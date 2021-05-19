Kuru fırçalamanın vücudunuz üzerindeki 5 etkisi

Son zamanların popüler uygulamalarından biri olan kuru fırçalama hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık…

Saçlarımızı, kaşlarımızı ve hatta kirpikleri bile tararız, ancak güzellik uzmanları fırçalanması gereken başka bir şey olabileceğini öne sürüyor; vücutlarımız. Kuru fırçalama bugün, ünlüler de dahil olmak üzere birçok kişinin evde uyguladığı popüler bir sağlık tedavisi haline gelmiştir. Bu, cildinizi gençleştirmek ve banyonuzdan çıkmadan bir kaplıca tedavisi yaptırmanın harika bir yoludur. Kuru fırçalamanın vücudunuz üzerindeki etkilerinden bazıları;

1. ÖLÜ DERİYİ TEMİZLER

Kuru fırça, ölü deri hücrelerini temizleyen fiziksel bir peeling görevi görür. Bu işlem cildinizin yenilenmesini hızlandırabilir ve cildinizin daha genç ve parlak görünmesini sağlayabilir. Kuru fırçalama aynı zamanda cildinizi işlemden sonra uyguladığınız ürünleri emmeye hazırlar. Bu nedenle, örneğin nemlendiriciler pul pul dökülmüş cilt üzerinde daha iyi etki gösterir.

2. KAN DOLAŞIMINI ARTIRIR

Fırçalama hareketleri kan dolaşımını uyarır ve bu da cildin daha parlak görünmesini sağlar. Bu size anında bir ışıltı verecek ve cildinizin daha canlı görünmesini sağlayacaktır. Cildinizi tahriş etmemek için çok sert fırçalamaktan kaçının. Ayrıca kan dolaşımının düzenlenmesi selülitli görünümün de ortadan kalmasına katkı sağlar.

3. ENERJİNİZİ ARTIRIR

Artan kan dolaşımı sayesinde, kuru fırçalama büyük bir enerji artışı sağlayabilir. Gününüze harika bir başlangıç olarak hizmet etse de, yatmadan önce kendinizi çok aktif ve enerjik hissetmek istemiyorsanız, akşamları bu işlemi yaparken dikkatli olun.

4. BATIK TÜY OLUŞUMUNU ÖNLER

Pul pul dökülme nedeniyle kuru fırçalama, batık tüylerden kurtulmanın ve önlemenin etkili bir yoludur. Fırça ile vücudunuza masaj yaptığınızda, vücut kıllarınızı sürekli hareket ettirerek herhangi bir problemin ortaya çıkmasını engellersiniz. Ve yoğun pul pul dökülme, zaten mevcut olan kılların serbest kalmasına yardımcı olur.

5. RAHATLATMA ETKİSİ YARATIR

Kuru fırçalama, çok rahatlatıcı bir deneyim ve harika bir kişisel bakım eylemi olabilir. Bir masaja benzer; bu nedenle bu işlem vücudunuzu ve zihninizi gevşetmenize ve daha sonra tazelenmiş ve iyi dinlenmiş hissetmenize yardımcı olur.