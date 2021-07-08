Makyaj yaparken uzak durmanız gereken 5 yöntem

Güzelliğinizi vurgulamaya çalışırken kullandığınız makyaj teknikleri hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için sıraladık…

Her yıl ortaya çıkan ve ana akım haline gelen bir dizi makyaj trendi var. Ancak bir makyaj hilesinin popüler olması herkeste güzel duracağı anlamına gelmez. Sahip olmak istediğiniz görüntüye ulaşmaya çalışırken kendi güzelliğinizi gölgeleyecek uygulamalardan kaçınmanızda fayda var. Unutmayın, onlar sadece olağan güzelliğinizi ortaya çıkarmak için yaptığınız ufak dokunuşlar. İşte, modayla uzaktan yakından ilgisi olmayan ve kullanırken ölçülü olmanız gereken bazı makyaj teknikleri;

1. YOĞUN DUMANLI GÖZLER

Her şeyin fazlası hiçbir şeye yaramaz. Aşırı ağır ve yoğun dumanlı göz makyajı sadece daha çekici görünmenizi sağlamaz, aynı zamanda gözlerinize cilasız ve tatsız bir görünüm verir. Aslında, böyle bir makyaj güzel yüzünüzü bozarak doğal olmayan ve agresif görünmesini sağlayabilir.

2. AŞIRI BELİRGİNLEŞTİRİLMİŞ DUDAKLAR

Dolgun dudaklar her zaman arzu edilen bir şeydi ama görünen o ki dudak dolgusu her zamankinden daha popüler. Bununla birlikte, çoğu durumda, dudak kalemi ve dudak rengini ağzınızın doğal çizgisinin üzerine uygulamak tam bir başarısızlıkla sonuçlanır. Dudağınızın yayını güçlendirmeniz gerekirken, ağız şeklinizin dışına çok fazla çekmeyin yoksa bir palyaço gibi görünmeye başlarsınız.

3. SAHTE KİRPİKLER

Sahteler, tüm makyaj görünümünüze drama ve çekicilik katmanın harika bir yoludur, ancak bu makyaj hilesinin aşırı kullanımı felaket olabilir. Ne yazık ki, çok fazla kadın bu güzellik hilesini biraz aşırıya taşıdı. Günlük kirpikleriniz uçuşa hazır gibi görünmemeli veya göz kapaklarınızı aşağı çekmemelidir. Onlarsız makyajınızı tamamlayamıyorsanız, en doğal görünen seti seçtiğinizden emin olun.

4. KALIN VE İNCE KAŞLAR

Güzel bir çift kaş, yüzünüzü çerçevelemenin ve gözlerinizi ortaya çıkarmanın harika bir yoludur, ancak çok ince, çok koyu veya çok ağır olduklarında, tamamlayıcıdan daha fazlasını azaltabilirler. Kötü şekillendirilmiş kaşlar sadece doğal görünmekle kalmaz, aynı zamanda yüzünüzü ciddi şekilde mahvedebilir. Doğal bir görünüm, çoğu insanın çekici olduğunu düşündüğü şeydir. Böylece kaşlarınızı daha kalın veya daha ince gösterecek şekilde şekillendirebilirsiniz, ancak aşırıya kaçmayın. Onları mümkün olduğunca doğal göstermeye çalışın.

5. SAHTE BRONZLUK

Mükemmel, sağlıklı görünen, güneş bronzluğu çoğu kadının istediği şeydir. Ancak birkaç saat sahilde uzanmak sizin mümkün değilse, sahte bronzluk kullanabilirsiniz. Kendi kendine bronzlaştırıcı ürününüz söz konusu olduğunda çok koyu, çok kahverengi veya çok turuncuya kaçmayın. Çok fazla sahte bronzluk, çizgilere ve düzensiz renk solmasına neden olarak sizi garip ve hatta korkutucu gösterebilir.