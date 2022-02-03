Meme ve yumurtalık kanser riski genlerle keşfedilebiliyor

Kadınlar arasında oldukça yaygın olarak kabul edilen meme ve yumurtalık kanserlerinin gelişmesinde genetik faktörler mutlaka incelenmelidir.

Kanser adı verilen ölümcül hastalığın yüzyıllar boyunca milyonlarca can almasına rağmen, birçok insan hala temellerinden habersizdir. Şu anda meme kanseri, akciğer kanserini geçerek dünyanın en yaygın kanser türü haline geldi. Dünya sağlık raporuna göre, küresel olarak yaklaşık 2,3 milyon kadına 2020'de bu hastalık teşhisi kondu. Kulağa korkunç gelse de, bu durum dünyadaki örneklerin yaklaşık yüzde 10'unda kalıtsaldır.

Genler yani BRCA 1 ve BRCA 2 genleri kanserle mücadelede kritik öneme sahiptir. Ancak mutasyona uğrarlarsa ölümcül olabilirler. Bu genlerin bir versiyonunu ebeveynlerinden miras alan kişi kanser riski altında olabilir. Neyse ki, artık bu genleri vücudunuzda tezahür etmeden önce tespit etmenin yöntemleri var.

MEME VE YUMURTALIK KANSERİ TETİKLEYİCİLERİ

Tüm kanserler, belirli genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanmaları anlamında genetiktir (hepsi kalıtsal değildir). Her genin iki kopyası vardır. Geni bozmak için genellikle her iki kopyada da bir mutasyon gerekir. Geni işlevsiz hale getirir ve mutasyonu taşıyan hücreleri süresiz olarak bölünmeye yatkın hale getirir. Bununla birlikte, ilgili bir genin zaten kusurlu bir kopyasına sahip olan bazı kişilerin kalıtsal kansere yakalanma riski daha yüksek olabilir. Ebeveynlerinden miras aldıkları DNA onarımı sorumlu olabilir.

Araştırmalara göre, tespit edilen tüm meme kanseri vakalarının yüzde 5 ila yüzde 10'u nesiller boyunca aktarılıyor. Bir kişinin ailesinde meme kanseri öyküsü varsa, kendilerinin alma olasılığı daha yüksek olabilir. Risk yüzdesi, ilişkilerinin yakınlığı gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Meme kanseri teşhisi konan akraba sayısı da rol oynayabilir.

GENETİK TESTLERİN ÖNEMİ

Meme kanseri riski genetik testler kullanılarak kesin olarak belirlenebilir. Bir mutasyon keşfedildiğinde, yakın aile üyeleri (çocuklar, kardeşler ve ebeveynler) yüzde 50'ye varan bir riske sahip olabilir. Sonuç olarak, genetik değişiklikleri tespit etmek için incelenebilirler ve erken teşhis ve müdahale için daha sık taramalara tabi tutulabilirler.

Erken teşhis, hastaların çeşitli tedavi seçeneklerine zamanında erişimini, sağ kalım oranlarını ve yaşam kalitelerini artırır. Gerçekte hastalar, genetik olarak meme kanserine yatkın olduklarının farkındalarsa koruyucu ilaçlar alabilirler veya önleyici ameliyat olabilir. Meme ve yumurtalık kanseri için genetik testler, risk altındaki kişileri önleme ve tedavi etme şansını artırır. Hastalara gelecekteki kanser riskleri konusunda bir güvence ve rahatlama duygusu sağlar. Ayrıca, eğitimli tedavi kararları verilmesine yardımcı olur.

Aile öyküsü söz konusu olduğunda, genetik testler, riski belirlemede size bir avantaj sağlar. Risk değerlendirmesi proaktif olmanızı sağlar. Doktorunuzla risk azaltma seçeneklerini tartışmanıza olanak tanır. Ameliyat, kanser önleyici ilaçlar veya gelecekte daha sık taramalar olabilir.