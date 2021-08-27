Menopozdan sonra karşılaşabileceğiniz 6 sağlık problemi

Menopoz döneminde sıkça rastlanan fiziksel değişimlerle başa çıkmanızı sağlayacak ipuçlarını sizler için bir araya getirdik…

Artık gece terlemeleri ve sıcak basmaları yaşamadığınıza ve menopoza girdiğinize göre, hayatınızın bu hareketli döneminde karşılaşabileceğiniz bazı sağlık sorunlarına odaklanmak için mükemmel bir zaman olabilir. Aynı zamanda güçlenme zamanıdır.

Kadınların yaşamın bu evresini benimsemeleri oldukça önemlidir. Menopozdan korkmak yerine, bunu optimize etmek ve iletişim kurabilecek biriyle bir araya gelmek sürecinden daha az sancılı geçmesini sağlayabilir. Yaşıyor olabileceğiniz bazı değişiklikleri ve bunlarla nasıl mücadele edeceğinizi 6 adımda öğrenmeye ne dersiniz?

1. VAJİNAL DEĞİŞİKLİKLER

Östrojen seviyeleri azaldıkça, kaşıntı ve yanma gibi bazı hoş olmayan vajinal sorunlar yaşamanız olasıdır. Bazı kadınlar adet görmeyi bıraktıktan sonraki ilk birkaç yıl içinde semptomlara sahip olmaya başlar. Uzmanlar, teknik olarak vajinal atrofi olarak adlandırılan bu semptomların, vajinal duvarların incelmesi ve hormonlardaki düşüş nedeniyle kuru ve iltihaplı hale gelmesinin bir sonucu olduğunu söylüyor.

Ne yapabilirsiniz: Kadınların biraz rahatlamak için sağlık uzmanlarıyla konuşmaları önemlidir. Tedavi seçenekleri, hormon bazlı bir vajinal ek veya bir vajinal östrojen kremi içerebilir.

2. AĞRILI CİNSEL HAYAT

Cinsel yaşamınız, hayatınızın bu aşamasında düşüşe geçebilir. Arzu eksikliğinden dolayı değil, yine dolaşımdaki östrojendeki düşüş nedeniyle seksin acı verici olmasındandır. Cinsel işlev, sağlık açısından çok önemlidir ve kadınlar menopozu cinsel istek duymanın veya daha az arzu edilir olmanın sonu olarak görmemelidir.

Ne yapabilirsiniz: Ağrıyı tedavi etmenin yollarını bulmak için uzmanlar, reçeteli vajinal östrojen kremleri veya hapları hakkında sağlık uzmanınızla görüşmenizi önerir.

3. KARDİYAK SORUNLAR

Menopozdan sonraki yıllarda kalp sağlığınıza odaklanmak isteyeceksiniz. Araştırmalara göre, 55 yaşından önce kadınlar erkeklerden daha düşük kalp hastalığı riskine sahipler, çünkü östrojen kan damarlarını açık tutmaya yardımcı oluyor ve iyi ve kötü kolesterolü dengede tutuyor. Menopozla birlikte daha az dolaşımdaki östrojen ile kolesterol arter duvarlarında birikmeye başlayabilir. Bu, kadınların kolesterol seviyelerinde değişiklik, yüksek tansiyon geliştirme ve kalp çarpıntısı başlangıcı riskinin arttığı bir yaşam dönemidir.

Ne yapabilirsiniz: Kardiyovasküler sağlığınıza bir bakış sağlayabilecek testler için dahiliye uzmanınıza danışın. Doktorunuz laboratuvar sonuçlarınızı değerlendirerek ortaya çıkan herhangi bir sağlık sorununu tedavi etmek için ne yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunmalıdır.

Bunun dışında kalp sağlığınızı koruyacak bir beslenme programını takip etmeniz ve düzenli spor yapmanız avantajınız olacaktır.

4. KEMİK YOĞUNLUĞUNDA DEĞİŞİKLİK

Menopozdan sonraki ilk beş yıl içinde, uzmanlar, östrojendeki düşüşe bağlı olarak önemli miktarda kemik yoğunluğunu kaybetmenin alışılmadık bir durum olmadığını söylüyor. Gençliğiniz kemiklerinizin kalsiyum seviyesini yüksek tutmak avantajınız olacaktır.

Ne yapabilirsiniz: Kemiklerinizin güçlü kalmasına yardımcı olmak için günlük 1.200 miligram kalsiyum ve 800-1.000 IU D vitamini aldığınızdan emin olun. Çoğu gün düzenli fiziksel aktivite veya egzersiz yapmak da osteoporoza karşı korunmaya yardımcı olabilir.

Ailenizde kemiklerinizin kırılgan ve zayıf olmasına neden olan osteoporoz öyküsü varsa, en kısa sürede sağlık uzmanınızla kemik sağlığınız hakkında konuşmalısınız. Doktorunuz, sağlık geçmişinize ve yaşınıza bağlı olarak, kemiklerin gücünü ve kalınlığını belirlemek için kemiklerinizdeki kalsiyum ve diğer mineralleri ölçen bir kemik yoğunluğu taraması önerebilir. Bilgi güçtür ve kemik sağlığınızın zirvesinde kalmanın ilk adımıdır.

5. KİLO ALMA EĞİLİMİ

Menopoz sırasında, diyet ve egzersiz rejiminizde sıfır değişiklik yapmanıza rağmen kilo aldığınızı fark edebilirsiniz. Östrojendeki düşüşler nedeniyle birçok kadın menopozda metabolizma ile ilgili sorunlar yaşıyor. Ayrıca, kilo almalar farklı şekilde dağılma eğilimindedir ve karın bölgenizde toplanmaya başlar. Bu da kardiyak risk faktörlerinizi artırabilir.

Ne yapabilirsiniz: Bu evrede kilo alımını engellemek için uzmanlar, kas kütlesindeki düşüşle mücadele etmek için haftada en az iki kez kuvvet antrenmanı önermektedir. Ne kadar çok kasınız varsa, vücudunuzun sağlıklı bir kiloyu koruması o kadar kolay olur. Günde yaklaşık 200 kaloriyi kesmek de yardımcı olabilir.

6. DAHA KURU CİLT VE SAÇ

Menopozun ilk beş yılında, kadınlar kolajenlerinin yüzde 30'unu kaybeder ve birçok kadın için bu, cilt dokusunda değişikliklere yol açabilir. Menopozdaki hormon değişiklikleri nedeniyle kafanızda saç dökülmesi, çenenizde ve dudağınızın üstünde istenmeyen tüyler de yaşayabilirsiniz.

Ne yapabilirsiniz: Dermatolog eşliğinde kolajen takviyeleri kullanarak cilt onarımına katkıda bulunabilir, cilt bakımı rutiniyle cildinizde oluşan kuruluğun önüne geçebilirsiniz.