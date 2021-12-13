Mutsuzluğu tetikleyen en yaygın 5 neden

Hayatta neden gerçekten mutlu olamayacağınızı merak ediyor musunuz? Sefil olmadığınızdan emin olmak için bazı alışkanlıklardan, düşüncelerden ve duygulardan kaçınmayı deneyin.

Karşılanmayan beklentileri fazla düşünmek ve sürekli mutluluk arayışı sizi bitkin, yorgun ve mutsuz mu hissettiriyor? Hayatın sorunsuz olmasını beklemek seni sonsuza kadar bekletebilir. Gerçek şu ki, hepimiz hayatımız boyunca hayal kırıklıkları ve zorluklar yaşıyoruz. Mutlu olup olmayacağımıza karar veren, onlarla nasıl başa çıktığımızdır.

Kişi bir durumun siyah ve beyazına gerçekten inandığında ve bir orta noktaya gelmek istemediğinde bir kişinin ıstırabı daha da kötüleşir. Hayat bazen gri olabilir ve mutsuz hissetmek sorun değildir. Ancak sefil hissetmek için nedenleri şiddetlendirmek hayatta çok pahalıya mal olabilir. İşte, mutsuzluğunuzun bazı olası nedenleri;

1. MEMNUNİYETSİZLİK HİSSİ

Hayattan memnuniyetsiz hissetmek, sizi sürekli mutsuz hissettirebilecek en büyük tetikleyici olabilir. Bu memnuniyeti bulma yeteneği anahtardır. O tatmini bulduktan sonra, sadece onunla ilgilenebilirsiniz. Her güzel anın etrafında birkaç zor anın olacağını ve hayatın tüm inişleri için birkaç iniş olacağını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, bir memnuniyet duygusu hissetmek, yaşamdan geçmek için bir zorunluluktur.

2. HERKESİ MENUN ETMEYE ÇALIŞMAK

Mutsuz hissetmenin en hızlı yolu, kişinin her zaman herkesi memnun etmeye çalışması, çevresindeki tüm olayları kişisel olarak alması ve varsayımlarının doğru olduğunu düşünmesidir. İnsanları her zaman gerçekten mutlu edemezsiniz. Asıl önemli olan, bir durumda kendinizi nasıl memnun edebileceğiniz ve hayatınızın sorunlarıyla nasıl başa çıkacağınızdır, çünkü insanlar mutluluğunuza katkıda bulunmayacaktır. Bazen, mutsuzluğun en büyük nedeni olabilirler ve bu yüzden insanları memnun etmeyi bırakmanın zamanı geldi.

3. ERTELEME ALIŞKANLIĞI

Bazı insanlar, hedeflerine ulaşmak veya korktukları sohbetleri yapmak için görevleri erteleme eğilimindedir. Bu tutum, sorunlu sonuçlara yol açabilir, kendi içinde ve birbirleri arasındaki çatışmayı artırabilir. İnsanların anlamadığı şey, ertelemenin hayatınızda yavaş bir zehir olabileceği ve uzun vadede hayatınızdaki mutluluğu yiyip bitirebileceğidir.

4. DUYGULARI TANIMAMAK

Tutum, sağlıklı bir zihin ve mutlu bir yaşam için aslında önemli olan şeydir. Olumsuz duyguları tanımlayıp kabul etmek ve bir duruma tepkimizi değiştirmeye çalışmak onların stresini azaltabilir. Bir durumda tutumunuzun, olumsuz ya da olumlu, sizin için işe yaramadığını düşünüyorsanız, bununla başa çıkmanın daha sağlıklı yollarını benimsemeye çalışın.

5. MUTLULUĞU ARAMAK

Mutluluk içimizde yatıyor. Hayattaki dış etkenlerle onu bulmak sadece yorucu değil, aynı zamanda sizi mutsuzluğa da sokar. Mutluluk, özellikle aileniz ve arkadaşlarınızla olan küçük anlarda bulunabilir. Kendinizi sefil koşullara sokmanızı engelleyebilirler.