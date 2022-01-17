Meme kanserini önlemenize yardımcı 7 formül

Kadınlarda en sık görülen hastalıklardan biri olan meme kanseri riskini azalmanın formüllerini keşfederek daha sağlıklı yaşamanızı sağlayacak adımları sizler için sıraladık…

Kanser, her ülkede önde gelen ölüm nedeni ve yaşam beklentisinin artmasının önünde önemli bir engel olarak yer almaktadır. Kadınlarda meme kanseri en çok teşhis edilen kanserdir ve kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2020'de dünya çapında meme kanseri teşhisi konan 2,3 milyon kadın ve 685.000 ölüm vardı. 2020'nin sonuna doğru, son 5 yılda meme kanseri teşhisi konan 7,8 milyon kadın hayatta kaldı ve bu da onu dünyanın en yaygın kanseri haline getirdi.

Obezite, aşırı alkol tüketimi, ailede meme kanseri öyküsü, gen mutasyonu, üreme öyküsü (menstrüel siklusun başladığı yaş ve ilk gebelik yaşı), tütün kullanımı ve postmenopozal hormon tedavisi dahil olmak üzere belirli yönler meme kanseri riskini artırır. Ayrıca enfeksiyon, stres, fiziksel aktivite eksikliği gibi yaşam tarzı faktörleri de meme kanseri gelişimine katkıda bulunur.

Mamogram gibi tanı araçlarını kullanarak meme kanserini teşhis etmek için makul adımlar atmanın yanı sıra, sağlığınızı güçlü tutmak ve meme kanseri riskinizi azaltmak için birkaç yaşam tarzı değişikliği uygulayabilirsiniz. İşte, meme kanseri riskini azaltmak için yapabilecekleriniz;

1. ALKOL TÜKETMEYİN

Alkol içmek meme kanseri ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır. Genellikle her gün içiyorsanız, bazı akşamları alkolsüz hale getirin, çünkü sıklıkla alkol tüketen kadınların meme kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.

2. SİGARAYI KESİNLİKLE BIRAKIN

Tütün, meme kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanserlere yol açan başlıca faktörlerden biridir. Sigara içen kadınların meme kanserine yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sigaraya ilk hamileliklerinden önce başlayan ve 20 yıldan fazla devam edenlerde risk hiç sigara içmemiş kadınlara göre yüzde 35 daha fazladır.

3. EGZERSİZ YAPIN

Düzenli egzersiz, sağlığınızı iyileştirmek ve meme kanseri riskinizi azaltmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Bu sağlık yararlarını elde etmek için her hafta en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite hedeflemelisiniz. Egzersiz yapmakta yeniyseniz veya bir süredir aktif değilseniz, yavaş başlayın ve daha uzun seanslara doğru ilerleyin. Fiziksel olarak daha aktif olan kişilerde meme kanserinin yanı sıra kalp hastalığı ve osteoporoz gibi diğer kanser ve hastalıklara yakalanma riski daha düşüktür.

4. SAĞLIKLI BESLENİN

Sağlıklı beslenmek meme kanserine karşı şansınızı artırır. Bol meyve ve sebze yemeniz tavsiye edilir. Antioksidan bakımından zengin yiyecekleri yemeyi deneyin. Antioksidan içeriği en yüksek besinler; çilek, havuç, kabak, balkabağı, pancar, tatlı patates, ceviz, yapraklı yeşillikler, mantar, nar ve yosundur. D vitamini yüklemek de kanser riskini uzak tutmaya yardımcı olabilir. Yabani somon balığı ve yumurta sarısı gibi bazı gıdalar D vitamini içerir. Bununla birlikte, güneş, nihayetinde alınması gereken en bol D vitamini kaynağıdır.

5. KİLONUZA DİKKAT EDİN

Meme kanserine karşı tek yönlü fiziksel aktivite, meme kanseri için bir risk faktörü olan vücut yağını azaltmaktır ve menopozdan sonra vücut yağının kaybedilmesi zordur. Kilo vermek için ya kalori alımını azaltmanız ya da daha fazla kalori yakmanız gerekir.

6. ŞANSINIZ VARSA EMZİRİN

Emzirmek sadece sizin kanser olma şansınızı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda çocuğunuzun da kanser olma olasılığını azaltır. Hamilelik ve emzirme döneminde kadınlar meme dokularını döker. Bu dökülme, potansiyel DNA hasarı olan hücrelerin çıkarılmasına yardımcı olabilir, böylece meme kanseri geliştirme şansınızı azaltmaya yardımcı olur. Emzirmek ayrıca yumurtlamayı önleyerek yumurtalık kanseri riskinizi düşürmenize yardımcı olabilir.

7. DÜZENLİ TARAMA YAPTIRIN

Meme kanseri taraması, hiçbir semptomu olmasa bile tüm kadınlarda meme kanseri belirtileri aramak anlamına gelir. Taramanın amacı kanserleri erken yakalamaktır. Erken evre kanserlerin tedavisi, sonraki evre kanserlere göre daha kolaydır. Meme kanseri taraması, memeden alınan özel bir röntgen serisi olan mamografi ile yapılır. Araştırmalar, rutin mamogramları olan kadınların meme kanserinden ölme şansının, mamogramları olmayan kadınlara göre yüzde 10 ila 25 daha az olduğunu gösteriyor.