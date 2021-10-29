Öfkelendiğinizde sakinleşmenin en etkili 7 yolu

Öfkelendiğinizde ruh halinizi kısa sürede eski hale çevirmenin yollarını keşfetmeye ve sağlıklı bir zihne kavuşmaya ne dersiniz?

Soğukkanlılığınızı ne sıklıkla kaybedersiniz? Öfke seline çok kolay ve sık sık kapılıyorsanız, bu durumdan kısa sürede sıyrılmanızı sağlayacak bazı yöntemler var. Pekala, eğer durum buysa, kendi öfkenizin kurbanısınız ve şimdi sorumluluğu üstlenme zamanı.

Kontrol edilemeyen öfkenin sizin için bir problem olmasından sıkıldıysanız, yürüyüşe çıkarak ya da derin nefes alarak bu durumu kontrol altına alabilirsiniz. İşte, sinirli olduğunuz zamanlarda zihninizi temizlemeye yardımcı olacak bazı yöntemler;

1. GERİYE DOĞRU SAYIN

Hemen hemen herkesin duyduğu ama uygulamaya gelince kimsenin denemeye yeltenmediği bir yöntemden bahsedeceğiz. 1'den 10'a veya geriye doğru saymak, odağınızı başka bir şeye kaydırır. Geri sayımınız sona erdiğinde, öfkeniz muhtemelen azalacak ve kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.

2. DERİN NEFES ALIN

Aptalca gelebilir, ancak derin nefes almak gerçekten öfkeyi dindirmeye yardımcı olur. Öfkeli bir durumdayken nefesleriniz sığlaşır ve hızlanır. Bu nedenle, sakinleşmek için yavaşça birkaç derin nefes alın ve nefes verin. Nefesinize odaklanmak, kısa sürede rahatlamış ve sakin hissetmenize yardımcı olabilir.

3. YÜRÜYÜŞE ÇIKIN

Kızgın hissettiğinizde yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Herhangi bir fiziksel aktivitede bulunduğunuzda, uzuvlarınız şişirilir ve bu, sinirlerinizi sakinleştirmeye ve öfkeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, kendinize iç gözlem yapmanız için size zaman tanıyacaktır ve bu her zaman iyi bir fikirdir.

4. BİR MANTRA SÖYLEYİN

Bir mantrayı tekrarlamak, sakinleşmenize ve yeniden odaklanmanıza yardımcı olabilir. 'Sakin ol' veya 'sakin ol' gibi aynı kelimeleri birkaç kez tekrarlamak, dikkatinizi öfkenizden uzaklaştıracak ve kendinizi çok daha sakin hissetmenizi sağlayacaktır.

5. DİYALOĞU KESİN

Kızgın olduğunuzda, her zaman demek istemediğiniz bir şeyi söyleme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Sakinleşmeden konuşmak karşı tarafla olan diyaloğunuzu daha da çıkmaza sürükleyebilir. Bu yüzden öncelikle kendinizi sakinleştirmenin yollarını keşfedebilirsiniz.

6. HAYAL KURUN

Zihninizi sessiz ve dinlendirici bir yere veya belki de en sevdiğiniz tatil yerine taşıdığınızı hayal edin. Küçük ayrıntılara odaklanın, bu kesinlikle sizi iyi hissettirecektir. Hayal kurmanın en güzel yanı, sizi öfkeli durumdan çıkarmanın dışında daha mutlu olmanızı sağlamasıdır.

7. MÜZİK DİNLEYİN

Müzik, nasıl hissettiğinizi değiştirme yeteneğini elinde tutan en güçlü şeylerden biridir. En sevdiğiniz şarkıyı çalmak ruh halinizi değiştirecek ve daha az kızgın hissetmenizi sağlayacaktır. Öfkeli durumlar için hazırda bir şarkı listesi bulundurmak sizin için iyi olabilir.