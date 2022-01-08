Menstrüel hijyen eksikliğinde ortaya çıkan 4 enfeksiyon

Menstrüasyon döngünüzde kişisel hijyeninize ya da kullanılan hijyen uygulamalarında yapılan bir takım hataların neden olduğu en yaygın enfeksiyonları sizler için sıraladık…

Dönemler herkes için farklıdır, ancak ortak olması gereken bir şey varsa, o da adet sırasında hijyen uygulamaları olmalıdır. Hijyeni korumak, özellikle adet döngünüz sırasında çok önemlidir. Bu nedenle, uyguladığınız kadın hijyeni ne olursa olsun, kanamanız olduğunda onları bir çentik almaya çalışmalısınız. Ancak bunu yapmıyorsanız, vajinal ve genel sağlık sorunlarını davet edebilirsiniz.

Çok uzun süre ped değiştirmemek, vajinanızı yıkamak, regl dönemlerinde banyo yapmaktan kaçınmak, vajinanızı yıkamamak veya tamponla uyumak sizi riske atabilir. Bu sağlıksız uygulamaları alışkanlığınız haline getirmek sağlığınıza gerçekten zarar verebilir. İşte, sağlıksız adet uygulamalarının yan etkileri:

1. MANTAR ENFEKSİYONU

Vajinal sağlık söz konusu olduğunda, birçok kadın mantar enfeksiyonlarından muzdariptir. Bu en yaygın enfeksiyondur ve semptomları arasında vajinal kaşıntı, yanma hissi, tahriş, beyaz akıntı ve bazen iltihaplanma bulunur. Hijyenik pedleri ve tamponları zaman zaman değiştirmemek, hatta kirli hijyenik ped kullanmak bile mantar enfeksiyonlarını davet edebilir. Enfeksiyonu önlemek için bir şeyler yapmak önemlidir. Bu yüzden bunu yapmak için bir doktora gitmelisiniz.

2. İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu, özellikle hamile anneler için kadınlar için çok zor olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu, mesanede bakteriyel bir enfeksiyon olduğunda, idrar yaparken yanma hissi olduğunda ve insanların tuvalete acele etme ihtiyacı duyduğu idrarla ilgili acil bir durum olduğunda meydana gelir. Vajina bölgesinin pH'ındaki değişiklik ve kötü adet hijyenini sürdürmek idrar yolu enfeksiyonuna yol açabilir.

3. BAKTERİYEL ENFEKSİYON

Optimal vajinal sağlığı korumak zor olabilir. Kötü adet hijyen uygulamaları nedeniyle vajinanızda gelişebilecek çok yaygın durumlardan biri bakteriyel enfeksiyon veya bakteriyel vajinozdur. Aynı pedi adet dönemlerinde yaklaşık 8-10 saat takarsanız, bakteriyel enfeksiyon riski artar. Ayrıca, hamileyseniz veya rahim içi araç kullanıyorsanız bakteriyel vajinoza yakalanma şansınız yüksektir.

4. MAYA ENFEKSİYONU

Maya enfeksiyonu, yaşamı boyunca hemen hemen her kadını en az bir kez etkiler. Candida albicans'ın neden olduğu mantar hastalığıdır. Vajina, dengeyi korumak için iyi bakterilere sahip kendi biyomuna sahiptir, bu nedenle bağışıklığınız düşük olduğunda, mantar saldırır ve organizmaların geri kalanını büyüterek enfeksiyona yol açar. Sağlıksız adet hijyen uygulamalarını takip ediyorsanız bu durum daha da kötüleşebilir.