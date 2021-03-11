Kötü insanların üzerinizdeki olumsuz etkileri

Size zarar verdiğini düşündüğünüz insanların hayatınız üzerindeki olumsuz etkilerini sizler için hazırladık…

Hayatınızda kötü bir kişi olduğunu fark ettikten sonraki önemli adım, onunla olan ilişkinizi sonlandırmak olacaktır. Ancak, bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır ve bazen insanlarla olan bağı kesmek yerine kötü ilişkilerde kalmayı seçeriz. Bunu yapmak bize birçok yönden zarar verebilir ve günlük faaliyetlerimizi ciddi şekilde etkileyebilir. İşte, onlardan bazıları;

1. SİZİ FİZİKSEL OLARAK ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlara göre, size zarar veren bir ilişki içinde olmak, ruh sağlığımızdan daha fazlasını etkiler. Kötü ilişkiler içinde kalan insanlar, kalp problemleri geliştirme riski daha yüksek olma eğilimindedir. Ayrıca yüksek tansiyon, artan şeker seviyeleri ve obezite gibi başka sorunları da olabilir.

2. ÖZ SAYGINIZI PARAMPARÇA EDER

Kötü davranışlara ayak uydurmak, karşılığında, öz değerinize zarar verebilir ve bu olabileceği kadar iyi olduğuna inanmanıza neden olabilir. Olumsuzluk davranışlar, büyük şeyler yapabileceğinizi ve koşulsuz sevgiye layık olduğunuzu görmenize izin vermez. Bu da kaygı, stres ve depresyona yol açabilir.

3. BAŞKALARINA BAĞIMLI HALE GELİRSİNİZ

Baş belası insanlar, hayatınızın her yönünü kontrol etmeye çalışırken, sizin için bile tüm önemli kararları kendileri vermeyi severler. Bu olduğunda, yavaş yavaş bireyselliğinizi kaybedersiniz ve kendinizi kendi başınıza kararlar vermekte zorlanırken bulursunuz.

4. İHTİYAÇLARINIZI İHMAL EDERSİNİZ

Kötü ilişkiler, siz farkına bile varmadan en sevdiğiniz hobilerden vazgeçmenize neden olabilir. Diğer kişinin rahatlığı için her şeyi yapmak, arzuladığınız şeyi ihmal etmenize neden olabilir. Zamanınızı, sağlığınızı ve hatta görünüşünüzü feda etmenize yol açabilir.

5. BAŞKALARINA GÜVENMENİZİ ZORLAŞTIRABİLİR

Kötü insanların etrafında olmak sizi herkesin aynı olduğuna inandırabilir ve dünyaya bakış açınızı değiştirebilir. Güven sorunları geliştirebilir ve başkalarına bir şans vermekte tereddüt edebilirsiniz, bu da gelecekteki ilişkilerinizi ve mutlu bir yaşam şansınızı etkileyebilir.