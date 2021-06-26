Makyajsız harika görünmenin 10 altın kuralı

Kozmetik malzemeler olmadan gerçek anlamda doğal güzelliğinizi kusursuz kılacak yöntemleri sizler için sıraladık…

Doğallık her zaman trend olmuştur. Bugün pek çok kız makyaj yapmamış gibi görünmek için bile çok fazla zaman harcıyor. Ancak bazı güzellik kurallarına uymak, yüzünüzde herhangi bir ürün kullanmadan harika görünmenize yardımcı olabilir. Kendiniz için rutin cilt bakımı oluşturmak doğal güzelliğinizi şüphesiz daha iyi hale getirirken, doğallığınızı mükemmelleştirmenin altın kurallarını keşfetmeye hazır olun!

1. KAŞLARINIZIN MÜKEMMEL GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYIN

Makyajsız bir yüzde kaşlar ister istemez ilgi odağı oluyor. Yüzünüze göre kaşlarınızı şekillendirin. Gerekirse kaşlarınızı boya veya kına ile renklendirin. Renk seçerken saç renginize uygun olmasına dikkat edin. Kalın kaşlarla doğmadıysanız, kaşlarınıza günlük olarak hint yağı ve A vitamini karışımı uygulayın. Birkaç hafta sonra kaşlarınızın inanılmaz değişimini fark edeceksiniz.

2. GÖZLERİNİZİ VURGULAYIN

Görünümünüzü daha geniş hale getirmek için kirpiklerinizi kirpik kıvırıcı ile kıvırın ve ardından onlara şeffaf jel uygulayın. Hatta daha ileri gidebilir ve kirpik uzantıları alabilirsiniz. Gözlerinizin altındaki koyu halkalardan kurtulun. Diyetinizi yeniden gözden geçirerek başlayın. Koyu halkalar vücudunuzdaki demir veya B vitamini eksikliğinin bir sonucu olabilir (karaciğer ve kırmızı et bunlardan çok miktarda içerir). Beyazlatıcı etkisi olan veya retinol içeren göz kremlerini tercih edin. Nane veya yeşil çay ile yapılan soğuk kompresler de çok faydalıdır.

3. DİŞLERİNİZİ BEYAZLATIN

Parlak bir gülümseme, herhangi bir görüntüye 100 puan ekler. Bu nedenle, çekici görünmenizi engelleyen hiçbir şeyin olmadığından emin olun. Özellikle kahve veya şarap içtikten sonra beyazlatıcı diş macunu kullanın. Ancak diş macunu oldukça sert olabileceğinden aşırı kullanmamayı unutmayın. Dişleriniz doğal olarak gri veya sarı ise, profesyonel olarak destek alın.

4. DUDAKLARINIZI İHMAL ETMEYİN

Beslenme, nemlendirme ve peeling sadece yüzünüz için değil dudaklarınız için de önemlidir. Bazen zeytinyağı veya başka herhangi bir doğal yağ ile değiştirilebilen dudak balsamı kullanın. Haftada bir kez dudaklarınıza yumuşak bir diş fırçasıyla veya parmak uçlarınızla masaj yapın, önceden nemlendirmeli ve şekere batırmalısınız.

5. SAÇINIZA İYİ BAKIN

Donuk saç rengi ve uzun zaman önce yapılmış bir saç kesimi, makyajsız yüzünüz için gerçekten faydalı değildir. Daha sert seçenekler doğal görünümle uyumsuz olacağından, basit saç stilleri ve doğal renkler seçin. Kırık uçlarınızı düzenli olarak kestirin, ısıya karşı korumalı ürünler kullanın ve şekillendirici ürünlerde aşırıya kaçmayın. Hindistan cevizi yağı saçınıza parlaklık katabilir. Ayrıca kepek, kuruluk ve diğer problemlerle savaşmaya yardımcı olur. Saçınızı haşlanmış bitki özleriyle (esmerler için adaçayı ve meşe kabuğu, sarışınlar için papatya ve ıhlamur) durulamak da saçlarınızın daha parlak görünmesini sağlar.

6. GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Ultraviyole radyasyon, erken kırışıklıkların ve yaşlanmanın diğer hoş olmayan etkilerinin görünümünü büyük ölçüde artırır. Ayrıca cilt kanserine yol açabilir ve en çok açık tenli insanlar etkilenebilir. Bu nedenle SPF'li ürünler sadece yaz aylarında sahilde değil, yıl boyunca kullanılmalıdır.

7. CİLDİNİZE ODAKLANIN

Kozmetologlar yüzümüzü günde 2 defadan fazla yıkamamamız gerektiğine inanıyor. Ve bunu sadece yatmadan önce yapmak daha da iyidir. Sabahları temizleme sütü, losyon veya buz küpü kullanabilirsiniz. En önemli şey cildinizi çok fazla ovmamaktır, çünkü bu tür işlemler oldukça sert olabilir. Haftada bir yüz maskeleri (örneğin beyaz kil maskesi) yapmak da yararlıdır. Cildiniz çok hassas değilse, farklı yüz peelingleri kullanarak nazikçe pul pul dökebilirsiniz.

8. UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN

Cildinizi mükemmel durumda tutmak ve genel olarak iyi bir sağlık için uygun uyku (en az 7-9 saat) gereklidir. Gece 11'de yatağa gidin çünkü gece yarısından sonra vücut ana güzellik hormonlarından biri olan melatonin üretmeye başlar. Olası erken kırışıklıkların görünümünü azaltmak için sırt üstü uyumaya çalışın.

9. DİYETİNİZİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİN

Araştırmalar, cildimizin durumu ile yediğimiz yiyecekler arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu doğrulamaktadır. Yağlı deniz balıkları, bitkisel yağlar, tohumlar ve kuruyemişler en önemli besinler arasındadır. Serbest radikallerle mücadelede ana silah olan yağ asitleri, E vitamini ve karoten kaynağıdırlar. Sağlıklı mikrofloranın anahtarı oldukları için süt ürünleri de menünüze dahil edilmelidir.

10. KENDİ RENGİNİZİ BULUN

Giysilerinizin rengini doğru seçmek, ten renginizin eşit görünmesine, kusurları gizlemesine ve görünümünüzü daha etkileyici hale getirmenize yardımcı olacaktır. Fondötensiz cilt daha soluk görünür ve bu yüzden aşırı koyu ve soğuk tonlar seçerek durumu daha da kötüleştirmemek önemlidir. Beyaz da en iyi seçenek değildir. En iyileri saf parlak renklerdir: mavi, turkuaz, zümrüt, şeftali. İdeal olarak, renk türünüzü belirlemeli ve belirli kurallara göre kıyafet seçmelisiniz.