Mutluluğun vücut üzerindeki 6 olumlu etkisi

Hayata bakış açışınızı tamamen değiştirme gücü sahip mutluluğun, fiziksel sağlığınız üzerinde de iyileştirici bir takım etkileri olduğunu biliyor muydunuz?

Mutluluk duygusunun son derece olumlu olduğunu muhtemelen zaten biliyorsunuzdur. Aslında, çoğumuz bu mutluluğa ulaşmak için yaşamda aktif olarak adımlar atıyoruz. Bu duygu, günlük hayatın neşesinde saklanabileceği gibi, uzun vadede de bizi bekliyor olabilir.

Söylemeye gerek yok, mutlu olmak olumsuz düşünceyi azaltır ve dünyaya daha olumlu bir ışıkla bakmanıza yardımcı olur. Olumlu bir zihniyete sahip olmak, iş yerinde motive olmak veya kişisel ilişkilerinizde ekstra çaba göstermek olsun, hayatınızın tüm alanlarına da yansır. Görünüşe göre mutluluk sadece zihinsel sağlığınızı iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda fiziksel sağlığınızı da iyileştirecek. İşte, mutluluğun sağlığınız üzerindeki etkilerden bazıları;

1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bir araştırmaya göre, daha mutlu insanlar daha az hastalanıyor. Mutluluk, strese bağlı hormonların üretiminin azalması ve daha iyi bağışıklık fonksiyonu ile ilişkilidir. Olumlu duygular, sonunda vücudu çeşitli hastalıklara karşı savunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.

2. KALBİ KORUR

Gülümsediğinizde, kan akışını artıran ve kan basıncını düşüren endorfin salınımına yol açtığı için sağlığınız üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu, mutlu olmanın kalp hastalıkları ve kardiyovasküler problemler riskinizi azaltabileceği anlamına gelir.

3. YAŞAMI UZATIR

Mutlu olmak yaşam kalitenizi artırabilir. Bunun nedeni, mutluluğun, sakin ve rahat kalmamıza yardımcı olan sağlığı geliştirici davranışlara katkıda bulunmasıdır. Öyleyse, iyimser olan insanların yaşam sürelerinin de daha uzun olması normaldir. Öyleyse mutlu kalın ve daha uzun yaşayın.

4. STRESLE SAVAŞIR

Mutlu olmak, olumsuzluk duygularının azalmasına dönüşür. Aşırı stres, birçok sağlık sorununa yol açabilen stres hormonu kortizolün daha yüksek üretimine neden olabilir. Öte yandan, mutlu olmak stres hormonlarının seviyesini düşürür ve endorfin ve serotonin üretimini artırır.

5. AĞRIYI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Mutlu yaşayanlar, yaşamda daha az stres yaşayanlar ve pozitif kalanlar daha az fiziksel acı ve daha az vücut ağrısı yaşarlar. Bu, mutlu kalmanın bedensel acıyı azaltacağı anlamına gelir. Ağrıların çoğunun fiziksel olabileceği gibi psikolojik durumlardan da kaynaklandığını unutmayın.

6. DAHA SAĞLIKLI YAŞAM TARZINA TEŞVİK EDER

Mutluluk hissi, esenliği destekleyen birkaç olumlu ve son derece faydalı sağlıklı alışkanlıkla bağlantılıdır. Mutlu olduğunuzda, serotonin ve endorfin adı verilen hormonlar vücudunuzda etkili bir şekilde çalışır. Bu nedenle, ruh haliniz sabit kalır. Dahası, mutlu bir zihinsel alanda olmak, genellikle sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak için daha fazla motive olmanızı sağlar.