Mutlu çiftlerin ayrı yatakta uyumasının 4 nedeni

Sağlıklı bir ilişki için eşinizle ayrı yerlerde uyumayı tercih etmenizin olası nedenlerini sizler için sıraladık…

Yapılan bir araştırmaya göre, çiftlerin sadece %14'ü her gece ayrı yataklarda uyuyor. Çoğumuz ayrı uyumanın ayrılığı getirebileceği ve çiftler arasında soğukluğa sebep olabileceğini düşünüyor olabiliriz. Aslında olan bunun tam tersidir. Kaliteli bir uykunun psikolojiniz üzerinde ve dolayısıyla eşinizle olan ilişkinizde doğrudan etkilidir. Aynı zamanda, farklı yerlerde uyumak çiftler arasında fiziksel çekimi de artırıyor. Eşinizle yatakları ayırmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını anlamanızı sağlayacak nedenleri öğrenmeye ne dersiniz?

1. KÖTÜ GECE BİR UYKUSU

Yapılan araştırmalara göre, yatak paylaşımı uyku kalitesini yüksek ölçüde azaltan faktörler arasında yer alıyor. Ve eşlerden biri diğeri yüzünden düzgün bir gece uykusunu alamazsa, bu büyük olasılıkla ertesi gün aralarında bir çatışmaya neden olacaktır.

Gece uykusu kötü olan çiftlerin, iyi dinlenmiş uyananlardan daha şiddetli ve daha sık kavga ettiklerini bile doğruladı. İyi bir gece uykusu çeken kişilerin ise daha iyi bir ruh hali içinde olmaları, daha düşük stres seviyelerine sahip olmaları ve daha sabırlı olmaları daha olasıdır.

2. EŞİNİZİN UYUMANIZA ENGEL OLMASI

Horlama, kıpırdanma veya yorganı paylaşamama uykunuzun kaçmasına, hatta gece uykunuzun yetersiz kalmasına sebep olabilir. Uykuya dalmak için kendinizi hırpalarken eşinizin horlamasını dinlerken uyanık yatmak, eşinize karşı öfke, gerginlik ve kırgınlık oluşmasına neden olabilir.

Ayrı bir yatak odasında uyumak bir ilişkinin gelişmesine bile yardımcı olabilir; çünkü her iki partner de uykusunu güzelce almış bir şekilde uyanacaktır.

3. UYKU ALIŞKANLIKLARININ FARKLILIĞI

Eşinizle ortak yatak odanızda geceyi nasıl geçirdiğiniz, gündüz işleyişinizi, evlilik doyumunuzu ve psikolojik ve fiziksel sağlığınızı da etkileyebilir. Ve farklı yatma zamanı tercihleri ​​ve gece programları olan 2 kişi bir araya geldiğinde, sadece partnerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerini değiştirmek uzun vadede ilişkilerine zarar verebilir.

Partnerinizle farklı yatak odalarında uyumak, ikinizin de yorucu bir günün ardından dinlenebileceğiniz sadece kendinize ait bir yeriniz olacağı anlamına gelir. Bu şekilde, ikiniz de, eşinizin uyanıp uyanmayacağından endişe duymadan, programınızın son bölümünü yatmadan önce izlemek istediğinizden endişe duymadan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

4. SAĞLIĞINIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Gece boyunca beynimiz birkaç kez uyku evreleri arasında geçiş yapar: hafif uyku, derin uyku ve REM. Ancak gece uyanarak döngüyü kesintiye uğrattığınızda, beyninizin hafif uyku evresinde daha fazla zaman harcadığı ve REM'i kaçırdığı anlamına gelir. Ve yeterli REM olmadan gece uykusu, duygusal sağlığınız ve bilişsel performansınız zarar görür.

Kesintili uyku ayrıca hipertansiyon, kilo ile ilgili sorunlar, zihinsel sağlık sorunları, düşük yaşam kalitesi ve diğer sağlıkla ilgili sorunlar gibi kısa ve uzun vadeli sağlık sonuçları olabilir.