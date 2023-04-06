Ne takma kirpik, ne rimel: Ok gibi uzun kirpikler için doğal ve sihirli formül! Bakışlara güzellik veren ve uzunluğu önemsenen kirpikler, çoğu kez rimel ya da takma kirpik yoluyla uzatılmaya çalışılmakta. Ancak takma kirpik ve rimel gibi çözümler göz yapısına kimi zaman zarar da verebilmektedir. İşte takma kirpik ve rimel dahi kullanmadan ok gibi uzun kirpiklere sahip olmanın yolu...

Kadınlar için oldukça önemli olan kirpikler, yüz güzelliğinin önemli bir parçasıdır. Pek çok kişi kirpiklerin hem daha uzun hem de kıvrık görünmesi için farklı ürünler kullanmaktadır. Ancak bu durum kişinin kendi doğal kirpiklerine kimi zaman zarar da verebilmektedir. Özellikle içinde kimyasal maddeler barındıran rimeller bazı kişilerde alerjiye neden olurken, takma kirpik de doğal kirpiklerde tahribata neden olabilmektedir.

Ok gibi kirpikler için sihirli ve doğal formül!

Çok eski zamanlardan beri kullanılan maskaralar, bu sebeple kirpiklerin uzun süre etkileyici bir şekilde durmasını sağlasa da, kimi zaman kirpiklerde dökülmeye neden olabilmektedir.

Kirpiklerin dökülmemesi ve doğal yoluyla uzaması için düzenli olarak bakım yapmak da oldukça önemli. Bunun yanı sıra maskarayı tam olarak temizlemek de oldukça önemli koşullardan biri.

Ayrıca kirpiklere sürülen kimi kimyasal yağlar, kirpik ve göz yapısına zarar verebilmekte. Ancak kirpiklerinize süreceğiniz doğru, doğal ve besleyici olan yağlar çok daha uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmanıza yardım edebilir. İşte kirpiklerinizi doğal yollarla uzatmak için sihirli formül...

Kirpikleri uzatmak için hazırlayacağınız doğal formülün malzemeleri:

Birkaç damla badem yağı

2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı

1 ila 2 çay kaşığı kadar Hint yağı

Hazırlanışı:

Öncelikle bütün elinizdeki yağları bir kabın içerisine alarak hepsini iyice karıştırın. Sonrasında temiz bir maskara fırçası ya da kulak çöpü vasıtasıyla karışımı tüm kirpiklerinize sürün. Bu işlemi farklı günlerde de yapabilir ve bir ay boyu tekrarlayabilirsiniz. Böylece sonuç almanız hızlanacaktır.