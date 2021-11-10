Leke tedavileri hakkında bilmeniz gerekenler

Genellikle çevresel etkenler ve yaşla birlikte oluşmaya başlayan cilt lekelerinden muzdaripseniz, çeşitli tedavi yöntemleriyle bu lekelerden kurtulabilirsiniz.

Yaz mevsiminden sonra bronz teniniz yavaş yavaş açılmaya başladığında ortaya çıkan cilt lekeleri sizin de mi canınızı sıkıyor? Özellikle güneşlenirken ve bilgisayarda çalışırken güneş koruyucu kremlerden kullanmayı ihmal ettiyseniz, yeni doğum yaptıysanız, çeşitli hormonal ilaçlar kullandıysanız cildinizde koyu lekeler görmeye alışsanız iyi edersiniz.

Yine de çevresel nedenlerle ortaya çıkan cilt lekelerinden kurtulmak amacınız hale geldiyse, uzun soluklu tedavi yöntemleri ve koruyucu bakımlar sayesinde eski tek tonlu cilt rengine kavuşabilirsiniz. Unutmayın, leke tedavileri uzun soluklu ve sabır gerektiren işlemlerdir.

LEKELERE BİRÇOK FAKTÖR NEDEN OLABİLİR

Yüzde açık kahverenginden, koyu kahve siyaha değişen tonlarda özellikle belli bölgelerde yoğunlaşmış lekeleri çevrenizde veya kendinizde görmüşsünüzdür. Melasma da denilen bu hastalık sıklıkla kadınlarda görülür. Bu lekeler özellikle alın, elmacık kemikleri üstü, burun ve çene gibi alanlarda daha sıklıkla izlenir. Nadiren kollar ve boyun alt kısımlarına kadar yayılabilir. Bu lekelerde lekenin, herhangi bir iç hastalık bulgusu olup olmadığı dermatoloji muayenesi ile belirlenir.

Çoğunda bir iç organ hastalığı hastalığa eşlik etmez. Gebelik, doğum kontrol hapları ve hormon ilaçları, güneş, aydınlatma için kullanılan ışıklar, yüze temizleme nemlendirme veya gençleşme amacıyla sürülen bazı kremler de leke için tetikleyici olabilir. Lekenin tipine göre tedavi edici yöntemler uygulamak etkili olabilir.

LEKE TEDAVİSİ ESNASINDA KORUMAK DA ÖNEMLİ

Derin yerleşimli lekeler tedaviye daha geç ve zor yanıt verirken, derinin üst tabakasında yüzeysel yerleşenler uygun tedaviyle sıklıkla tedaviye iyi yanıt verirler. Leke tedavisinin uzun sürdüğü, tekrarlama ihtimali olduğu ve korunmak gereken bazı faktörler olduğu iyi bilinmelidir. Leke tedavisinde ve lekeden korunmada en önemli önlem deri yapımıza uygun ve tam koruma özelliği olan güneş kremi kullanmaktır. Lekenin tipine göre dermatoloğunuz krem tedavisi, maske tedavisi, ağızdan ilaç tedavisi, lazer veya mikroiğneleme, peeling tedavileri de önerebilir. Leke tedavileri uzun soluklu ve sabır gerektirir. Doktorunuz gözetiminde tedavilerinize devam edildiğinde gayet iyi sonuçlar alabilirsiniz.