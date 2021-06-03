Mama sandalyesi çocuğunuzun yeme alışkanlığını etkilemesin

Çocukların ek gıdaya geçiş sürecinde kullanılan mama sandalyesi seçimine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, bu konuda ailelerin kesinlikle güvenlikli ürünleri tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Bebeğiniz katı gıdaya başladığında mama sandalyesi ile doğru yeme alışkanlığını kazanma olasılığı daha yüksektir. Aynı masa etrafında yemek yediğinizde bebeğiniz sizi taklit etmeye başlayacak ve kendi başına yemeyi daha hızlı öğrenecektir. Peki, tercih ettiğiniz mama sandalyesinin güvenilirliğinin çok önemli bir faktör olduğunu biliyor muydunuz? Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, çocukların ek gıdaya geçiş sürecinde kullanılan mama sandalyesi seçimine dikkat çekti.

"ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE SEÇİN"

Dr. Öğr. Üyesi Cömert, sözlerine şöyle devam etti: "Ek gıdaya başlandığında aile içerisinde herkesin başında toplandığı sofralarda yeni bir yer açmak gerekecektir. Bunun içinde ilk olarak bir mama sandalyesi alınması gerekir. Her ürünü aldığımızda dikkat ettiğimiz noktalar olduğu gibi mama sandalyesini seçerken de bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Öncelikle mama sandalyesini almaya çocuğunuz ile beraber gidiniz. Çocuğunuzu sandalyeye oturtup rahat edip etmediğini gözlemlemelisiniz. Rahat etmediği bir sandalye beslenmeyi çekilmez hale getirecektir."

Mama sandalyesi seçiminde diğer çocuk ürünlerinde de dikkat edildiği gibi güvenlik konusu öncelikli olması gerektiğinin altını çizen Dr. Cömert, "Güvenlik sertifikası olan ürün alımına gayret gösterilmelidir. Unutmayalım ki, çocuklar sandalyenin içinde hareketli olacakları için sandalyenin sağlam ve dengeli durması gerekir. Emniyet kemeri olmazsa olmazlardandır. Mama sandalyesinin yapımında kullanılan boya ve malzemelerin alerjen ve kanserojen madde ihtiva etmemesine dikkat edilmelidir. Ürünlerimizi güvenilir markalar içerisinden seçilmesi ve kullanımının pratik olması gerekmektedir." diye konuştu.

EMNİYET KEMERİ ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Cömert, dikkat edilecek hususları ise şöyle sıraladı: "Kurulumu kolay olmalı, çok yer kaplamamalı, evin içinde kolay taşınabilmesi için tekerlekli olmalı, tepsisi çıkarılıp takılabilir olmalı. Çift tepsili olması temizlik açısından daha idealdir. Ayrıca tepsinin çıkması ile ilerleyen yaşlarda sandalye olarak kullanılabilir. Kolay temizlenebilir olmalı, farklı boylardaki masalarda oturabilmesi için seviyesinin ayarlanabilir olması gerekir. Minderli olması bebeğinizin konforunu artıracaktır. Güvenlik açısından tekerlekli sandalyelerde çocuğunuzu oturttuğunuz vakit tekerleklerin kilitli olduğuna dikkat edelim. Sonrasında hem belden hem omuzdan emniyet kemerini takalım. Çocuğunuz sandalyede otururken tepsiden tutup hareket ettirmeyiniz. Tepsi üstünde çatal, bıçak tabak, bardak bırakmayınız. Mama sandalyesinin tepsisini her öğün sonrası sabunlu su ile yıkayınız."