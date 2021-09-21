Muz kabuğunu cilde uygulamanın 4 farklı yolu

Muz kabuğunu atmadan önce, cildinize doğal bir parlaklık kazandırmak için yapabileceği harikaları öğrenmeye ne dersiniz?

Çoğu insan, muz kabuğunu hiç düşünmeden çöpe atar. Ancak muz kabuklarının, cilde son derece faydalı olan ve birçok cilt rahatsızlığını iyileştirebilen besin maddeleri ve bitki besinleri içerdiğini biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz; muz cildimiz üzerinde muhteşem etkilere sahiptir.

Cildinize gerekli bakımı sağlarken doğal ürünlerin gücünden faydalanmak istiyorsanız, muz kabuğunun faydalarını öğrenerek işe başlayabilirsiniz. Üstelik, sizin için hazırladığımız bu yazıda muzun cildiniz için farklı kullanım alanlarını keşfedebilirsiniz.

MUZ KABUĞUNUN CİLDE FAYDALARI

Muz kabuğu da tıpkı meyvesi gibi cilt sağlığına faydalı birçok özelliğe sahiptir. Yayınlanan bir araştırma, muz kabuğunun, güneş hasarı ve serbest radikallerden korunma gibi cilde çeşitli faydalar sağlayabilen zengin bir antioksidan özellik kaynağı olduğunu kaydetti. Hepsi bu kadar değil, aynı zamanda cildinizi aydınlatır, tahrişi yatıştırır ve hatta ince çizgileri yumuşatır. Ayrıca egzama ve sedef hastalığı gibi sorunları tedavi edebilen zengin bir yağ asidi kaynağıdır. Ek olarak, kuru cildi nemlendirmeye ve yumuşak ve esnek hale getirmeye yardımcı olan potasyum ve nem bakımından zengindir. Ayrıca anti-inflamatuar olan A vitamini, çinko ve manganez gibi birçok besin maddesi ile yüklüdür. Işıltılı ve sağlıklı bir cilt için muz kabuğunu kullanmanın 4 yolu:

1. MUZ KABUĞUYLA CİLDİNİZİ OVUN

Muz kabuğunu cilt için kullanmanın en basit yolu budur. Bu şekilde ciltteki kırışıklıkları, şişkinlikleri, kuruluğu azaltmaya yardımcı olabilir ve sivilce oluşumunu önleyebilir.

Önce yüzünüzü bir temizleyici ile iyice yıkayın ve bir havluyla kurulayın. Bir muz kabuğu alın ve kabuğun içiyle yüzünüze masaj yapmaya başlayın. İşleme 10 dakika devam edin ve kabuk kahverengiye dönerse yeni bir kabukla değiştirin. Şimdi, 10 dakikalık masajın ardından 10 dakika daha bekleyin. Yüzünüzü ılık suyla durulayıp kurulayın.

2. MUZ MASKESİYLE NEMLENDİRİN

Muz vücut için çok besleyicidir, ancak cilt söz konusu olduğunda, muz ayrıca B6 vitamini, B12, antioksidanlar ve çinko gibi cilt dostu besinler açısından da zengindir ve bunların tümü herhangi bir yan etki olmaksızın çeşitli cilt problemleriyle mücadeleye yardımcı olabilir.

Yarım muz alın ve küçük parçalar halinde doğrayın ve aynı işlemi tüm kabuk için yapın. Pürüzsüz bir macun haline gelene kadar iyice karıştırın. Bir çay kaşığı bal ve süt ekleyin. Ayrıca biraz gül suyu ekleyip macun haline getirin. Macunu yüzünüze ve boyun bölgenize uygulayın. Birkaç dakika kurumasını bekleyin ve ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

3. PEELİNG ETKİLİ MASKE HAZIRLAYIN

Haftada en az bir kez kese kullanmak cilt sağlığını korumak için gerçekten önemlidir, çünkü cildi herhangi bir kuruluğa karşı korurken peeling yapmanıza yardımcı olur. Zerdeçallı muz kabuğu da süper etkili bir peeling oluşturabilir. Bir yandan muz kabukları, cildinizi besleyen ve esnek tutan protein, lif, magnezyum ve potasyum gibi tonlarca mikro besin içerir. Öte yandan zerdeçal, bronzlaşmayı azaltmaya, sivilcelerle savaşmaya, koyu halkaları aydınlatmaya ve ölü cildi temizlemeye yardımcı olur.

Muz kabuğunu çok küçük parçalara ayırın ve bir kaseye ekleyin. Ardından bir yemek kaşığı zerdeçal tozunu ve bir çay kaşığı bal ekleyerek karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı yüzünüze uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Ilık suyla yıkamayı unutmayın.

4. GÖZALTI TORBALARINA KOMPRES UYGULAYIN

Muz kabuğu, gözaltı bölgenize çok ihtiyaç duyulan serinliği ve tazeliği sağlayacak bir araç görevi görebilir. Aslında, muz kabuğunun antioksidan ve C vitamini içeriği, kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir ve cildi aydınlatabilir.

Muz kabuğunu iki küçük parçaya bölün ve buzdolabınızda saklayın. Kabuğun yumuşak tarafını göz alanınızın altına yerleştirin. Gözlerinizi kapatın ve 15-20 dakika rahatlayın. Kabuğu çıkarın, durulayın ve gözaltı kremi uygulayın.