Öfke nedir? Öfkeyle başa çıkabilme yöntemleri...

Kendinizi öfkeli hissettiğinizde vücudunuzdaki değişimleri öğrenmeye ve kızgın anınızın kontrolünü elinize almanızı sağlayacak ipuçlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Öfke, bir şeyler ters gittiğinde veya biri size yanlış yaptığında hissettiğiniz yoğun bir duygudur. Tipik olarak stres, hayal kırıklığı gibi duyguları ile karakterizedir. Herkes zaman zaman öfke hisseder. Sinir bozucu veya zor durumlara karşı tamamen normal bir tepkidir.

Öfke, yalnızca aşırı derecede sergilendiğinde bir sorun haline gelir ve günlük işleyişinizi ve insanlarla ilişki kurma şeklinizi etkilemeye başlar. Öfke, hafif bir sıkıntıdan öfkeye kadar yoğunlukta değişebilir. Bazen aşırı veya mantıksız olabilir. Bu durumlarda, duyguyu kontrol altında tutmak zor olabilir ve başka türlü davranmayacağınız şekillerde davranmanıza neden olabilir.

ÖFKE ANINDA VÜCUDUMUZDAKİ DEĞİŞİMLER

Öfkelendiğimizde vücudumuz bazı biyolojik ve fizyolojik değişikliklerden geçer. Vücudunuzun geçebileceği biyolojik değişikliklere örnekler:

- Artan enerji seviyeleri

- Artan kan basıncı

- Adrenalin ve noradrenalin gibi hormonlarda artış

- Vücut ısısında artış

- Artan kas gerginliği

Öfke herkeste aynı görünmez ve hepimiz onu farklı şekillerde ifade ederiz. Öfkelendiğinizde fark edebileceğiniz bazı dış özellikler şunlardır:

- Yükseltilmiş sesler

- Sıkılı yumruklar

- Kaşlarını çatmak veya somurtmak

- Sıkı bir çene

- Fiziksel olarak titremek

- Hızlı kalp atışları

- Aşırı terleme

Öfke tamamen normal ve tipik olarak sağlıklı bir duygudur. Bununla birlikte, kontrolünü kaybettiğinizde hem duygusal hem de fiziksel sağlığınıza zarar verebilir. Öfkelendiğinizde vücudunuz bazı fizyolojik ve biyolojik değişikliklerden geçer.

Kalp atış hızınız hızlanır ve kan basıncınız yükselir. Vücudunuz ayrıca adrenalin ve noradrenalin gibi hormonlar salgılar. Vücudunuzu bu değişiklikleri sık sık, tekrar tekrar sinirlenerek geçirmek, tıbbi durumlara ve aşağıdaki gibi komplikasyonlara yol açabilir: yüksek kan basıncı, depresyon, endişe, uykusuzluk problemleri, madde bağımlılığı, gastrik ülser, bağırsak hastalığı, diyabet 2.

ÖFKEYİ TANIMLAMAK

Hepimiz farklı şekilde ifade ettiğimiz için öfke herkeste aynı görünmez. Bazı insanlar için çığlık atmak öfkelerini dışa vururken, bazıları bir nesneye, hatta başka birine fiziksel olarak vurarak dışa vurabilir.

Öfke normal bir insan duygusudur, ancak etrafımızdaki insanları yabancılaştırmamak için onu ifade etmenin sağlıklı yollarını bulmak önemlidir. Öfkeyi sağlıklı bir şekilde ifade etmek ruh sağlığınız için de önemlidir.

Öfke, dış veya iç etkilerden kaynaklanabilir. Bir kişi veya bir olay sizi sinirlendirebilir. Biri önünüzde sırayı kestiği için kızabilirsiniz. Duygusal olarak incindiğinizde, tehdit edildiğinde, acı içindeyken veya bir çatışmadayken kızgın hissedebilirsiniz.

Bazen duygusal acı, korku, yalnızlık veya kayıp gibi başa çıkmayı tercih etmeyeceğimiz diğer duyguların yerine öfkeyi kullanırız. Bu durumlarda, öfke ikincil bir duygu haline gelir. Öfke, fiziksel acıya bir tepki, korku duygularına bir tepki, kendinizi algılanan bir saldırıdan korumak veya sinir bozucu bir duruma tepki olabilir.

Öfke genellikle mantıklı veya mantıksız olabilecek bir tetikleyiciden kaynaklanır. Öfke ayrıca tıbbi bir duruma bir semptom veya yanıt olabilir. Öfke, depresyon, madde kötüye kullanımı, DEHB veya bipolar bozukluğun bir belirtisi olabilir.

ÖFKEYLE BAŞA ÇIKMANIN 5 YOLU

Öfkeyle başa çıkmanın yollarını bulmak çok önemlidir. Öfkenin hayatımızın kontrolünü ele geçirmesine izin verdiğimizde, yaptığımız her şeyi etkileyebilir. Sevdiklerimizle olan ilişkilerimize zarar verebilir ve iş yerimizde sorunlara neden olabilir. Bazı durumlarda öfkenizi kontrol altında tutmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olabilecek birkaç başa çıkma mekanizması var.

1. Sebebini belirleyin: Öfkeyle başa çıkmanın ilk adımı, öfkenizin temel nedenini belirlemektir. Başka bir duygu olabilir; belki korku ya da yalnızlık. Aklınıza gelen bir münakaşa veya hoş olmayan bir düşünce olabilir.

2. Meditasyon yapın: Meditasyon, insan duygularını kontrol etmeye yardımcı olmada çok faydalıdır. Derin nefes egzersizleri gibi basit meditasyon teknikleriyle başlayabilirsiniz. Sizi sinirlendiren bir durumla karşılaştığınızda, tepki vermeden önce bir saniye bekleyin. Kendinizi sakinleştirmek için birkaç derin nefes alabilir veya sakinleştiğinizi hissedene kadar saymaya çalışabilirsiniz.

3. Egzersiz yapın: Egzersiz sadece öfke için değil, fiziksel sağlığınız aynı zamanda ruh sağlığınız için de faydalı. Aynı zamanda öfke gibi duyguları yararlı ve üretken bir şekilde kanalize etmenin bir yoludur. Kızgın olduğunuzda hızlı bir koşuya çıkmak veya yüzmek bu duyguyu etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir.

4. Bırakın: Öfkenizi şişirmeyin. Öfkenizi hissettiğinizde ifade etmek, onu atlatmanın en sağlıklı yoludur. Duyguyu şişirmek, en beklenmedik anda ani ve yoğun bir patlamaya neden olur.

5. Tetikleyicilerden kaçının: Çabuk sinirleniyorsanız, tetikleyicilerinizi belirlemeye ve bunlardan kaçınmaya çalışmak yararlıdır. Belirli bir kişiyle veya belirli bir konu hakkında konuşurken sık sık tetikleniyorsanız, öfkenizi nasıl daha iyi kontrol edeceğinizi öğrenene kadar onlardan veya o konudan kaçının.