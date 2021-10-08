Mutlu olmanın 5 altın kuralı

Her insanın sahip olmak istediği duygu olan mutluluğu yakalamanıza yardımcı olacak ipuçlarını öğrenmeye ve hayatınızı anlamlandırmaya ne dersiniz?

Mutluluk birçoğumuz için ulaşılması zor ama yaşanabilecek en tatlı duygudur. Tabi ki, kendini iyi hissetmek için bir dilim pasta yemek ya da beğendiğin elbiseyi almak, bunların hiçbiri gerçek mutluluğun anahtarı değildir.

Hayatınızdan memnun ve kendinizle barışık hissettiğinizde gerçekten mutluluktan bahsedebiliriz. Mutluluk sadece anlarda ibaret değildir; her gün veya çoğu gün devreye girmesi gereken iyi hissetme faktörüdür. Peki, bu başarabilmek mümkün müdür? Evet mümkün, ne kadar mutlu olacağınızı her zaman alışkanlıklarınız belirler. İşte, mutluluğun kapılarını aralayacak bazı alışkanlıklar;

1. SAĞLIKLI SABAH RUTİNİ OLUŞTURUN

Her sabah alarmın erteleme düğmesine basmanın cazibesine herkes kapılır. Ancak günaydın rutininin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz ve tüm farkı yaratan da aslında budur. Sabahlarınıza bir bardak ılık limonlu su ile başlayın, koşuya çıkın veya spor salonunda egzersiz yapın, bir günlük yazın ve eğer zaman kalırsa kitap okuyun. Sabaha üretken mod ile başlamak, günün bütün tonunu belirler.

2. PARA İLE MUTLULUK ARAMAYIN

Gerçeklerle yüzleşelim, para sizi ancak geçici olarak mutlu edebilir; önemli olan sevdiklerinizle paylaştığınız ilişkiler ve mutluluktur. Bu durum, finansal sağlığınıza dikkat etmeniz gerekmediği anlamına gelmiyor. Herhangi bir borcunuz veya kredi borcunuz olmadığından ve faturalarınızı ödemeye yetecek kadar borcunuz olduğundan emin olun. Araştırmalar hiçbir ek gelirin mutluluk seviyenizi gerçekten artırmadığını gösteriyor.

3. NEFESİNİZE ODAKLANIN

Sıkıcı gelebilir, ancak sessizce bağdaş kurup oturmak mutluluk seviyenizi gerçekten artırabilir. Sadece birkaç derin nefes alın ve sakin olmaya çalışın. Bu, akan düşünce ve duygularla ve onları kucaklamakla ilgilidir. Öfke, üzüntü ve kayıtsızlık gibi karmaşık duyguları çözümlemek için kendinize biraz zaman ayırın.

4. BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN

Mutlu olmak, bakış açılarınızı ve düşünme şeklinizi değiştirmekle ilgilidir. Bunun esas olarak anlamı, daha iyimser olmaya çalışmanız ve olumsuz deneyimleri hayat dersleri olarak işlemenizdir. Kendinize inanmak ve hedeflerinize bağlı kalmakla mutlulukla tamamen ilişkilidir. Alışkanlıklarınız sonuçlarınızı pek çok yönden belirler ve sizi daha olumlu bir yapının içerisine sokabilir.

5. GERÇEK İLŞİKİLERE ODAKLANIN

Mutlu insanları inceleyen Harvard araştırmacılarına göre, mutlu insanların harika ilişkilere sahip olduğu bulundu. Gerçek ilişkilere ne kadar çok zaman ayırırsanız, o kadar mutlu ve tatmin olmuş hissedersiniz. Deneyimlerinizi paylaşacak yakınlarınız olduğunda, mali durum, zindelik ve başarı gibi diğer endişeler daha az önemli hale gelir. Sanal alemin sahteliğini kendinizden uzak tutmaya çalışın. Onun yerine dışarıya çıkıp insanların arasına karışın.