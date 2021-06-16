Kötü giden bir ilişkiyi sürdürmenin psikolojik 5 nedeni

İnsanların uzun bir süre boyunca sağlıksız ilişkileri sürdürmelerini sağlayan psikolojik nedenleri sizler için hazırladık…

Her ilişkinin bir dayanma gücü vardır. Bir ilişkide inişler ve çıkışlar olması normal olsa da, artık bırakma zamanının geldiğini bilmek de akıllıca olur. Ancak çoğu zaman ayrılığın doğru olup olmadığı konusunda kendimizi oyalamanın bir yolunu bulur ve ilişkiden kendimizi koparamayız. Böyle durumlarda sizi ilişkiyi devam etmeye sürükleyen duyguları öğrenmeye ve kendinizi için doğru kararlar alabilmenin kapılarını aralamaya ne dersiniz?

1. YALNIZLIKTAN KORKMAK

Bir araştırmaya göre, yalnız kalma korkusu, kusurlu bir eşe sahip olmanın bekar olmaktan daha ​​iyi olması gibi basit bir nedenden dolayı, insanların yıkıcı ilişkiler içinde kalmasına neden olabilir. Toplum bazen insanlara bekar ya da yalnız olmanın olumsuz bir şey olduğunu düşündürebilir; ama gerçekte bunda kesinlikle yanlış bir şey yoktur.

2. DÜŞÜK BENLİK SAYGISINA SAHİP OLMAK

Araştırmalar ayrıca, düşük benlik saygısına sahip kişilerin sağlıksız ilişkilerde kalma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu kadar uzun süre istismar ve olumsuz davranış yaşadıktan sonra insanların, eşlerinin kötü davranışlarından sorumlu olduklarına inanma tuzağına düşmeleri kolay olabilir. Düşük benlik saygısı, insanların kendi değerlerini ve ilişkiye ne getirdiklerini sorgulamalarına da neden olabilir.

3. PARTNERDEN KİŞİSEL OLARAK SORUMLU HİSSETMEK

Hoş olmayan bir durumdan veya yüzleşmeden sonra istismarcı, bazen durumu tersine çevirecek ve partnerini suçlu hissettirecek veya öyle olmasa bile bir şekilde hatalıymış gibi hissetmesine neden olacaktır. Bu genellikle gaz lambası tekniği olarak bilinir. Bu davranış genellikle yavaş yavaş gelişir, bu nedenle bir kişinin bunun olduğunu fark etmesini zorlaştırır. Kaygı hissetmek, kafa karışıklığı ve kendinize ve eylemlerinize güvenememe, gaz lambasının işaretleridir.

4. BİR ŞEYLERİN DEĞİŞEBİLECEĞİNE İNANMAK

Toksik ilişkiler içinde olan birçok insan, bazen partnerlerini sevdikleri ve bir gün işlerin düzeleceğine ya da ilişkinin kurtarılabileceğine inandıkları için takılır. Ayrıca partnerlerinin sağlıksız davranışlarının zor koşulların sonucu olduğunu veya kendileri daha iyi bir partner olarak ilişkiyi bir şekilde değiştirebileceklerini varsayabilirler. Ancak gerçekte, davranış genellikle zamanla daha da kötüleşir ve insanlar giderek daha fazla zarar görür.

5. REDDEDİLMEKTEN KORKMAK

Başka bir sebep de reddedilmektir. Sağlıksız bir ilişki içinde kalırlar çünkü gelecekte reddedilmekten korkarlar, bu yüzden mevcut partnerlerine bağlanırlar. Böyle insanlar, kendilerini ifade edemedikleri ve kendi ayakları üzerinde duramadıkları için kendi başlarına bir ilişkiyi bitirme gücüne sahip olamayabilir.