veya yeni durumlara uyum sağlamayı öğrenmeyecektir. Bunun yerine, onlara kendileri için düşünmeyi öğretin ve daha iyi kararlar vermelerine yardımcı olun.

2. RUH SAĞLIĞI SORUNLARI

Çocuklarınız yetişkinliğe ulaştığında, sosyal kaygı, yüksek stres seviyeleri, depresyon ve sorunları çözememe gibi sorunlar yaşayabilirler. Güçsüz hissedecekler ve aşırı hassas, saf ve zihinsel olarak yetersiz olacaklar. Çocuk korkunun üstesinden nasıl geleceğini öğrenmeyecek ve rahatlık alanının dışına çıkmayacak. Endişe, korku ve kaygı, durumlara tepkileri olacaktır. Bunun yerine onlara kendilerini nasıl ifade edeceklerini öğretin. Kendini tanımanın ilk adımı, kendini tanımaktır.

3. DÜŞÜK ÖZGÜVEN

Ebeveynler çocukları üzerinde çok fazla kontrol uyguladığında, çocuklar kendi kararlarını veremezler. Benlik saygıları yavaş yavaş bozulacaktır. Daha sonra güvenlerini yeniden kazanmak zor olacaktır. Çocuklar bilinçsizce yetersiz olduklarına inanacak ve zor hedeflere ulaşmak için motivasyonsuz hissedeceklerdir. Düşük benlik saygısı ve kendinden şüphe duymayı teşvik edecektir. Fırsatlardan kaçınacaklar ve zorlukların üstesinden gelemeyeceklerdir. Çocuklarınıza kabullenmeyi düzenli olarak öğretmeye özen gösterin. Kendini kabul, ruhsal olarak bağlantı kurmamızı ve büyümemizi sağlar.

4. SOSYAL BECERİ EKSİKLİĞİ

Aşırı korumacı ebeveynler, dünyanın tehlikeli olduğu mesajını ileteceklerdir. Bu tür ebeveynler tarafından yetiştirilen çocuklar, anti-sosyal olacak ve başkalarıyla etkileşime geçemeyecek şekilde büyüyeceklerdir. Çocuğunuz kendini güvensiz hissetmeye başlar ve terk edilmekten korkabilir. Arkadaşlıklarını ve ilişkilerini sürdürmeleri zor olacaktır. Bu tür çocuklar başkalarından ilgi, onay ve onay isteyecektir. Çocuğunuzun zihinsel sağlığına zarar verebilir ve mutluluk için duygusal olarak size bağımlı hale getirebilir. Çocuklarımıza özür dilemeden ve özgün bir şekilde yaşamayı öğrettiğimizde, onlara dünyada başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araçları vermiş oluyoruz.

5. KİBİR

Bir ebeveynin sık sık azarlaması veya fiziksel ceza kullanması, çocuğun davranışı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Çocuklara dolaylı olarak negatif enerji aktarıyorsunuz. Çok fazla kısıtlama ve özerklik eksikliği çocukların agresif tepki vermesine neden olacaktır. Niyetinizi yanlış yorumlayabilir ve sizden güvenli bir mesafeyi korumaya çalışabilirler. Ayrıca diğer çocuklara karşı daha düşmanca davranacaklardır. Ebeveynler olarak çocuklarınıza empati, nezaket ve şefkat aşılamalısınız.