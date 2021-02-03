Kuru saçlar için mucizevi çözüm: Macadamia yağı

Kuru ve yıpranmış saçlarınızı eski görünümüne kavuşturmaya yardımcı olacak Macadamia yağı kullanımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için hazırladık…

Avustralya'daki ağaçlardan gelen Macadamia fındığı lezzetinin ötesinde, yoğun besleyici özelliği ve sağlıklı yağ asitleri ile en yüksek doğal kaynaklardan biridir. Macadamia ağacının kuru yemişlerinden üretilen yağ, magnezyum ve E vitamini içerdiği için saç ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Saç derisini nemlendirme ve güçlendirme özelliğiyle kurumuş, yıpranmış saçların onarımında katkısı büyüktür. Saçlara ekstra parlaklık kazandıran Macadamia yağı, bir alerjik reaksiyonu tetikleyebileceğinden, fındık alerjisi olan kişiler için güvenli değildir.

MACADAMİA YAĞININ SAÇLARA FAYDALARI

Macadamia yağı, Macadamia ağacının fındıklarından yapılır. Macadamia fındığı, doğal olarak oluşan yağ asitlerinin büyük bir kaynağı olduğu için bilinir. Macadamia yağındaki yağ asitleri, diğer faydalarının yanı sıra saça ve saç derisine nem sağlayabilir. Macadamia yağı ayrıca magnezyum, oleik asit, kalsiyum ve antioksidanlar açısından zengindir. Güzellik ve saç ürünlerinde kullanılan çoğu macadamia yağı saf, soğuk preslenmiş yağdır.

Yağ üretimini düzenler: Macadamia yağı oleik asit açısından zengindir ve sebum üretimi için vücut seviyelerini teşvik eder ve canlandırır, bu düzenleme aşırı sebum üretimini önler ve böylece bakterileri uzak tutar. Aşırı yağ üretimi, yağlı saçlara neden olabilir ve kepek ve diğer bakterilere eğilimli bir kafa derisi ortamına katkıda bulunabilir.

Saç derisini nemlendirir: Macadamia yağı saç derisinin yağ üretimini düzenleyerek saç derisinin ve saçın nemli kalmasına yardımcı olabilir. Macadamia yağı ayrıca cilt bariyer işlevini geri kazanmaya yardımcı olan ve transepidermal su kaybını azaltan linoleik asit içerir.

Saç derisini yeniler: Macadamia yağında bulunan oleik asit, saç derinizin cildini yenilemeye çalışır. Oleik asit, cildi yumuşatmak, cilt hücrelerini yenilemek, cildi nemlendirmek için doğal bir anti-inflamatuar ajandır. Saç derisini beslerken, macadamia yağı saçınızın genel sağlığını köklerden artırabilir.

Yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı olur: Magnezyum, kalsiyum, demir, sodyum, fosfor ve bakır içeren macadamia yağı, tüm bunların yanı sıra yağ asitleriyle de saça parlaklık ve güç verir; bu, zarar görmüş saçların ihtiyaç duyduğu iki şeydir.

SAÇ İÇİN MACADAMİA YAĞI NASIL KULLANILIR

Macadamia yağının faydaları en kolay şekilde yağın doğrudan saça ve saç derisine uygulanmasıyla elde edilir. Sağlıklı yağ asitleri kaynağı olarak diyetinize daha fazla Macadamia fındığı ekleyerek elde edilebilecek başka sağlık yararları da vardır. Saçınıza veya cildinize herhangi bir yağ uygulamadan önce, doğal olduğundan emin olmak önemlidir. Saçınızı uygulamak için saf, soğuk preslenmiş Macadamia yağı kullanmakta yarar var.

Duraklama tedavisi olarak uygulayın: Bir tatlı kaşığı kadar soğuk preslenmiş Macadamia yağını avcunuza alın ve iki eliniz arasında ovalayarak ısınmasını sağlayın. Ardından saçınızı avuç arasında düzelterek yağı uygulayın. Ayrıca, kırık uçları ve hasarları onarmaya yardımcı olmak için yağı saçınızın uçlarına sürmeye özen gösterin. 2-3 saat saçınızda beklettikten sonra şampuanlayın ve saçınızı durulayın.

Ön şampuan açıcı olarak kullanın: Şampuandan önce Macadamia yağı alın ve saç derinizden uçlara kadar uygulayın. Saçtaki herhangi bir karışıklığı veya düğümlenmeyi gidermek için yağı kullanın ve saçta hasar oluşumunun önüne geçin.

Yıpranmış saçları ve kırık uçları iyileştirin: Temiz bir saç derisine uygulayarak masaj yapın. Durulamadan önce yaklaşık 10-20 dakika bekletin. Etkinliği artırmak için saç kurutma makinesiyle saçınızı ısıtarak bu süreyi hızlandırabilirsiniz.

Macadamia fındığı tüketin: Macadamia fındığı tüketmek size içeriğinde bulunan antioksidanları almanızı sağlayacaktır. Macadamia fındığındaki oleik asidin vücuttaki serbest radikallere karşı koyduğu gösterilmiştir. Ek olarak, bu kuru yemişlerde bulunan sağlıklı yağ asitleri saç sağlığını içeriden geliştirmeye yardımcı olabilir.