Kuru fırçalamanın cildiniz üzerindeki 7 olumlu etkisi

Kuru vücut fırçalama sadece etkili bir peeling demek değildir, aynı zamanda cildiniz için bilmeniz gereken sayısız faydası vardır. İşte, mücizevi etkileri sizler için sıraladık…

Sadece yüzünüz için cilt bakımı yapmak yeterli değildir. Vücudunuza da aynı özeni göstermeniz gerekir. Duştan çıktıktan sonra vücut yağları ve losyonları uyguluyorsanız, cildiniz sizinle daha mutlu olabilir. Ancak vücut kremleri sadece cildinizin dış görünümü üzerinde çalışmanıza yardımcı olabilir. Cilt sorunları, favori losyonunuzun erişiminden çok daha derindedir.

Vücudunuzun cilt bakımı söz konusu olduğunda çilek derisi, şişlikler, dokulu cilt, kuru ve pul pul cilt gibi sorunlar yaygındır. Yüzünüze yaptığınız gibi vücudunuzun cildine de sevgi göstermezseniz, bu sorunlar zamanla artabilir. Bir vücut fırçası, cilt bakımı oyununuzu geliştirmek için yapabileceğiniz en iyi yatırım olabilir. Nasıl mı? Kuru fırçalamanın o kadar çok faydası var ki, daha önce başlamadığınız için kendinizi suçlu hissedebilirsiniz.

Kuru fırçalama, cildin parlamasını ve parlamasını iyileştirmek için çok konuşulan basit bir yöntemdir. Banyodan önce 5-10 dakikalık basit bir prosedür, dolaşımın ve lenfatik drenajın iyileştirilmesine yardımcı olur. Sadece bu değil, cildi pul pul dökebilir. Uzun vadede, kuru vücut fırçalama selülit azalmasına yardımcı olabilir.

KURU FIRÇALAMA NASIL UYGULANIR?

Vücut fırçalama ile ilgili tüm övgüleri duyduktan sonra, hemen fırça edinin ve vücudunuzu fırçalamaya başlayın. Kuru vücut fırçası, cildinizde aşındırıcı ve yumuşak olmayan kıllara sahiptir. Piyasada bulunan çeşitli vücut fırçaları arasından seçiminizi yapmaya çalışın. Sert ve doğal kıllara sahip bir vücut fırçası arayın. İşte, doğru fırçalama rutini oluşturmanı için ipuçları;

- Bir vücut fırçası alın ve yukarı doğru bir hareketle kendinizi fırçalamaya başlayın.

- Ayaklarınızdan başlayarak yukarı doğru hareket ettirirken fırçaya iyi bir baskı uygulayın.

- Uzun vuruşlar yerine fırçayla hızlı hareketler yapmaya çalışın. Ayaklarınızdan başlayarak tüm lenf düğümlerinizi kaplayan dizlerinize doğru gidin.

- Fırçayı mideden göğse ve kollardan omuzlara hafifçe uygulayın.

- Vücut fırçasını göğsünüzden boynunuza doğru yukarı doğru hareketlerle kullanmayı unutmayın.

- Vücudunuzu fırçalamayı bitirdikten sonra 10 dakika bekleyin.

- Bu işlemi gündüz yapıyorsanız duşa girin. Geceleri vücut fırçalamayı seviyorsanız hemen uyuyun.

1. SELÜLİTİ GİDERİR

Bir süre sonra, kuru vücut fırçalamanın uyluklarınızdaki ve popolarınızdaki gamzeleri sildiği bilinmektedir. Her gün tekrarlanırsa vücudunuzun sallanan ve sarkan kısımlarını yumuşatabilir. Kuru vücut fırçalamanın selüliti azalttığı bilinmektedir. Bu cilt bakımı adımının vücudunuz üzerinde selülit görünümünü azaltabilecek dolgunlaştırıcı bir etkisi vardır.

2. KAN DOLAŞIMINI DÜZENLER

Vücut fırçasıyla kısa süreli hareketler kan dolaşımınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Nazik vücut fırçalama, cildinizin sağlıklı ve parlak olmasını sağlayan besin açısından zengin taze oksijenli kanı cilt yüzeyine taşır. Cilt tonunuzu ve elastikiyetinizi de iyileştirebilir.

3. BATIK TÜYLERİ GİDERİR

Bacaklarınızda batık tüyler ve çilek gibi kırmızı benekli cilt fark ettiniz mi? Epilasyon için ağda veya tıraş olmayı tercih ederseniz, bu yaygın bir sorundur. Kuru vücut fırçalama, lenfatik sisteminizi harekete geçirerek o dokulu ciltten ve kırmızı yumrulardan kurtulmanıza yardımcı olabilir. İçeride kıvrılmış batık bir saçın üzerindeki ince cilt hücrelerini bile çıkarabilir.

4. VÜCUDUNUZA PEELİNG YAPAR

Ölü cildi yok etmeye yardımcı olabilecek bir dizi yöntem vardır. Ancak, hassas cilde sahip biri için bu, cildi mahvedebilir. Kuru vücut fırçalama, cildinizi aşındırıcı olmadan nazikçe pul pul dökmeye yardımcı olabilir. Düzenli pul pul dökülme, cildinizi vücut yağlarınızdan ve losyonlarınızdan besin maddelerinin daha iyi emilmesi için hazırlamak için mükemmel bir adımdır.

5. CİLDİ PÜRÜZSÜZLEŞTİRİR

Kuru vücut fırçalama, cildinizin altındaki yağ birikintilerinin eşit dağılımına katkıda bulunabilir. Özenle yapılırsa, bu işlemin vücudunuzu gün boyu sıkı ve tüy gibi pürüzsüz hissettirdiği kanıtlanmıştır.

6. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Kuru vücut fırçalama, lenfatik drenajınızı uyarmaya yardımcı olabilir. Bu şekilde, patojenleri ortadan kaldırmada vücudunuza fiziksel olarak yardımcı olabilirsiniz. Bu süreç de bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur ve sizi hastalıklara karşı daha az duyarlı hale getirir.

7. ENERJİ SEVİYENİZİ YÜKSELTİR

Kuru vücut fırçalamanın kan dolaşımınızı iyileştirdiği iyi bilinen bir gerçektir. Yaparken fırçaya iyi baskı uygulamak, cildinize ve vücudunuza rahatlatıcı bir masaj hissi verebilir. Zihninize ve vücudunuza çok ihtiyaç duyulan bir destek verir ve vücudunuzu güç dolu bir güne hazırlar. İyi bir gece uykusu için bu prosedürü rutin haline getirebilirsiniz.