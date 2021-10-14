Kötü ruh halinden sıyrılarak mutlu olmanın en etkili 4 yolu

Mutluluğu yeniden bulma konusunda keşfedilecek çok fazla yol var. İşte, kötü duygulardan sıyrılarak hayatınıza mutluluğu dahil etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları…

Mutlu olmak ne anlama geliyor? Mutlu olmak söz konusu olduğunda çok fazla fikir ve bakış açısı vardır. Tanımı gereği mutluluk, zevk, memnuniyet veya neşe ile karakterize edilen veya bunun göstergesi olan duygular anlamına gelir. Doğrusu ise, mutluluk sizin için ne anlama geliyorsa odur.

Son zamanlarda genel olarak bir şeyler hakkında kötü hissediyor musunuz? Daha önce duymuş olabileceğiniz gibi, bir sorunun köküne inmek sorunu tam olarak belirleyecek ve nihayetinde değişim için nereden çalışmaya başlamanız gerektiğini size söyleyecektir. Hayatınızdaki daha mutlu zamanlara geri dönmeye çalışın; hayatta en mutlu olduğunuz anlara. O anları kanalize edin ve o parçanızı tekrar bulabilecek misiniz bir bakın.

İçinizde hesaplaşırken aynı zamanda duygu durumunuzu ve ruh halinizi iyileştirici güce sahip yolları keşfedebilir, böylelikle fazla yara almadan sorunların üstesinden gelebilirsiniz. İşte, yeniden mutluluğun kapılarını aralamanın yolları;

1. YENİ BİR HOBİ EDİNİN

Hobiler söz konusu olduğunda, olasılıklar sonsuzdur. Ve en iyi yanı, tamamen size kalmış olmasıdır. İstediğiniz kadar maceracı, yaratıcı, gizemli veya dışa dönük olabilirsiniz. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla yeni bir hobi deneyebilirsiniz.

Hobiler eğlenceli bir oyalama işlevi görebilir, ancak aynı zamanda stresi azaltmaya yardımcı olur ve odaklanmanızı eğlenceli ve farklı bir şeye verir. Anahtar, kendinize uygun bir hobiyi hayatınıza sokmaktır.

2. KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Göründüğü kadar basit; birçok insan kendine bakmayı unutuyor. Yoğun bir çalışma programı, evlilik, çocuklar, aile, evcil hayvanlar ve arkadaşlar yüzünden olsun, birçok insan, özellikle de kadınlar, çok az öz bakım uygularlar veya hiç yapmazlar.

Kendinizi ilk sıraya koyduğunuzda, mutluluğunuz kesinlikle parlayacaktır. Günlük olarak kendinize zaman ayırmak ruh halinizi, stres seviyenizi, konsantrasyonunuzu ve üretkenliğinizi etkileyebilir. Kendinizi yeniden şarj etmek için bir anlığına izin vermek, yalnızca en iyi kendiniz olmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda başkalarına yardım etmek için bir fırsat penceresi açar.

3. EGZERSİZ YAPIN

Kabul edelim, herkes bir egzersiz hayranı değil, ama yapmanın çok fazla avantajı var. Egzersiz yaparak vücudunuza bir hizmet yapıyorsunuz çünkü dokularınıza giden oksijen ve besinler kardiyovasküler sisteminize yardımcı oluyor.

Egzersiz ve fiziksel aktiviteden aldığınız endorfinler, bir kekin üzerine serpiştirilmiş küçük damla çikolatalar gibidir. Ruh halinizi ve sağlığınızı iyileştirecek bu doğal iyi hissetme hormonlarını kazanmak için tek yapmanız gereken 30 dakikalık harekettir.

4. DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BESLENİN

Diyetiniz egzersiz yapmaktan daha önemlidir çünkü vücudunuza ne aldığınız, vücudunuzun nasıl tepki vereceğini belirler. Sağlıklı ve dengeli beslenme olumlu ruh halini doğrudan etkileyecektir. Kötü yerseniz (kızarmış, yüksek sodyumlu, yüksek şekerli yiyecekler), organlarınız olumsuz tepki verecektir. Sonuç olarak, ya hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ya da daha kötüsüne sahip olacaksınız.

Bu, bazen kendinizi tedavi edemeyeceğiniz anlamına gelmez, ancak pişmiş veya ızgara protein ve sebzelerle dengeli bir yemek yemek, vücudunuzu daha güçlü ve zihninizi daha mutlu hale getirecektir.