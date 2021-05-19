Normal veya karma ciltler için makyaj tüyoları

En sorunsuz gibi görünen normal ve karma cilt tipleri için uygulamanız gereken makyaj tüyolarını sizler için hazırladık…

Normal veya karma cilt genellikle çok fazla çaba harcamadan fondötenle birlikte iyi görünür, özellikle de makyaj yapmanın temel kurallarını izlerseniz. Ancak yine de cildin daha da kusursuz görünmesini sağlayacak bazı püf noktaları var. Makyaj yapmadan önce izleyeceğiniz bazı adımlar sayesinde ve değiştirebileceğiniz birkaç malzemeyle istediğiniz görüntüyü rahatlıkla yakalayabilir, gün boyu kusursuz kalabilmenin yollarını keşfedebilirsiniz. İşte, normal ve karma ciltler için bazı tüyolar;

1. T BÖLGENİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN

Hem normal hem de karma ciltler genellikle en sorunsuz cilt tipleri olmasına rağmen, T bölgesindeki parlaklığı ele almak hala bir sorun olabilir. Parlaklığı önlemek için özel dengeleyici kremler kullanmaya çalışın, sadece T bölgesine pudra sürün ve dışarı çıkarken yüzdeki leke dokularını elinizin altında bulundurun.

2. SİZE EN UYGUN MAKYAJ AKSESUARLARINI SEÇİN

Pul pul görünüm veya kuru cilt bölgeleri yoksa, temelde istediğiniz herhangi bir fırça veya güzellik süngerini seçebilirsiniz. Fondöteni bir süngerle kaplamanın daha kolay olduğunu, farklı fırçalar farklı efektler ve kapsama sağladığından doğru olanı seçmeniz gerektiğini unutmayın. Büyük gözenekleriniz varsa, onları yumuşatmak ve gizlemek için bir noktalı fırça deneyin. Cilt probleminiz yoksa ellerinizle fondöten uygulayabilirsiniz, ancak bu durumda fondöten karıştırmak daha zor olabilir.

3. ASTARI VE TEMELİ DOĞRU ŞEKİLDE UYGULAYIN

Yüzünüzü tıraş etmediğiniz sürece, tüm şeftali tüylerinizi aşağı doğru iterken astarınızı aşağı doğru uygulayın ve yukarı çıkıp küçük çıkıntılar oluşturmayın. Gözeneklerin tıkanmasını önleyeceği ve kapsama alanı daha düzgün görüneceği için aşağı doğru vuruşlarla fondöten uygulamayı da deneyebilirsiniz. Her zaman ürünlere yüzünüze oturması için biraz zaman vermelisiniz.

4. MAKYAJI KALICI HALE GETİRİN

Makyajınızın tüm gün dayanmasına ihtiyacınız varsa, şu numarayı deneyin: astar ile fondöten arasına bir pudra uygulayın. Makyaj sanatçıları genellikle sıvı olanların üzerine pudra ürünleri koymayı önermedikleri için kulağa garip gelebilir, ancak astarınızın üzerine yarı saydam pudra sürdüğünüzde, gün içinde kaymasını ve fondöteninizi bozmasını engellemiş olursunuz. Ancak çok fazla pudra kullanmayın.