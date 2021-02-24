Moral bozan insanlarla başa çıkabilmenin 8 yolu

Sizi psikolojik olarak aşağıya çekmek isteyen insanlarla çatışma ortamı yaratmadan, bu tür tavırları aşabilmenin sağlıklı yolları…

Bazı insanlar, bilinçli veya bilinçsiz olarak, çoğu zaman başkalarına zarar verebilecek tavırlara sahiptir. Bunlar aşağılayıcı jestler ve sürekli eleştiriden ironik yorumlara, isim takmaya ve onaylamamaya kadar değişebilir. Bunlar, refahımız üzerinde gerçekten olumlu bir etkisi olmayan tüm davranış biçimleridir. Bununla birlikte, başkalarının bu şekilde davranmasını engelleyemesek de, bunlar gerçekleştiğinde vereceğimiz tepki bir fark yaratabilir.

1. ÖFKELENMEKTEN KAÇININ

Bazı insanlar için, aşağılayıcı bir tavırla karşılaştıktan sonra verdikleri ilk tepki kızmak olabilir, ancak bu bizim hakkımızda çok şey söylüyor. Aslında en yaygın tepki bu olabilir çünkü bunu tehditkar bir tutum olarak algılıyoruz. Ama tahmin edebileceğiniz gibi, aynı zamanda yapmamamız gereken şey de bu. Birincisi, öfke bizi savunmasız bir durumda bırakır. Çünkü diğer kişinin bizi aşağılamayı başardığını gösteriyoruz. İkincisi, öfke daha fazla çatışmaya da yol açar. Öfkeyle hareket ederken, gerçekten net düşünmüyoruz ve en başta bizi kötü hissettiren şey haline gelebiliriz.

2. DURUMLA ARANIZDAKİ MESAFEYİ KORUYUN

Bazen insanlar kendi davranışlarının gerçekten farkında olmazlar, bu yüzden başkalarının olumlu tutumlarını, farkında bile olmadan değiştirebilecek olumsuz yorumlar yapabilirler. Aslında, sadece kendi korkularını ve önyargılarını bize yansıtıyor olabilirler. Bunun olmasına izin vermeniz tavsiye edilmese de bununla ilgili bir şey yapmamak, yapmaktan daha kolay olabilir. Bunun nedeni, belki de böyle bir durumda gitmenin yolu, o kişinin söylediği şeyin yüz yüze olduğu durum hakkında konuştuğunu kabul etmektir. Bunu yaparak, diğer kişi için daha fazla empati kurabilir ve yorumlarının size zarar vermesine izin vermezsiniz.

3. CEVAP VERMEDEN ÖNCE BEKLEYİN

Tepki vermeye gelince, zaman değerlidir. Başka biri tarafından yapılan bir yorum veya eylemin sizi rahatsız ettiğini hissettiğinizde, yapılacak en iyi şey derin bir nefes almak ve tepki vermeden önce biraz zaman geçmesine izin vermektir. Bunu yapmak, az önce ne olduğuna dair size daha fazla perspektif kazandırır ve daha iyi kararlar vermenize yardımcı olabilir. İçgüdüsel olarak geri dönmek yerine, sadece yüksek yolu seçebilir ve böylesine olumsuz bir yoruma barışçıl bir yanıt verebilirsiniz.

4. ELEŞTİRİYİ DOSTÇA KABUL EDİN VEYA REDDEDİN

Bazı insanlar çok eleştirel olma, incitici takma adlar kullanma veya bir tür tepkiyi veya rahatsızlık düzeyini kışkırtmak için başkalarının fiziksel veya kişisel özelliklerini gösterme eğilimindedir. Ancak, bu yorumları nasıl alacağımıza ve onlara nasıl tepki vereceğimize karar vermek bize kalmıştır. Herhangi bir çatışmayı önlemek ve bu tür saldırganlıkları etkisiz hale getirmek için aşağıdaki 2 seçeneği kullanabilirsiniz.

Yorumu kabul edin: Söz konusu kişiye sakin bir şekilde söylediklerinin doğru olduğunu ve bunda sorun olmadığını bildirin.

Yorumu inkar edin: Yine de olumlu, nazik ama iddialı bir yaklaşımla, diğer kişinin söylediklerinin yanlış olduğunu bilmesine izin verin, ancak bunun sizi rahatsız etmediğini bilmeli.

5. BİR AÇIKLAMA İSTEYİN

Bazen hakaretler o kadar açık ve tanınabilir değildir ve hatta iltifat olarak gizlenebilirler, ancak bu, böyle bir durumda bile bunlara bir son veremeyeceğimiz anlamına gelmez. Tek yapmanız gereken şey karşı tarafa tam olarak neyi kastettiğini açıklamasını istemek. En iyi senaryoda, bu bir hakaret anlamına gelmiyordur ve tüm bunlar sadece bir yanlış anlamaydır. Ama bu bir hakaretse, kızgınlık yaratmak yerine en azından arkadaşça bir şekilde konuşabilir ve sohbet edebilirsiniz.

6. ZORBALIK YAPAN KİŞİYİ GÖRMEZDEN GELİN

Birisi sınırlarını aştığında ve saygısızlık hissettiğinizde aklınızda bulundurmanız gereken başka bir yararlı ipucu: onları görmezden gelin. Bu şekilde, diğer kişi muhtemelen saldırgan veya olumsuz yorumlarına zaman ayırmayacağınızı anlayacaktır. Ayrıca, üzerinizde hiçbir etkisi olmadığını bilmelerini sağlamanın bir yolu. Hatta uygunsuz bulduğunuz ayrıntıları atlayarak sohbeti devam ettirebilirsiniz. Bir bakıma, bunu yaparak, aslında tek bir kelime bile söylemeden sınırları belirliyorsunuz.

7. MİZAH ANLAYIŞINIZI KULLANIN

Öfke ile neşe ve mizahla mücadele etmek, tabiri caizse doğru zamanda ve yerde iyi bir alternatif olabilir. Diğer kişiye şaka yaparak cevap vererek mikro saldırganlıkları komik durumlara dönüştürün. Bu, onların küçük oyununu oynamayacağınızı netleştirmenin iyi bir yoludur ve bu da gerilimi azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, diğer kişi yanlış bir şekilde alırsa bunun geri tepebileceğini unutmayın.

8. KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARDAN UZAK DURUN

Bazen, sadece çatışma arayan insanlarla karşılaşırsınız. Onları çok sert yargılamayın. Sonuçta, zaman zaman duygularımızı kontrol edemeyen ve sonunda yoktan büyük bir şey yaratan biz olabiliriz. Her iki durumda da yapılacak en iyi şeyin o tarz insanlarla aranıza mesafe koymak olacaktır. Onlarla kısa bir süre iletişim kurmaktan kaçınabiliriz veya onlarla görüşmek zorunda kalırsak, büyük bir çatışmaya neden olmamak için bunu yalnızca belirli koşullar altında yapabiliriz. Bu önlemler akıl sağlığımızı ve refahımızı korumamıza yardımcı olabilir.