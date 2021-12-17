Mutluluğu içinizde bulmanızı sağlayacak 5 öneri

Kendinizi sürekli mutluluğun peşinde koşarken buluyor ve tersine hep mutsuzsanız, bu durumun nedenlerini ve çözüm yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Mutluluk nedir? Tanımını okursanız, terim, memnuniyetten yoğun neşeye kadar değişen olumlu veya hoş duygular da dahil olmak üzere zihinsel veya duygusal durumlar bağlamında kullanılır. Ama yine de, mutluluk gerçekten nedir?

Çoğu zaman, hedeflerimizin gerçekleşmesine mutluluk katarız. Ancak bu duygunun peşinden koşmak bazen hayattaki mutsuzluğumuzun ana nedenlerinden biri olabilir. Son nesillerde olan şey, her zaman mutlu olmayı beklememizdir, oysa gerçekte mutluluk içimizdedir.

MUTLULUĞU ARARKEN MUTSUZ OLURUZ

Mutluluğumuz, insanlarla rekabet etmek, hedef ve planlarımıza ulaşmak, sosyal medyada kriterler belirlemek vb. ile doğrudan bağlantılıdır. Mutluluğun artık farklı bir anlamı var. Memnuniyet sevinci bir yerlerde kaybolmuştur. Hepimizin acelesi var. Daha büyük bir araba, daha büyük bir ev alabilmemiz için daha fazla kazanmak için acele edin. Bu aceleyle, çoğu zaman elimizde olanı unutuyoruz.

Sık sık mutsuzluğumuzu, hayatımızda zaten başardığımız şeylere güvenmeyi unuttuğumuz, gerçekleşmemiş arzular ve başarılarla ilişkilendiririz.

Bugünlerde mutluluk, kişinin sahip olduğu zenginlikle doğrudan ölçülmektedir. Daha fazla zenginlik, daha fazla mutluluk. Son kuruşumuzu kazanmak için gece gündüz koşuyoruz, böylece hayalimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Ama ne pahasına?

MUTLULUK DA MUTSUZLUK DA BİZİM İÇİN

İnsanlar mutlu olmayı istemek konusunda çok fazla strese girdiklerinde, olumsuz düşüncelerini ve başarısızlıklarını deneyimleme olasılıkları daha yüksek olur. Bu, sefaletin önde gelen bir nedeni haline gelir!

Endişeli, üzgün, depresif hissetmek, hepsi temel insani duygulardır. Bir kriz sırasında mutluluktan yoksun hissetmek, mutsuzluğunuzu daha da artıracak ve sizi kesinlikle mutluluktan uzaklaştıracaktır.

Ayrıca insanlarda mutluluğu bulmak, kendini hedeflere ve başarılara bağlamak, insan hayatındaki en büyük mutsuzluk sebebidir. Kendinizi sonuca bağlamak, bizi mutsuz eden şeydir. Mutluluk içsel bir şeydir.

Evliliklerin başarısız olduğunu, ailelerin parçalandığını görüyoruz. Hep para kazanacak vaktimiz var ama sevdiklerimize ayıracak vaktimiz yok. Böyle materyalist bir mutluluğun ne faydası var? Mutluluğu maddi dünyevi şeylerde bulmaya çalışmak ve ilişkilere yatırım yapmamak da genç neslin mutluluktan çok sefaletle uğraşmasının nedenidir.

MUTLU OLMAK İÇİN BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

1. Şükretmeyi alışkanlık haline getirin,

2. Hayatınızdaki küçük şeyleri takdir etmeyi öğrenin,

3. Mutluluğu kovalamayı bırakın, onu kendi içinizde bulun,

4. Zihninizi olumsuz şeylerden arındırın. Bazı günlerde endişeli ve üzgün hissetmenin insani bir eğilim olduğunu kabul etmeyi öğrenin,

5. Hayatın iniş çıkışlarını kabul etmeyi öğrenin. Sonucu önceden kabul etmek, zihninizi temizlemeniz için size zaman verecektir.