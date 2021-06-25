Kusursuz görünmenizi sağlayacak 8 makyaj tekniği

Çok fazla çaba gerektirmeden yüzünüzde mükemmel görünümlü bir ton yakalayabilmeniz için takip etmeniz gereken adımları sizler için hazırladık…

Güzel cilt, büyüleyici makyajın anahtarıdır. Bazı kızlar en ünlü ve pahalı kozmetik ürünlerini seçer, modaya uygun blog yazarlarını takip eder ve yeni ürünler dener. Ancak ne yazık ki, sonuç genellikle arzulanan görüntünün çok gerisinde kalabiliyor. Elinizdeki malzemeleri doğru şekilde ve sıralamayla kullanmanızı sağlayarak mükemmel görünmenin kapılarını aralamaya hazır mısınız? İşte, makyaj yaparken dikkat etmeniz gerekenlerden bazıları;

1. CİLT BAKIMINIZI AKSATMAYIN

En önemli şey cildinize bakım yapmak ve güzel ve sağlıklı görünmesini sağlamaktır. Sağlıklı bir yaşam tarzı izleyin, besleyici ve vitamin dolu yiyecekler yiyin ve cilt tipinize göre kozmetik seçin. Kozmetologlar ayrıca cildinizi soymanızı ve düzenli olarak besleyici maskeler uygulamanızı önerir. Ancak bir numaralı kural sabah ve akşam cildinizi temizlemek, tonlamak ve nemlendirmektir. Sadece yüzünüzü durulamak yeterli değil; gerçekten bir tonik losyon ve nemlendirici krem ​​sürmelisiniz.

2. CİLDİZİN KUSURLARINI GİZLEYİN

Kusurları gizlemek için farklı renklerde kapatıcılar kullanın. Yeşil kapatıcı kırmızı lekeleri ve sivilceleri yok eder; kusurların üzerine işaret parmağınızla veya süngerle noktalayın. Sarı veya kahverengi pigment lekelerini ve çilleri gizlemek istiyorsanız, mor veya mavi kapatıcı seçin.

3. GÖZ ÇEVRELERİNİ GİZLEYİN

Mavi göz halkalarını ortadan kaldırmak için kapatıcı kullanın. Kapatıcıyı doğrudan gözünüzün altına birkaç kalın vuruşla uygulamak sık yapılan bir hatadır, ancak bu tüm kusurları vurgulayacaktır. Bir tür üçgen çizin ve parmaklarınızla dikkatlice karıştırın.

Daha ciddi durumlarda, daireler çok derin olduğunda, kırmızı ruj size yardımcı olabilir. Sorunlu bölgeye uygulayın, dikkatlice karıştırın, ardından kapatıcı ekleyin ve karıştırın. Sonuç olarak, gözlerinizin altında mükemmel bir cilde sahip olacaksınız.

4. FONDÖTENİ DOĞRU SEÇİN VE UYGULAYIN

Kapatıcı seçimi ciddi bir iştir çünkü çabalarınızın sonucu fondöten tabanının kalitesine bağlı olacaktır. En uygun tonu bulmak için boynunuza birkaç farklı ton uygulayın, doğru rengi seçmenize yardımcı olacaktır. Hava durumu, ruh halimiz ve diğer şeyler nedeniyle yüz cilt tonumuzun biraz değiştiğini unutmayın.

Fondöteninizi özel geniş bir fırça veya parmaklarınızla yüzünüzün ortasından uygulayın. Alın bölgenize, saçlarınızın çıktığı yere ve burnunuzun kenarlarına dikkat edin.

5. KONTUR DÜZELTMESİNİ YAPIN

Kontur düzeltme, kusurları gizlememize ve yüzümüzün bazı kısımlarını vurgulamamıza olanak tanır. Mağazalarda birbirinden farklı kozmetik ürünleri bulabilirsiniz. Sıvı ve krem ​​kapatıcıların düzgün bir şekilde uygulanması daha fazla zaman alır ve günlük makyaj için iyi değildir. Pudra kapatıcılar ve aydınlatıcılar çok daha doğal görünür ve uygulaması kolaydır. Ana kural, vurgulamak istediğiniz alanları öne çıkarmak ve gizlemek istediğiniz alanları koyulaştırmaktır.

6. ALLIK UYGULAYIN

Hafif bir allık yüzünüzün taze ve sağlıklı görünmesini sağlar. Açık tenler için pembe tonlarda allık, daha koyu tenler için bronz ve mercan tonları uygun olacaktır. Nude ve kahverengi-pembe tonları hemen hemen herkese yakışır. Allığınızı düzgün bir şekilde uygulamak için hafif allık ve özel bir fırça kullanın. Sizin için iyi bir ipucu: gülümseyin ve allığı yanaklarınızın belirgin bölgelerine uygulayın.

7. MAKYAJ RÖTUŞUNU YAPIN

Yüzünüzü bir kağıt peçeteyle dikkatlice kurulayın, ardından çenenize, T bölgenize, göz altı bölgenize ve dudaklarınızın çevresine pudra sürün. Parlaklığı önlemek için yanaklarınıza pudra sürmeyin. Hafif toz kullanın, örneğin mineral olanları tercih edebilirsiniz.

8. DUDAKLARINIZI NEMLENDİRİN

Koyu lekelerin veya koyu dudakların nedeni ne olursa olsun, bu sorunu hem içeriden hem de dışarıdan tedavi etmek önemlidir. Dudaklarımızdaki deri gerçekten incedir, bu nedenle sigara, çok kahve ve çay veya içki ile kolayca koyulaşır. Önemli bir ipucu her zaman nemlendirmektir.

Pancar, bal ve sütten oluşan basit bir karışım hazırlayarak o güzel pembe rengi dudaklarınıza geri getirebilirsiniz. Gece uygulayın, farkı hemen göreceksiniz.