Narsist ebeveynler tarafından yetiştirildiğinizin 10 işareti

Yetiştirildiğiniz ailenin kişiliğiniz üzerindeki etkilerini saptayarak ebeveynlerinizin narsist olup olmadığını keşfetmeye ne dersiniz?

Kararsızsanız, genellikle kendinizi suçlarsanız ve özgüveniniz düşükse, bu narsist ebeveynler tarafından yetiştirildiğinizin bir işareti olabilir. Bu tür ebeveynler kontrol edicidir, genellikle hatalarının suçunu başkalarına yükler ve kendilerinden bekleneni yapmazlarsa çocuklarının kendilerini kötü hissetmelerine neden olur. İşte, yetiştirildiğiniz ebeveynler hakkında fikir veren işaretlerden bazıları;

1. KENDİNİZİ YETERİNCE İYİ HİSSETMİYORSUNUZ

Narsistler, herkesten daha önemli ve daha iyi olduklarını hisseder. Ve başkalarının gözünde daha iyi görünmelerini sağlamak için çocuklarının da aynı derecede ideal görünmesini isterler. Ebeveyninizin davranmanızı istediği şekilde davranırsanız, onların beklenti ve arzularını yerine getirmenize bağlı olan sevgilerini kazanabilirsiniz. Her istediklerini yaparak o sevgiyi kazanmaya çalışmanın hiç bitmeyen bir döngüsüne saplanıp kalabilirsiniz ve asla yeterince yapmadığınızı hissedebilirsiniz çünkü elde ettiğiniz sevgi sadece geçicidir ve koşulsuz sevgi ile aynı şey değildir.

Ebeveyniniz de sürekli olarak sizi eleştirmiş olabilir çünkü asla dediklerini tam olarak yapamadınız. Ya da belki siz yaptınız, ancak sonuçtan veya başkalarının tepkisinden memnun değillerdi. Bu asla yeterince yapmama veya yeterince iyi olmama hissi yetişkinliğe geçebilir ve diğer ilişkileri ve benlik saygınızı etkileyebilir.

2. DÜŞÜNCELERİNİZİ DİLE GETİRMEKTEN KORKUYORSUNUZ

Fikriniz ebeveyninizinkiyle uyuşmuyorsa, muhtemelen saldırganlıkla karşılandı ve cezaya yol açtı. Ebeveyninizle bir konuda anlaşamadıysanız veya size nasıl davrandıkları konusunda üzüldüyseniz, bunu kabul etmezler ve hatta sevgiyi esirgerler. Bir yetişkin olarak, başkalarına meydan okumanız ve bu nedenle konuşmanız zor olabilir.

3. SORUNLU İLİŞKİLERİNİZ OLABİLİR

Sahip olduğunuz bazı ilişkilerin tatmin edici olmadığını ve hatta kötü olabileceğini fark edebilirsiniz. Örneğin, narsist ebeveynler genellikle çocuklarını kontrol ettikleri ve sınırlarını bilmedikleri için kendinizi karşılıklı bağımlı bir ilişki içinde bulabilirsiniz. Bir narsistle ilişki içinde olduğunuzu bile fark edebilirsiniz çünkü çocukken aşina olduğunuzdan tamamen farklı birini seçmek zor olabilir.

4. BAĞIMSIZ OLMANIZ ZOR OLABİLİR

Narsist ebeveynler, çocuklarını kontrol etmeyi sever. İşleri belirli bir şekilde yapmalarını istiyorlar çünkü neyin doğru olduğunu yalnızca kendilerinin bildiğine inanıyorlar. Bu yüzden tüm kararlarınızı sizin yerinize onlar verir ve bir kez yetişkin olduğunuzda, sonunda kendi başınıza düşünmeye başlamanız ve her şeyi istediğiniz gibi yapmanız zor olabilir. Ve narsist ebeveynler sizin daha bağımsız olmanızı istemezler çünkü o zaman hayatlarında sevgi ve övgü almak için kontrol edebilecekleri tek kişiyi kaybederler.

5. KİM OLDUĞUNUZU BİLMEDİĞİNİZİ HİSSEDEBİLİRSİNİZ

İlgi alanlarınızın ve ihtiyaçlarınızın ne olduğunu veya hayatta gerçekten ne istediğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, çocukken kendinizi keşfetmekten caydırılmış olmanızdır. Ebeveynleriniz istediklerini zaten sizin yerinize düşündü ve yapmanızı sağladı.

6. KAYGILARINIZ OLABİLİR

Çocukken, muhtemelen anne babanızın yanında endişeli hissettiniz. Her zaman her şeyi onların istedikleri gibi yaptığınızdan emin olmanız gerekiyordu, aksi takdirde size bağırılabilir veya cezalandırılabilirsiniz. Bu kaygı daha sonraki yaşamınızda sizinle kalabilir ve diğer ilişkilere geçebilir.

7. BAZI SAĞLIKSIZ DAVRANIŞLARINIZ OLABİLİR

Anne babanızdan sevgiyi alamadığınızda, onu başka yerde ararsınız. Yani çocukluğunuzda ve yetişkinliğinizde zorlayıcı davranışlarla mücadele edebilirsiniz. Örneğin, aşırı yeme veya zorlayıcı alışveriş olabilir. Bu tür şeyler sevginin yerine geçer ve geçici olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

8. İNSANLARI MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIRSINIZ

Çocukken sürekli olarak anne babanıza kendilerini daha iyi hissettirmek zorunda olduğunuz için, aynı şeyi bir yetişkin olarak diğer insanlar için de yapabilirsiniz. Kendinizi unutursunuz ve hatta ihtiyacınız olan şeyin başkalarının ihtiyaçları kadar önemli olmadığını bile düşünebilirsiniz. Başkalarını üzmekten korkabilir ve her şekilde onlara uyum sağlamaya çalışabilirsiniz.

9. SÜREKLİ KENDİNİZİ SUÇLARSINIZ

Ailen, yapmanı istediklerini yapman için seni manipüle etmek için suçluluk duygusunu kullanmış olabilir. Narsist ebeveynler, kusurlu olduklarını kanıtlayarak yanlış bir şey yaptıklarını söylemenize asla izin vermezler. Bu yüzden, yaptıklarından ya da bir ebeveyn olarak onları yeterince takdir etmediğiniz için sizi suçlu hissettirebilirler. Çocukken, bu muhtemelen her şey için kendinizi suçlamanıza neden oldu, ayrıca ebeveynlerinizle iyi bir ilişki sürdürmeniz sizin için önemliydi ve onları üzmek istemediniz. Bu, bir şey sizin suçunuz olmasa bile, yetişkinlikte de kendinizi suçlamanıza neden olabilir.

10. SINIR KOYMAKTA ZORLANIRSINIZ

Mahremiyetiniz ve bağımsızlığınız muhtemelen çocuklukta asla saygı görmedi. Ailenizin hayatınızın her yönünü kontrol etmesi gerekiyordu. Ve o zamanlar normal bir şey olduğu için, diğer ilişkilerde de sınır koymanın sizin için zor olduğunu fark edebilirsiniz.