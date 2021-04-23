Makyaj temizleme mendillerinin cildinize zararları

Gün sonunda makyajınızı kolayca çıkarmanıza yarayan makyaj temizleme mendillerinin cildiniz üzerindeki olumsuz etkileri…

Yorucu bir günün ardından makyajınızı tek kullanımlık mendillerle silmek bir nimet gibi görünse de aslında öyle değil. Makyaj temizleme mendillerinin gerçek anlamda yüzünüzdeki kirleri ve makyajı yok etme özelliği yoktur. Tersine deri üzerindeki yağları ve makyaj kalıntıları gözeneklere iterek yayılmasını sağlarlar. Düzenli olarak makyaj mendilleri kullanmak cildinize ciddi şekilde zarar verebilir ve çeşitli sorunlara yol açabilir. İşte, temizleme amaçlı kullanılan mendillerin verdiği zararlardan bazıları;

CİLDİNİZİ KURUTUR

Islak mendiller alkol içerir, bu da makyajınızı çıkarır, ancak aynı zamanda cildinizin doğal yağlarını da alır. Nem eksikliği, kuruluğa ve cildin kurumasına neden olur. Öyle olsa bile, bu mendiller yüzünüzü etkili bir şekilde temizlemiyor ve geride kalıntı bırakarak cildinizi daha az emici hale getiriyor. Bu yüzden daha sonra nemlendirici uyguladığınızda, istediğiniz kadar işe yaramazlar.

ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLUR

Islak mendil kullanmanın alerjik reaksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. Kızarıklık ve pigmentasyon yaygındır, ancak ciddi reaksiyonlar da olabilir. Daha önceki geri bildirimlerde, yüz haricinde elle temasla bile alerjik reaksiyonlar gözlemlenmiştir. Gerçekten bir mendil kullanmanız gerekiyorsa, önce etiketi okumanız ve malzemeleri kontrol etmeniz önerilir.

SİYAH NOKTA VE SİVİLCE OLUŞUMUNA SEBEP OLUR

İnsanlar kirden, fazla yağdan, makyajdan vb. kurtulmak için yüz mendillerini kullanırlar, ancak her zaman geride kalan bir kalıntıdan habersizdirler. Makyaj temizleme mendilleri her ne kadar temizlenmiş hissi yaratsa da maalesef gerçek anlamda makyajı tamamen yüzünüzden çıkaramaz. Bu durum, tıkanmış gözeneklere ve sivilcelere yol açar.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIR

Islak mendillerin genel anlamda içeriği cildinize zararlı kimyasallar ve koruyuculardan başka bir şey değildir. Kimyasal benzeri parabenler, östrojenin özelliklerini taklit ettiği ve göğüs hücresi büyümesini artırabildiği için meme kanserine neden olmakla ilişkilendirilmiştir.

CİLDİNİZ FORMUNU KAYBEDER

Dermatologlar ve cilt bakımı uzmanlarına göre, makyaj mendilleri kullanmak sizi erken yaşlandırabilir. Bir yüz mendili kullandığınızda, cildinizi kabaca ovalama eğilimindesiniz, bu da cildinizin sarkmasına, kırışıklıklar ve pigmentasyona neden olur.