Mutlu ilişkinin sırrı; kendini tanımak

Kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan sıkıntılarda kişinin öncelikle kendine bakması gerektiğini biliyor muydunuz? İşte, ilişkideki problemlere bakış açınızı değiştirecek bazı bilgiler…

Hayatınıza aldığınız kişi, tamamen sizin frekans enerjinizle ilgilidir. Hangi frekanstan yayın yapıyorsanız, ona uygun kişiyi hayatınıza çekersiniz. İlişkinizle ilgili bir sorun, memnuniyetsizlik veya rahatsızlık varsa, o da karşınızdakiyle değil, tamamen sizinle ilgilidir. Dışarıdan uyumsuz gibi görünen, ancak çok iyi anla-şan çiftler arasında ‘çekim gücü’ vardır.

Çevrenizde fiziksel olarak çirkin bulduğunuz ve yanındaki yakışıklı erkeği hak etmediğini düşündüğünüz kadınlar mutlaka olmuştur. Kadın oldukça rüküştür, ancak erkek çevresinde pervane olur, onu ilgiye ve hediyelere boğar. Hatta çantasını bile taşır. İşte burada çekim gücü vardır.

EVRENDE DENGE YASASI VARDIR

Evren dualiteden, yani ikili dengeden oluşur. Karanlık-aydınlık, gece-gündüz, sıcak-soğuk, güçlü-zayıf gibi. Sistemde her şey çekim yasasına göre dengede olmak zorundadır. Kadın erkeğe eril olarak yaklaştığında, yani kontrolü ele almak, onu yönetmek istediğinde, erkek bir o kadar pasif ve ilgisiz olacak, sonunda kadından uzaklaşacaktır. Kadın ne kadar verici olursa, sistemden ona o kadar cimri bir partner gelecektir. Eğer enerjisel olarak kadının bilinçaltında değersizlik kalıbı varsa, kendisine çekeceği partner de onu değersizlikle sınayacak biri olacaktır. Belki aldatacak ya da telefonlara cevap vermemek, buluşmaya geç gitmek gibi kadının değersizlik kalıbını tetikleyecek tavırlar sergileyecektir. Çünkü evrende denge yasası vardır.

Partnerinizin aynası olduğunuzu, onun da sizin için bir ayna görevi gördüğünü kabul edip, aranızda gelişen olaylara bu açıdan bakmayı denerseniz, o zaman sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz. Mutlu bir ilişki için önce kendi enerjilerini tanımaları gerekir. Gerçekten enerjisel olarak nasıl biri olduğunuzu bilmiyorsanız, hayattan ve ilişkinizden ne beklediğinizi anlamanız çok uzun zaman alır ve sistemde bu frekansla yanlış kişiyi çekersiniz. Doğru ilişki, ancak kişinin kendisini enerjisel olarak tanıdıktan sonra mümkün olabilir.

MUTSUZLUĞUN NEDENİ BİLİNÇALTINIZDA SAKLI

Mutluluğu bulamamanın nedeni bilinçaltına işlenmiş yanlış inançlardan kaynaklanıyor olabilir. İlişkilerde hep aynı döngüyü yaşıyorsanız, kişiler farklı olsa da yaşadığınız olaylar hep aynıysa, bilinçaltınızda sizi engelleyen inançlar olabilir. Belki de geçmişte yaşadıklarınız ‘değersizlik kalıbı’ oluşturmanıza yol açmıştır ve ana yoldan yani kendinizden ayrılmışsınızdır. Geçmişten arınmalı, ilişkilerden dersler çıkarmalı, bilinçaltınızı ve enerjinizi tanımalısınız ki, ruh eşinizi bulasınız. Eğer kaybediyorsanız, kendinize inanmadığınız içindir. Ayrıca kendinizden daha çok sevdiğiniz kişiyi mutlaka kaybedersiniz. Kovaladığınız her enerji, sizden kaçar. Problem düzelmez, siz düzelirsiniz. En üzücü olayın içinde bile şifa vardır ve siz neye hazırsanız, o da sizin için hazırdır.