Modalog CEO’su Adem Erdal: Alışveriş festivalleri markaların bilinirliğini artırıyor 16- 18 Haziran’da Ankara ANFA Fuar Merkezi’nde düzenlenen ZerujFest’te Modalog rüzgarı esti. Yaklaşık 100 bin ziyaretçinin ziyaret ettiği festivalde, markalar bayrama özel ürünlerini sergiledi.

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Modest severlerin bir araya geldiği festivalde en sevilen markaların, birbirinden avantajlı ve trend ürünleri sergilenirken, ZerujFest etkinliğinin ana sponsoru olan Modalog ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

“ZerujFest, modest sektörünün paydaşları için çok verimli bir buluşma imkanı sağlıyor”

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Modalog CEO’su Adem Erdal, festivallerin markaların tanıtımı, bilinirliği, müşteri ilişkileri ve bağlılığı konusunda etkili bir platform olduğunu ifade ederek “ZerujFest de modest sektörünün paydaşları için çok verimli bir buluşma imkanı sağlıyor. Bu sebeple Modalog olarak bu festivalin ana sponsoru olduk. Festivale katılım bu yıl çok yüksekti, yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde, sektörün sevilen markaları bayrama özel satışlar gerçekleştirdiler. Modalog olarak bu fuar bizim için hem tedarikçilerimize hem de modest severlerle bir araya gelme imkanı sağladığından çok verimli geçti. Festivalin düzenleyicisi Zehra Hanım ve ekibine bu buluşma için teşekkür ediyoruz” dedi. Modest festivali 365 gün Modalog’da Yüzlerce markanın, binlerce ürününü sunan Modalog, modest giyinen kadınların tüm ihtiyaçlarına özel ürünler sunuyor. Yaza özel kampanyaların devam ettiği Modalog’da tesettür mayolardan, tiril tiril elbiselere, yaza özel tunikler, aksesuarlar, ayakkabı, çanta ürünlerinin yanı sıra büyük beden giyim ürünleri de bulunuyor. ZerujFest’e özel hazırlanan çekilişe katılım şansı devam ediyor ZerujFest’e özel hazırladığı çekiliş ile binlerce takipçinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Modalog; Dyson süpürge, Airfryer ve Modalog hediye çeki ürünleriyle kadınların en ihtiyaç duyduğu ürünleri hediye ediyor, çekilişe son katılım tarihi ise 30 Haziran. Detaylar için ‘Modalogcomtr’ Instagram sayfası ziyaret edilebilir.

MODALOG Hakkında;

Modalog, Türkiye’nin spor giyimde lider markalarından Tommy Life’ın 20 yıllık tekstil ve ticaret tecrübesi, 5 farklı ülkede operasyon ve 120 ülkeye ihracat gücünü arkasına alarak yola çıkan, 2021 yılında çalışmalarına başladığı bir teknoloji projesidir.

Tesettür giyime trend bir yorum getiren ve hızla büyüyen modest giyimin, Türkiye’deki ilk pazaryeri Modalog; modest severlerin binlerce ürün seçeneğine, yüzlerce markaya ve bu giyim tarzının öncüsü olan fenomenlerin kombinlerine tek bir adresten ulaşabildikleri bir satış kanalıdır.