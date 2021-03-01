Mutfağınızda kolaylıkla yetiştirebileceğiniz yenilebilir bitkiler

Her an elinizin altında olmalarıyla yemeklerinize lezzet ve görüntüleriyle mutfağınıza renk katacak sebzeleri nasıl yetiştirebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?

Mutfağınızdaki pencere kenarında küçük bir bahçe oluştura fikri giderek daha popüler hale geliyor. İhtiyacınız olan tüm organik bitkileri her zaman elinizin altında bulundurmanın ne kadar harika olacağını hayal edin. Marketten aldığınız sebzelerin çöp diye attığınız kısımlarından ya da tohumlardan elde edeceğiniz malzemelerin tadını çıkarmaya hazır mısınız? İşte, mutfağınızda kolaylıkla yetiştirebileceğiniz bazı bitkiler;

MARUL

Marul yetiştirmek oldukça basit bir iştir. Marulun beyaz kökünü suyla dolu bir cam kavanoza, sapın tepesine ulaşmadan yerleştirin. Bitkiyi güneşe bırakın ve kurumasını önlemek için ara sıra köklere su püskürtmeyi unutmayın. Birkaç gün sonra yeni köklerin ve yaprakların oluştuğunu göreceksiniz. Bir hafta sonra, bitkiyi bir miktar toprağa yerleştirebilir ve yaprakları yer üstünde bırakabilirsiniz. Sadece birkaç hafta içerisinde yemeğe hazır hale gelecektir. Alternatif olarak, bitkiyi hemen doğrudan toprağa koyabilirsiniz. Bu durumda, ilk filizler çıkana kadar bitkinin ilk hafta boyunca yoğun bir şekilde sulanması gerekir.

ZENCEFİL

Zencefilin yeniden yetiştirilmesi çok kolaydır. Bir miktar toprağa, tomurcukları yukarı bakacak şekilde yedek bir parça zencefil dilimi dikin. Zencefil, parlak ışık gerektirir, ancak doğrudan güneş ışığı gerektirmez. İyi bir sulama yapmayı unutmayın, bitkiniz yakında yeni kökler ve sürgünler filizlendirecek. Bitki büyüdüğünde onu topraktan çıkarabilir, istenen kök parçasını kesip tekrar dikebilirsiniz. Zencefil ayrıca görüntü olarak da farklı, bu da onu mutfak pencereniz için mükemmel bir süs haline getiriyor.

PIRASA

Burada pişirmekten arta kalanları pırasa yetiştirmek için kullanabilirsiniz. Biraz suyla bir bardağa koyun ve mutfak penceresi gibi güneş ışığının ulaşabileceği bir yere bırakın. Ancak kışın, kaloriferden uzak bir yer bulmak daha iyidir. Bitkinin yenilebilir kısmı sürekli büyüyecektir, bu yüzden tek yapmanız gereken gerektiğinde onu kesmek. Haftada bir sulamayı unutmayın. Genel olarak bakıldığında, pırasa çok iddiasız bir bitkidir.

ROKA

Roka fazla toprağa ihtiyaç duymaz, en iyi gevşek, iyi drene edilmiş topraklarda yetişir. Toprağın üstüne biraz roka tohumu koyun, bir tabaka kuru toprakla (1-1,5 cm) örtün ve üzerine biraz ılık su serpmek için bir sprey şişesi kullanın. Bir parça streç filmle örtün ve ardından onları sıcak bir yere koyun. Yaklaşık 3-7 gün sonra ilk sürgünler görünecektir. Bu, streç filmi çıkarmanız ve bitkiyi büyümek için daha kalıcı bir yere aktarmanız gerekeceği zamandır. Yapraklar 10 cm yüksekliğe ulaştığında, onları hasat etmeye başlayabilirsiniz.

REZENE

Rezene yetiştirmenin iki yolu vardır. İlk seçenek, beyaz kökün kalan kısmını kullanmaktır; sadece suyla dolu bir cam kavanoza ve iyi aydınlatılmış bir yere koyun. Bir süre sonra ortaya çıkacak olan taze otlar kesilerek öğünlerinize eklenebilir. Alternatif olarak, tohumları toprağa ekebilirsiniz. Ancak bu durumda biraz daha beklemeniz gerekecek.

TURP

Turp, pencere kenarında büyümek için mükemmel bir sebzedir. Önce tohumları iki gün ılık suda bekletmeniz gerekir. Sonra tohumları 2 cm’den daha derin olmayacak şekilde toprak dolu bir kaba veya kutuya koyun. Streç film ile örtün, düzenli olarak sulayın ve ilk etapta cereyandan uzak tutun. Sürgünler göründüğünde, çok fazla olmadığından emin olun, aksi takdirde çok büyük ve lezzetli sebzeler elde edemezsiniz. Turpların etrafına ikinci kez aynı toprağa ekilebilir. Ancak unutmayın; yeniden başlamadan önce en az bir hafta beklemek ve biraz gübre kullanmak iyi bir uygulamadır.

NANE

Tohumlardan kolayca nane yetiştirebilirsiniz. 5 mm derinlikte dikilmelidirler. Nane suyla tıkanmış toprağı sevmediğinden, sulama için bir sprey şişesi kullanmak daha iyidir. Fideler iki hafta içinde görünür hale gelecektir. İki hafta sonra, kokulu nane çayınızın tadını çıkarabileceksiniz. Sadece bir şeyi unutmayın: Bitki doğrudan güneş ışığını sevmez ve genellikle gölgeyi tercih eder.