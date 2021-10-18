Menopoz döneminde egzersiz yaparak sağlıklı kalın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şeyma Yöney, menopozun da doğum gibi doğal bir süreç olduğunu belirterek Dünya Menopoz Günü’ne özel açıklamalar yaptı.

Menopoz döneminin etkilerini hafifletmek amacıyla, kadınlarda adetlerin devamını sağlayacak ve hormonal dalgalanmaları ortadan kaldıracak tedavi yaklaşımları olabilir. Bunun yanında düzenli egzersiz yapmak, dengeli ve düzenli beslenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, terletmeyecek pamuklu hafif giysiler tercih etmek, bu dönemdeki kadınlar için oldukça rahatlatıcıdır.

Belli bir yaşa gelen kadınlardaki yumurta rezervinin tükenmesi ile yumurtlamanın son bulması, östrojen üretiminin ortadan kalkması sonucu olarak adetlerin kesilmesinin menopoz olarak adlandırıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Şeyma Yöney, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu.

HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

45-55 yaş arası kadınlarda adet kesilmesinin normal olarak değerlendirildiğini vurgulayan Opr. Dr. Yöney, “Bir kadının menopoza girdiğini söylemek için 12 ay boyunca kesintisiz adet görmeme durumu olmalıdır. Bu süreç öncesindeki yıllarda yumurtalıkların çalışmasının yavaşlaması ya da ‘anovulatuar’ dediğimiz yumurtlama olmadan yumurtalıklardan hormon üretilmesi şeklinde adetlerin araları açılmaya başlar." diye konuştu.

Menopozun ilk belirtisinin adetlerin gecikmeli olmaya başlaması olduğunu sözlerine ekleyen Opr. Dr. Yöney, şu bilgileri paylaştı: “Menopozlu kadınlarda sıcak basmaları, uyku bozuklukları olabilir. Adetlerin kesilmesini kadınlık hormonlarının tükenmesi ve dolayısıyla kadınlığının azalması ve yok olması gibi yanlış algılayan kadınlarda bu süreçte psikolojik bazı sorunlar tetiklenebilir. Dikkat çekmek istediğimiz en önemli husus, sadece doğurganlığın son bulmasıdır. Bazı kadınlarda bu dönemde oluşabilen vajinal kuruluk, vajinal elastikiyetin azalması jinekolojik muayene ve değerlendirme sonrası yapılan tedavilerle kolaylıkla ortadan kaldırabilir ve sağlıklı bir cinsel yaşam için tehdit oluşturmaz. Menopoz belirtileri başladığı anda mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmalı ve ayrıntılı muayene ile değerlendirme yapılmalıdır."

DÜZENLİ EGZERSİZ EN İYİ TEDAVİ YÖNTEMİ

Gebelik sürecinin de normal fizyolojik bir süreç olmasına rağmen oluşabilecek her türlü problemin erken ortaya konması ve ortadan kaldırılması için hekim kontrolü gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Yöney, “Menopoz da böyledir; tamamen fizyolojiktir. Ancak bu dönemi en sağlıklı şekilde geçirmek için hormonal değişimlerin organizma ve psikoloji üzerindeki tesirlerini düzenlemek adına süreç uzman hekim tarafından izlenmeli ve gerekli destek sağlanmalıdır. Bazı kadınlarda adetlerin devamını sağlayacak ve hormonal dalgalanmaları ortadan kaldıracak tedavi yaklaşımlarımız olabilir. Bunun yanında düzenli egzersiz yapmak, dengeli ve düzenli beslenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, terletmeyecek pamuklu hafif giysiler tercih etmek de bu dönemdeki kadınlarımızı rahatlatacak tavsiyelerdir.” diyerek sözlerini noktaladı.