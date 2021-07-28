Negatif bir ebeveyn olduğunuzu anlamanın 8 yolu

Çocuklarınıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için uzak durmanız gereken ebeveynlik davranışlarını sizler için sıraladık…

Ebeveynlerden gelen psikolojik istismar, çocukları büyüdüklerinde zihinsel sağlık sorunları ile ilişkilidir. Çocuklarınızın kendilerini güvende ve huzurlu hissetmeleri gereken bir ev ortamı yaratamamak uzun vadede onlara zarar verebilir. Kendinizi ve ebeveynliğinizi tanımak, şimdi ve gelecekte ondan nasıl kaçınılacağını bilmenin ilk adımıdır. İşte, çocuklarınız üzerinde olumsuzluklara neden olabilecek bazı ebeveynlik davranışları…

1. ÇOCUKLARINIZI BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRMAK

Bir ebeveyn olarak, genel olarak çocuklarınızın davranışlarında, mizacında ve hatta zihniyetlerinde farklılıkları fark etmemek imkansızdır. Sürekli kardeşleriyle karşılaştırılan çocuklar, öz değerlerini buna dayandıracak, bu da onları baltalayabilecek, motivasyonu azaltıp kaygıyı artıracaktır. Bu tarz davranışlar ileride çocuğun hayattaki herhangi bir şeyle nasıl başa çıktığını doğrudan etkileyecektir.

2. SORUNLARINIZLA ÇOCUKLARINIZA YÜK OLMAK

Hepimizin kişisel sorunları var ve bizim de ilgilenmemiz gereken çocuklarımız varsa, bunlarla baş etmek çok zor olabilir. Onlarla konuşmak ve onlara duyguları ifade etmenin sağlıklı bir yolunu göstermek iyidir, ancak onları kendi kişisel şeylerimizle yüklemekten kaçınmalıyız. Çocuğun ebeveyn veya arkadaş olabileceği garip bir dinamik yaratabilir. Duygusal yardım için çocuklarımıza yönelmemeli ve onların çocuk olmalarına izin vermeliyiz.

3. HAYAL KIRIKLIKLARINI GİDERMEYE ÇALIŞMAK

Hayal kırıklığımızı asla hak etmeyen birinden çıkarmamalıyız, özellikle de sebebi çocuğunuz değilse bu duyguyu ona yüklemeyin. Çocuklarımıza, kendi hatası olmayan bir şeyin onların hatasıymış gibi hissettirmemeliyiz. Bunun yerine, duygularımızı ve bunların arkasındaki nedeni tanımalı ve kendimize sakinleşmek için biraz zaman ve alan vermeliyiz.

4. ÇOCUKLARINIZIN DUYGULARINI REDDETMEK

İyi olma telkinleri vermek, çocuğunuzu rahatlatmak istediğinizde kullandığınız çok popüler bir yanıttır. Söylemesi iyi görünebilir, ama aslında değildir. Çocuklarınızın duygularını görmezden gelmeyi bırakmayı ve bunun yerine onları kabul etmeyi, onlar hakkında konuşmayı ve göründüğü kadar küçük sorunlarına çözümler sunmayı öğrenmelisiniz. Hissettikleri duyguların gerçek olduğunu unutmayın ve bazen sadece "Sorun değil" demekten daha fazlasına ihtiyaçları vardır.

5. CEZA YÖNTEMİNİ TERCİH ETMEK

Çoğu zaman ceza, yaramaz bir çocuğu idare etmenin en kolay yoludur, çünkü ebeveynler bunu yapmaları gerektiğini düşünürler. Ancak çoğu durumda, bu yalnızca kötü davranışı pekiştirir ve düzeltmez. Bunun yerine, ebeveynler kötü davranışları öğretilebilir anlara dönüştürmeye çalışmalıdır. Bu şekilde, çocuk neden yanlış olduğunu öğrenebilir. Çocuklar iyi olduklarında da olumlu pekiştirme sunmalıyız.

6. ÇOCUKLARINIZI SÜREKLİ ELEŞTİRMEK

Çocuklarımızı çok sık eleştirdiğimizde, bu onlara birden fazla şekilde zarar verir. Bir araştırma, eleştirel ebeveynleri olan çocukların başkalarının duygularına daha az dikkat ettiğini gösteriyor. Bu, ilişkileri kurmak ve sürdürmek için çok önemli bir beceri olan insanları okuma kapasitelerini sınırlar.

7. TANIMLAYICI OLUMSUZ KELİMELER KULLANMAK

Çocuklara ne kadar olumsuz kelimeler kullanırsak, benlik saygıları o kadar zarar görür. Oldukça yıkıcı olabilirler ve davranışlarını, kendilerini nasıl gördüklerini ve hissettiklerini etkileyebilirler. Onları utangaç, dağınık, ağlayan bebek, sinir bozucu, inatçı gibi kelimelerle tanımlamaktan vazgeçin. Bu tarz olumsuz tanımlamalar çok genç yaşta bile ciddi olumsuz etki yapabilir.

8. BİREYSEL SINIRLARINI BİLMEMEK

Çocuklarınızın bağımsız bireyler olmasına izin vermemek çok kötü bir atmosfere neden olabilir. Çocuğunuzun hayatıyla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışmak, çocuğunuzu kendi yolunu izlemekten caydırmak ve sürekli olarak kişisel alanına izinsiz girmek, iç içe geçmenin açık işaretleridir. Bu, çocuğunuzu güçlü bir kim olduğu duygusundan yoksun bırakabilir, bireyselleştirmeden ve çatışmayı çözme yeteneğinden yoksun bırakabilir.