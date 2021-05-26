Makyaj çıkarırken izlemeniz gereken 5 adım

Cildinize zarar vermeden makyajınızı doğru bir şekilde çıkarmanıza yardımcı olacak adımları sizler için sıraladık…

Makyaj yaparak güzel bir görüntü elde edebilmenin başlıca kuralı, temiz bir cilde sahip olabilmektir. Bu yüzden gece yatmadan önce cildinizdeki makyajı çıkarmak oldukça önemli bir faktördür. Duş alsanız bile iyi çıkarılmamış bir makyaj kalıntıları cildinizde sivilce oluşumuna zemin hazırlarken, aynı zamanda yaşlılık belirtilerinin hızlanmasına sebep olur. Makyaj çıkarmanın ciddiye alınması gereken özel bir ritüel olduğunu unutmayın ve temizleme adımlarını izleyerek daha sağlıklı bir cilde sahip olabilmenin kapılarını aralayın.

1. ADIM: ÇIKARMADAN ÖNCE

Makyajın silinmesi bu işleme hazırlık ile başlar. Bu yüzden önce gerekli yüz temizleyici setini satın almanız gerekir. Yağlı bir cilde sahipseniz yağsız ürünleri tercih etmelisiniz, nemlendirici etkisi olan ürünler ise kuru ciltler için uygundur. Ayrı bir göz temizleyici satın almak daha iyidir. Temizlemeyi engellememesi için saçınızı geri çektiğinizden emin olun. Cildinizi özel bir ıslak mendille önceden temizlemek daha iyidir.

2. ADIM: GÖZLERDEKİ MAKYAJI ÇIKARMAK

Su geçirmez kozmetikler kullanıyorsanız yağ bazlı temizleyicileri tercih edebilirsiniz veya size iyi gelen başka bir temizleyici kullanabilirsiniz. Pamuklu bir pedi ürünle iyice nemlendirin ve gözünüze bastırın. 10-20 saniye bekleyin ve ardından pedi ovalamadan nazikçe gözün üzerinde gezdirin. Göz çevresindeki cilt çok hassastır. Pedi ileri geri hareket ettirmeyin. İç taraftan dışa doğru bir yönde hareket ettirin. Ardından pedi temiz tarafa çevirin ve kirpiklerin üzerine kaydırın.

3. ADIM: DUDAKLARDAN MAKYAJIN ÇIKARILMASI

Sonra, dudak makyajınızı çıkarmaya başlayın; böylece ruju yüzünün her yerine yaymazsınız. Vazelin tek başına ruj çıkarma konusunda oldukça başarılıdır. Ama yine de dudak için özel bir ürün de satın alabilirsiniz. Kullandığınız çıkarıcıyı dudaklarınıza sürün, 5 dakikaya kadar bekleyin ve pamuklu bir bezle silin. Çok sert ovalamayın, böylece dudaklarınıza zarar vermezsiniz.

4. ADIM: YÜZDEKİ MAKYAJI ÇIKARMA

Bu işleme misel suyu ile başlayabilirsiniz. Ürünle pamuklu bir pedi nemlendirin ve yüzünüzü silin. Çene altı ve kulakların arkasındaki alanı unutmayınız. Saç çizginizi temizlediğinizden emin olun, çünkü kozmetikler de oraya girer. Daha sonra makyaj temizleyiciyi yüzünüze ve boynunuza dairesel hareketlerle uygulayarak kullanabilirsiniz. Yüzünüzü suyla durulayın ve bir havluyla hafifçe kurulayın. Bakterilerin yayılmasını önlemek için kağıt havlu kullanabilirsiniz. Cildinizi ovmayın, sadece suyla ıslatın.

5. ADIM: ÇIKARDIKTAN SONRA

Makyajınızı çıkardıktan sonra cildinize iyi bakmanız çok önemlidir. Bu, prosedürün son aşamasıdır. Esneklik kazandırmak ve kan akışını artırmak için yüzünüze nazikçe masaj yapabilirsiniz. Ve cildinizin kurumaması için kesinlikle bir nemlendirici uygulamanız gerekiyor.