Öğleden sonra üretkenliği artırmanın 6 kolay yolu

Gün içerisinde öğleden sonraları kendinizi daha uykulu ve yorgun hissediyorsanız, bu durumu tersine çevirmenin ipuçlarını keşfetmeye hazır olun.

İşte çalışırken öğleden sonraları günlük bir çöküş yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Dikkat süremiz öğleden sonraları doğal olarak düşüyor, çünkü vücudumuzda gün içinde güçlenen ve azalan bir iç uyarı sistemi var.

İnsanların öğleden sonraları sıklıkla deneyimledikleri ve genellikle ağır bir öğle yemeğine veya sıkıcı bir toplantıya atfedilen sersemlik, genellikle uyarı sinyalinin gücündeki kısa süreli bir durgunluğun sonucudur. Uyku durumu yükselmeye devam ederken, her öğleden sonra uyarı sinyalinin ayak uyduramadığı bir veya iki saat vardır ve bunun sonucunda uyanıklık zarar görür.

Bu öğleden sonra çöküş başladığında ya yorgunluğunuzu atmaya devam edebilir ya da bir adım geri atabilir ve iş gününün geri kalanında ihtiyacınız olan enerji artışını sağlayabilecek sizin için hazırladığımız ipuçlarından bazılarını deneyebilirsiniz.

1. BİRAZ SU İÇİN

Kendinizi aşırı yorgun hissettiğinizde ve kafanızın çarptığından şüphe duyduğunuzda, daha fazla su içmeyi deneyin. Dehidrasyon bizi yorar ve işteki insanlar genellikle bütün gün otururken veya ekranlara bakarken su içmeyi unutur.

Araştırmaya göre, hafif dehidrasyon seviyeleri bile bilişsel performansı bozabilir ve zayıf konsantrasyon ve kısa süreli hafıza sorunlarının yanı sıra huysuzluk ve kaygıya neden olabilir. Masanızda her zaman dolu bir şişe su olması gün boyu bir yudumla kafanızı dağıtmaya yetecek güçte olabilir.

2. IŞIKLARI YAKIN VEYA DIŞARI ÇIKIN

Öğle yemeğinden sonra halsiz hissediyorsanız, vücudunuzun daha fazla ışığa maruz kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Dışarı çıkmak bir seçenek değilse, çalıştığınız yerde ışıkları açın. Araştırmalar, daha yoğun ışığın uyanıklık ve canlılık duygularını iyileştirebileceğini bulmuştur.

Ama imkanınız varsa dışarı çıkın; dış mekan ışığı içeri aldığınızdan çok daha güçlüdür. Sirkadiyen ritimlerimizi en iyi şekilde bu güçlü dış mekan ışıkları besler, ancak çoğumuz gün boyunca neredeyse hiç dışarıda değiliz.

3. KISA BİR ŞEKERLEME YAPIN

Yorgunluğunuzu bastırmak yerine, gününüzü güçlü bir şekilde bitirmek için biraz dinlenmeye zaman ayırın. Sadece doğru zamanı ayarladığınızdan emin olun ve daha sonra kalmakta sorun yaşamadığınız sürece bir saatten fazla yapmayın.

Bazı insanlar 20 dakikalık bir şekerleme ile diğerleri 30 veya 45 dakika ile kendilerini daha zinde hissedebiliyor. Unutmayın, şekerlemeyi ne kadar uzun tutarsanız gece uykunuzun kalitesini o kadar hızlı düşürebilirsiniz.

4. BİRİYLE KONUŞUN

Çalışırken sabahları daha odaklanmış şekilde çalıştığımız için işleri genellikle kısa sürede bitirtme eğiliminde oluruz. Öğleden sonra işleri toparlama, toplantılar, kahve molaları gibi işler az odaklanmayı kaldırabilecek yükte işler olabilir.

Bir de yanına yorgunluk ve çökme durumu eklenince işler daha da uzayabilir. Böyle durumlarda, kahve molanızı biriyle sohbet ederek geçirebilirsiniz. Hem sizin hem de iş arkadaşınızın işe koyulduğunda daha motive olduğunu gözlemlemek mümkün olur.

5. MOTİVE EDİCİ BİR ATIŞTIRMALIK YİYİN

Motivasyona ihtiyacınız varsa, bir şeyler atıştırın. Ne yediğimiz ve içtiğimiz; problem çözme, dikkat süresi ve hafıza için büyük bir fark yaratabilir. Örneğin brokoli, tahıllar, mercimek ve yumurta gibi beyin güçlendiren gıdaları, en çok ihtiyacınız olduğunda konsantrasyonu artırmaya yardımcı olabilir.

Atıştırmalık yemek için vereceğiniz molayı dört gözle bekleyeceğiniz bir şey olarak düşünebilirsiniz. Kendinize yapacağınız ufak sürprizler sayesinde ruhunuzu ve vücudunuzu beslemenin yolunu keşfettiğinizde her şey daha kolay ilerlemeye başlayacaktır.

6. SİZİ BESLEYEN AKTİVİTELERE ZAMAN AYIRIN

Öğleden sonra döndüğünde, zihinsel ve fiziksel olarak tükenmiş olabilir ve bitirmek için ara vermeden çalışmaya devam etmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak, mantıksız bir şekilde, eğlenceli bir aktivite vaadi, her gün üstesinden gelmek için sizi motive edebilir.

Hangi etkinliklerin sizi beslediğini ve yenilediğini düşünün. Cevaplar kişisel ihtiyaçlarınıza ve kişiliğinize bağlı olarak değişebilir. Bazı insanlar için yürüyüşe çıkmak, müzik eşliğinde dans molası vermek, esnemek veya keyifli resimlere bakmak gibi hareketler olabilir. Diğer insanlar için, nefesinize veya meditasyonunuza odaklanmak gibi bir dinginlik için biraz zaman ayırmak olabilir.